Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55b11145-2741-46cd-a7a3-79558c237f97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc perc alatt véget ért a rendkívüli parlamenti ülés, a kormánypártok ugyanis nem mentek el. ","shortLead":"Harminc perc alatt véget ért a rendkívüli parlamenti ülés, a kormánypártok ugyanis nem mentek el. ","id":"20200803_30_perc_rendkivuli_parlamenti_ules_napirend_elotti_gyurcsany_fidesz_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55b11145-2741-46cd-a7a3-79558c237f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e82dfe-692f-4391-9014-5b1e3180b0ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_30_perc_rendkivuli_parlamenti_ules_napirend_elotti_gyurcsany_fidesz_orban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:52","title":"Most egy fideszes sem kiabált közbe, amikor Gyurcsány züllött kormányról beszélt a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1386aa-2be8-4fba-a3ad-f6fcad63b3bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Megyrina forgalmazását már júniusban felfüggesztették.","shortLead":"A Megyrina forgalmazását már júniusban felfüggesztették.","id":"20200804_Kivont_egy_gyogyszert_a_forgalombol_az_OGYEI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b1386aa-2be8-4fba-a3ad-f6fcad63b3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e307677-923d-4d31-b79b-a6627b628cae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_Kivont_egy_gyogyszert_a_forgalombol_az_OGYEI","timestamp":"2020. augusztus. 04. 20:47","title":"Kivont egy gyógyszert a forgalomból az OGYÉI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László még 75 ezer beragadt diplomáról beszélt áprilisban, de júniusra csak az átvett dokumentumok száma eléri a 81 ezret.","shortLead":"Palkovics László még 75 ezer beragadt diplomáról beszélt áprilisban, de júniusra csak az átvett dokumentumok száma...","id":"20200803_diplomak_nyelvvizsga_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061da81e-55ea-426d-8189-59c1b637df2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_diplomak_nyelvvizsga_itm","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:09","title":"100 ezernél is többen kapták meg a diplomájukat nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0620dc53-0127-464a-96a9-97b96575ba62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap alatt bárhová kiszállítják a megrendelt termékeket.","shortLead":"Egy nap alatt bárhová kiszállítják a megrendelt termékeket.","id":"20200803_auchan_orszagos_online_kiszallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0620dc53-0127-464a-96a9-97b96575ba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0007de-27ae-41dd-984d-b1b88cc258b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_auchan_orszagos_online_kiszallitas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:59","title":"Már országosan elérhető az Auchan online áruháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78175a1-ba22-478c-96e7-34184b598c3e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly kísérleti jelleggel már fogadtak látogatókat, a nagy siker miatt idén augusztustól folyamatosan megtekinthető a sajátos tárlat.","shortLead":"Tavaly kísérleti jelleggel már fogadtak látogatókat, a nagy siker miatt idén augusztustól folyamatosan megtekinthető...","id":"20200804_Instagram_Muzeum_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78175a1-ba22-478c-96e7-34184b598c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe8ab35-5803-447d-addf-d28953394c25","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Instagram_Muzeum_Brusszel","timestamp":"2020. augusztus. 04. 18:01","title":"Ismét megnyílt az Instagram Múzeum Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","shortLead":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","id":"20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4f2ed4-e5fb-4afc-a2c8-bd197dc0167a","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:12","title":"Letarolta a vihar Bács-Kiskunt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Kaposvári Egyetem színházi tanszékének egykori vezetője felidézte, mi történt azokban a napokban, amikor a színészképző felett átvette az irányítást Vidnyánszky Attila. Csáki Judit úgy tippeli, hogy a kaposvári esethez hasonló forgatókönyv mentén fogják „leszalámizni” a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, melynek kuratóriumi elnöke lett a napokban Vidnyánszky. ","shortLead":"A Kaposvári Egyetem színházi tanszékének egykori vezetője felidézte, mi történt azokban a napokban, amikor...","id":"20200803_Nyugtatas_lesz_es_beetetes__Csaki_Judit_Vidnyanszky_hatalomatvetelerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56524fa1-e3d6-42c6-bfb4-2d369eb5121c","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_Nyugtatas_lesz_es_beetetes__Csaki_Judit_Vidnyanszky_hatalomatvetelerol","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:00","title":"„Nyugtatás lesz és beetetés” – Csáki Judit Vidnyánszky hatalomátvételéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban havonta átlagosan 50-60 menekültkérelem érkezett, de az elmúlt két hónapban összesen heten folyamodtak engedélyért, hogy benyújthassák a kérelmüket Magyarországon.","shortLead":"Korábban havonta átlagosan 50-60 menekültkérelem érkezett, de az elmúlt két hónapban összesen heten folyamodtak...","id":"20200803_menedekkerok_uj_szabalyozas_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308058ee-2fb5-4f22-9a26-67a753d35ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_menedekkerok_uj_szabalyozas_hatasa","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:26","title":"Alig vannak menedékkérők a magyar követségeken az új szabályok bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]