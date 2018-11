Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51cd663e-d23d-4b96-bab3-a8122f249d95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem telik mindenkinek csúcstelefonra, de szerencsére a megfizethető áru szegmens is kínálhat meglepően jó specifikációkat. Erre a most készülő Moto G7 az egyik jó példa. A telefonról újabb – renderelt – képek szivárogtak ki.","shortLead":"Nem telik mindenkinek csúcstelefonra, de szerencsére a megfizethető áru szegmens is kínálhat meglepően jó...","id":"20181117_motorola_moto_g7_olcso_androidos_telefon_specifikaciok_renderelt_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51cd663e-d23d-4b96-bab3-a8122f249d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e258011-5ab6-4dae-b626-9b12c8f2105f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_motorola_moto_g7_olcso_androidos_telefon_specifikaciok_renderelt_kep","timestamp":"2018. november. 17. 17:03","title":"Újabb képek kerültek elő az elérhető árú, de meglepően jó specifikációjú telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még nem jelentették be az új Qualcomm-lapkakészletet, de az áramkör már vizsgázott benchmark teszteken, és jó pár nagyágyút utasított maga mögé.","shortLead":"Bár még nem jelentették be az új Qualcomm-lapkakészletet, de az áramkör már vizsgázott benchmark teszteken, és jó pár...","id":"20181118_qualcomm_snapdragon_8150_antutu_benchmark_apple_a12_bionic_chip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e2876-ac4f-4d54-a6c1-55bb5477d9eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_qualcomm_snapdragon_8150_antutu_benchmark_apple_a12_bionic_chip","timestamp":"2018. november. 18. 19:03","title":"Földindulást hozhat a mobil iparágban a Qualcomm következő lapkakészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda19d34-7373-43b5-8607-e04a87426337","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hogy a vakok és gyengénlátók is ki tudják tölteni.","shortLead":"Hogy a vakok és gyengénlátók is ki tudják tölteni.","id":"20181118_Akadalymentes_lesz_a_nemzeti_konzultacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fda19d34-7373-43b5-8607-e04a87426337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5449b500-02d2-4984-9d5d-7fc352c9ad81","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Akadalymentes_lesz_a_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. november. 18. 14:41","title":"Akadálymentes lesz a nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét adathalász levelek keringenek a interneten. A K&H Bank nevében küldött e-mailek látszólag védik a felhasználó banki belépési adatait, valójában viszont ellopják azokat.","shortLead":"Ismét adathalász levelek keringenek a interneten. A K&H Bank nevében küldött e-mailek látszólag védik a felhasználó...","id":"20181118_kh_bank_eber_adathalasz_email","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08533c0c-cea9-42f8-a025-398c9d0c1515","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_kh_bank_eber_adathalasz_email","timestamp":"2018. november. 18. 20:03","title":"Most vigyázzon, ha a K&H-nál van számlája, lenyúlós e-mail terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55ce30b-4784-4dac-8576-c488c1660870","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben szinte alig használták ezt a gyári fényezésű, patika állapotú Polski Fiatot, ami most új gazdájára vár.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben szinte alig használták ezt a gyári fényezésű, patika állapotú Polski Fiatot, ami most új...","id":"20181118_szinte_meg_bejaratosan_uj_ez_a_28_eves_budapesti_kispolszki_hasznaltauto_veteran_oldtimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c55ce30b-4784-4dac-8576-c488c1660870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5365bf-1722-423e-8d94-a798dd2e4ee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181118_szinte_meg_bejaratosan_uj_ez_a_28_eves_budapesti_kispolszki_hasznaltauto_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. november. 18. 06:41","title":"Szinte még bejáratósan új ez a 28 éves budapesti Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Liu nevű írónőt az elmúlt hónapban ítélte börtönbüntetésre Anhui tartomány bírósága \"obszcén anyag\" alkotása és eladása miatt. ","shortLead":"A Liu nevű írónőt az elmúlt hónapban ítélte börtönbüntetésre Anhui tartomány bírósága \"obszcén anyag\" alkotása és...","id":"20181119_meleg_szexjeleneteket_irt_a_konyvebe_tiz_evre_lecsuktak_a_kinai_ironot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838a65ba-11f3-4d59-bcbe-f51d6576043e","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_meleg_szexjeleneteket_irt_a_konyvebe_tiz_evre_lecsuktak_a_kinai_ironot","timestamp":"2018. november. 19. 13:54","title":"Meleg szexjeleneteket írt a könyvébe, tíz évre lecsukták a kínai írónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc86fec-4869-47e4-9bfe-12a93b458013","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"A német történelem felemelő és szégyenteljes fordulói kötődnek az év ugyanazon napjához, s ez az ellentmondás tette elgondolkodtatóvá a megemlékezést. ","shortLead":"A német történelem felemelő és szégyenteljes fordulói kötődnek az év ugyanazon napjához, s ez az ellentmondás tette...","id":"201846__november_9__koztarsasag_kristalyejszaka__berlini_falbontas__sorsnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cc86fec-4869-47e4-9bfe-12a93b458013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9503499a-b824-4930-9e76-53adcc11760f","keywords":null,"link":"/vilag/201846__november_9__koztarsasag_kristalyejszaka__berlini_falbontas__sorsnap","timestamp":"2018. november. 17. 16:00","title":"A nap, amely már többször is megváltoztatta Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65d6805-0785-43fe-bcfa-c27ff78f7c26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Waitrose a John Lewis karácsonyi kisfilmjén élcelődik. ","shortLead":"A Waitrose a John Lewis karácsonyi kisfilmjén élcelődik. ","id":"20181119_waitrose_karacsonyi_reklam_john_lewis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e65d6805-0785-43fe-bcfa-c27ff78f7c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8ca0a8-9ad8-4255-9466-5d3ba636ed6e","keywords":null,"link":"/elet/20181119_waitrose_karacsonyi_reklam_john_lewis","timestamp":"2018. november. 19. 13:45","title":"Megtrollkodták a legjobban várt karácsonyi reklámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]