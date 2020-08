Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef6fb868-364a-438d-91fd-0cfc1d08d0dc","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az örökbefogadásnál a vér szerinti anyák, családok a leginkább sajnálatra méltók, mert nem kapnak, szégyenükben nem is mernek kérni támogatást – magyarázza Mártonffy Zsuzsa, aki az Akiknek két anyja van című új könyvében sok örökbefogadás történetét ismerteti.","shortLead":"Az örökbefogadásnál a vér szerinti anyák, családok a leginkább sajnálatra méltók, mert nem kapnak, szégyenükben nem is...","id":"202032__martonffy_zsuzsa_blogger__orokbefogadasrol_tevhitekrol__vedelemre_szorul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef6fb868-364a-438d-91fd-0cfc1d08d0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7386ab-b6d1-465a-aad4-cc92b99d9756","keywords":null,"link":"/360/202032__martonffy_zsuzsa_blogger__orokbefogadasrol_tevhitekrol__vedelemre_szorul","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:00","title":"\"Örökbe fogadót mindenki ismer, de olyan nőt, aki lemondott gyerekéről, szinte senki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli...","id":"20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7cfcff7-a598-48cc-ae67-f162aa8bdf07","keywords":null,"link":"/360/20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:57","title":"Radar360: Milliók Demeter zenésztársának, kevés pénz a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e35681-c637-43e3-99e2-6d9c04b05845","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a Kerekes Vica és Mátray László főszereplésével készült romantikus vígjáték, a Hab trailere. Így jutunk el a csőd szélére jutott cukrászdából az igaz szerelemig.","shortLead":"Megérkezett a Kerekes Vica és Mátray László főszereplésével készült romantikus vígjáték, a Hab trailere. Így jutunk el...","id":"20200806_Redford_melle_kell_a_Streisand_ugy_jon_at_az_ize__itt_a_Kerekes_Vicaval_keszult_vigjatek_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e35681-c637-43e3-99e2-6d9c04b05845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db174cc-db03-48aa-918a-dcff7d998017","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Redford_melle_kell_a_Streisand_ugy_jon_at_az_ize__itt_a_Kerekes_Vicaval_keszult_vigjatek_elozetese","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:02","title":"„Redford mellé kell a Streisand, úgy jön át az íze” – itt a Kerekes Vicával készült vígjáték előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi információk szerint augusztus végén mutatja be a Microsoft már nagyon várt összehajtható, androidos eszközét, a Surface Duót. Legutóbb a készülék akkumulátoráról érkeztek bíztató hírek.","shortLead":"A jelenlegi információk szerint augusztus végén mutatja be a Microsoft már nagyon várt összehajtható, androidos...","id":"20200807_microsoft_surface_duo_akkumulatora_uzemido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c85f11-75b2-4409-ba3a-a9f669053f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_microsoft_surface_duo_akkumulatora_uzemido","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:33","title":"Jó hír jött a Microsoft első androidos telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0292d3f-98a0-4e84-ad8b-91be0670a0eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Play Áruház leírásában szereplő számláló nem téved: több mint tízmilliárd esetben telepítettek egy androidos rendszerappot.","shortLead":"A Google Play Áruház leírásában szereplő számláló nem téved: több mint tízmilliárd esetben telepítettek egy androidos...","id":"20200807_google_play_services_tizmilliardnal_tobb_telepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0292d3f-98a0-4e84-ad8b-91be0670a0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb799bbc-f7a3-42da-ac9f-52e75db1feed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_google_play_services_tizmilliardnal_tobb_telepites","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:03","title":"Már több mint tízmilliárdszor telepítették ezt az androidos appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A valós szám ennél sokkal több lehet a szakértők szerint.","shortLead":"A valós szám ennél sokkal több lehet a szakértők szerint.","id":"20200807_afrika_fertozes_fertozott_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1229175b-5bc2-4171-b268-1924466b53fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_afrika_fertozes_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:30","title":"Egymillió koronavírusos van már Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a9b3de-e508-4ea7-954c-c7c1ff85c3a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Visszatérhet a nyolcvanas évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter – egy új technológiai fejlesztés mintha ezt a nosztalgikus megoldást modernizálná. ","shortLead":"Visszatérhet a nyolcvanas évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter – egy új technológiai fejlesztés mintha ezt...","id":"202032_okosvakablak_szoba_kilatassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a9b3de-e508-4ea7-954c-c7c1ff85c3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffe0cb7-bbbf-408d-8d45-038aad74db17","keywords":null,"link":"/360/202032_okosvakablak_szoba_kilatassal","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:30","title":"Visszatérhet a '80-as évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1651ba25-6f17-41f8-87b1-b450707f953d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú már zongorázik és énekel is mellé.","shortLead":"A kisfiú már zongorázik és énekel is mellé.","id":"20200807_Video_Zente_zongora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1651ba25-6f17-41f8-87b1-b450707f953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2748d287-e310-42c3-a36d-fdcaa94dd7aa","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Video_Zente_zongora","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:19","title":"Vidám videót osztott meg Zentéről édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]