Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab38c8c4-b79c-4816-a201-b91215a9c2c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A római Tor Vergata Egyetem kutatói elkészítették a reneszánsz festő, Raffaello arcának háromdimenziós rekonstrukcióját, és egyben fényt derítettek végső nyugvó helyének ősrégi rejtélyére.","shortLead":"A római Tor Vergata Egyetem kutatói elkészítették a reneszánsz festő, Raffaello arcának háromdimenziós...","id":"20200808_raffaello_arca_3d_rekonstrukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab38c8c4-b79c-4816-a201-b91215a9c2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882d7297-2858-4933-b49f-0a1af4b71d42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200808_raffaello_arca_3d_rekonstrukcio","timestamp":"2020. augusztus. 08. 10:03","title":"3D-ben rekonstruálta Raffaello arcát egy olasz kutatócsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet vásárolni. ","shortLead":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet...","id":"20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5683b-d8e2-4841-b76d-2aecb07090d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"Olcsón is lehet jót: teszten az alakváltó új Lenovo IdeaPad notebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lottósorsolás!","shortLead":"Lottósorsolás!","id":"20200808_Mutatunk_ot_szamot_amelyekkel_on_is_milliokat_nyerhetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d30f3b-a199-4861-a901-2b1520289459","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Mutatunk_ot_szamot_amelyekkel_on_is_milliokat_nyerhetett","timestamp":"2020. augusztus. 08. 19:57","title":"Mutatunk öt számot, amelyekkel ön is milliókat nyerhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es függetlenségi törekvéseknek kulcsszerepük volt a Szovjetunió szétesésében. A Kreml ma újra azt hangoztatja, hogy a baltiak önszántukból csatlakoztak a birodalmukhoz.","shortLead":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es...","id":"202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5640e0-77ec-4be6-a9e9-a817d28d6749","keywords":null,"link":"/360/202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"A szovjet éveket idézi Putyin Baltikum-politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97911208-eb5c-48af-800c-9451fabaf92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden műfajban, így a lakókocsis turizmusban is vannak extrém résztvevők. ","shortLead":"Minden műfajban, így a lakókocsis turizmusban is vannak extrém résztvevők. ","id":"20200809_Aligha_letezik_ennel_szigorubb_lakokocsi_auto_kombo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97911208-eb5c-48af-800c-9451fabaf92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af900f19-e8da-4a24-a556-7103db2acd40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200809_Aligha_letezik_ennel_szigorubb_lakokocsi_auto_kombo","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:17","title":"Aligha létezik ennél szigorúbb lakókocsi, autó kombó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042bcbd4-bfc4-40a1-b3e8-5c007a7fbeb4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A moszkvai olimpia megnyitójának évfordulója előtt halt meg az 1980-as nyári játékok kabalafigurának megálmodója, aki nem szerzett vagyon Misa mackó népszerűségéből.","shortLead":"A moszkvai olimpia megnyitójának évfordulója előtt halt meg az 1980-as nyári játékok kabalafigurának megálmodója, aki...","id":"202032_misa_macko_atyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=042bcbd4-bfc4-40a1-b3e8-5c007a7fbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b94624-53e9-401b-a2b7-5d222afd6779","keywords":null,"link":"/360/202032_misa_macko_atyja","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:10","title":"Misa mackó, az első igazi olimpiai kabalafigura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autó ütközött vonattal.","shortLead":"Autó ütközött vonattal.","id":"20200808_Halalos_vasuti_baleset_tortent_Borsod_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37155d0d-90be-4e32-a26a-4dfcdf4e5776","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Halalos_vasuti_baleset_tortent_Borsod_megyeben","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:13","title":"Halálos vasúti baleset történt Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c1a8fa-4dd9-4939-a7fa-5f618b9c9352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napja dolgozik a robbanás sújtotta Bejrútban egy magyar orvoscsoport. Nagyon kell sietniük a munkával, hogy a tüntetések ne veszélyeztessék őket. ","shortLead":"Két napja dolgozik a robbanás sújtotta Bejrútban egy magyar orvoscsoport. Nagyon kell sietniük a munkával...","id":"20200809_Magyar_orvoscsapat_Bejrutban_Akarhova_megyunk_halmokban_all_az_uvegszilank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67c1a8fa-4dd9-4939-a7fa-5f618b9c9352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6358b28-9b4c-4003-a216-80c0ca0162b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Magyar_orvoscsapat_Bejrutban_Akarhova_megyunk_halmokban_all_az_uvegszilank","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:07","title":"Magyar orvoscsapat Bejrútban: \"Akárhová megyünk, halmokban áll az üvegszilánk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]