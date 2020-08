Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrhajóival pedig túl akarja szárnyalni Elon Musk rakétáit a Roszkozmosz.","shortLead":"Űrhajóival pedig túl akarja szárnyalni Elon Musk rakétáit a Roszkozmosz.","id":"20200807_venusz_roszkozmosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f089be8-5f97-44d8-85db-4189ad4b9a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_venusz_roszkozmosz","timestamp":"2020. augusztus. 07. 21:39","title":"Célba vette a Vénuszt az orosz űrügynökség, mert \"sokkal érdekesebb, mint a Mars\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyugdíjazott operációs rendszer, a Windows 7 használata már nem biztonságos, hiszen nem készülnek hozzá frissítések – erre figyelmezteti a cégeket (és lényegében mindenkit) a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI).","shortLead":"A nyugdíjazott operációs rendszer, a Windows 7 használata már nem biztonságos, hiszen nem készülnek hozzá frissítések –...","id":"20200806_fbi_windows_7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c3f6d7-3e74-4a31-ba13-dfb24aca7769","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_fbi_windows_7","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:10","title":"Figyelmeztet az FBI: a Windows 7 veszélyes, nem szabad használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghosszabbította a koronavírus miatt elrendelt távmunkát a Facebook, amely újabb ezerdolláros bónuszt fizet az alkalmazottaknak. A pénzt az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközökre, kiegészítőkre lehet fordítani.","shortLead":"Meghosszabbította a koronavírus miatt elrendelt távmunkát a Facebook, amely újabb ezerdolláros bónuszt fizet...","id":"20200807_facebook_tavmunka_home_office_bonusz_koronavirus_irodai_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4893e33c-3711-48b2-bb4c-92b746dbd89f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_facebook_tavmunka_home_office_bonusz_koronavirus_irodai_munka","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:03","title":"A Facebooknál 2021 nyaráig nem kell bemenni az irodákba, és még extra pénz is jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4735041-5cdd-45c9-b24d-7c3180982e79","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Sértődötten jelentette be amerikai csapatok kivonását Németországból Donald Trump, aki ezzel bosszút akar állni Angela Merkel kancelláron, és szívességet tehet Vlagyimir Putyinnak a NATO-szövetségesek közti kapcsolatok szétzilálásával.","shortLead":"Sértődötten jelentette be amerikai csapatok kivonását Németországból Donald Trump, aki ezzel bosszút akar állni Angela...","id":"202032__amerikai_csapatkivonas__lecke_nemetorszagnak__trump_kavar__kivonasi_tunet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4735041-5cdd-45c9-b24d-7c3180982e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bdc744-1636-4f31-b5df-4769fef55353","keywords":null,"link":"/360/202032__amerikai_csapatkivonas__lecke_nemetorszagnak__trump_kavar__kivonasi_tunet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:00","title":"Trump berágott Merkelre, csapatokat von ki, Putyin meg dörzsöli a markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e50dab0-f08d-44f7-a2a1-3005191f505f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alan Parker emblematikus filmeket hagyott ránk, és bármilyen műfajban alkotott, egyéni látásmód jellemezte.","shortLead":"Alan Parker emblematikus filmeket hagyott ránk, és bármilyen műfajban alkotott, egyéni látásmód jellemezte.","id":"202032_elhunyt_alan_parker_angyali_demonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e50dab0-f08d-44f7-a2a1-3005191f505f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b41d92-8fd5-4bbe-bdaf-571c67009c93","keywords":null,"link":"/360/202032_elhunyt_alan_parker_angyali_demonok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:00","title":"Búcsú a Hollywoodban legangolabb, Angliában leghollywoodibb rendezőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Péntektől fizetés nélkül lehet letölteni és indítani a Call of Duty: Modern Warfare többszereplős játékmódját. A különleges ajánlat a következő öt napra szól.","shortLead":"Péntektől fizetés nélkül lehet letölteni és indítani a Call of Duty: Modern Warfare többszereplős játékmódját...","id":"20200806_call_of_duty_modern_warfare_ingyenes_hetveges_probaidoszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066602b7-adfb-4c04-b494-8c0f39092079","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_call_of_duty_modern_warfare_ingyenes_hetveges_probaidoszak","timestamp":"2020. augusztus. 06. 20:03","title":"Öt napon át teljesen ingyen játszhat az utóbbi idők egyik legjobb Call of Dutyjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bertók Róbert követi az olimpiai bronzérmest a poszton.","shortLead":"Bertók Róbert követi az olimpiai bronzérmest a poszton.","id":"20200807_Erdei_Zsolt_szovetesgi_kapitany_okolvivo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21199dd-4ccc-4dd8-ba1f-b1102edac786","keywords":null,"link":"/sport/20200807_Erdei_Zsolt_szovetesgi_kapitany_okolvivo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:18","title":"Erdei Zsolt lemondott, új szövetségi kapitánya van az ökölvívóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","shortLead":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","id":"20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32230078-5765-4502-a612-ce37a9bb3143","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:41","title":"Fullajtár Andrea a Színművészetiről: Erőszakos hatalomátvétel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]