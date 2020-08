Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba mindenki - derült ki az RTL Klub Híradójából. Megtudták azt is, a szegedi Fül-Orr-Gégészeti Klinikát egy koronavírusos dolgozó miatt zárták le. ","shortLead":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba...","id":"20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988195c2-3587-4770-9b09-72d75b0fabf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:03","title":"Mindenki karanténba került egy újfehértói rendezvény után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd372654-1dad-4ec0-b11d-5d646d033b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondja, inkább a Fidesz legyőzésére koncentráljanak.","shortLead":"Azt mondja, inkább a Fidesz legyőzésére koncentráljanak.","id":"20200809_Cicaharcnak_tartja_FeketeGyor_es_Gyurcsany_uzengeteset_Jakab_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd372654-1dad-4ec0-b11d-5d646d033b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840ec475-2521-45cf-8851-4dbefb0e9efb","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Cicaharcnak_tartja_FeketeGyor_es_Gyurcsany_uzengeteset_Jakab_Peter","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:18","title":"Cicaharcnak tartja Fekete-Győr és Gyurcsány üzengetését Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8547281-2880-4466-a3d1-b0c2ec7fcbe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"60 helyett 130-cal ment a sofőr, ezért nem vette észre a terelést.","shortLead":"60 helyett 130-cal ment a sofőr, ezért nem vette észre a terelést.","id":"20200809_Jogositvanya_sem_volt_a_sofornek_aki_belehajtott_egy_teherautoba_az_M0ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8547281-2880-4466-a3d1-b0c2ec7fcbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd125f3-edf1-4315-98e9-78d6039fe62f","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Jogositvanya_sem_volt_a_sofornek_aki_belehajtott_egy_teherautoba_az_M0ason","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:51","title":"Jogosítványa sem volt a sofőrnek, aki belehajtott a közútkezelő autójába az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autó ütközött vonattal.","shortLead":"Autó ütközött vonattal.","id":"20200808_Halalos_vasuti_baleset_tortent_Borsod_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37155d0d-90be-4e32-a26a-4dfcdf4e5776","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Halalos_vasuti_baleset_tortent_Borsod_megyeben","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:13","title":"Halálos vasúti baleset történt Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e85a078-1e69-4da4-9ef8-bca59c488252","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Badacsonytomajban adta volna elő az Én meg az Ének című előadását.



","shortLead":"Badacsonytomajban adta volna elő az Én meg az Ének című előadását.



","id":"20200808_Negy_szam_utan_le_kellett_allitani_Berczesi_Robert_koncertjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e85a078-1e69-4da4-9ef8-bca59c488252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4760f21d-1594-4b6d-ba0c-9ec34d10d88b","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Negy_szam_utan_le_kellett_allitani_Berczesi_Robert_koncertjet","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:35","title":"Négy szám után le kellett állítani Bérczesi Róbert koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcefec7-b366-4974-bdab-388a49d34580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi kirepült a buszból és alászorult, már nem tudták megmenteni.","shortLead":"A 35 éves férfi kirepült a buszból és alászorult, már nem tudták megmenteni.","id":"20200809_A_lengyel_busz_egyik_utasa_halt_meg_a_balesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fcefec7-b366-4974-bdab-388a49d34580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebe4086-957b-4b97-b7a3-b5732ae3f276","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_A_lengyel_busz_egyik_utasa_halt_meg_a_balesetben","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:56","title":"A lengyel busz egyik utasa halt meg a balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új NAT-hoz és kerettantervekhez igazított tanmenetekkel lehet pályázni a minisztériumnál. Nem akármilyen nyereményért.\r

\r

","shortLead":"Az új NAT-hoz és kerettantervekhez igazított tanmenetekkel lehet pályázni a minisztériumnál. Nem akármilyen...","id":"20200808_Oriasi_nyeremenyakciot_hirdet_pedagogusoknak_az_EMMI_akar_elismero_oklevelet_is_nyerhetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8079fde-b97a-4712-9e0f-71dca3bbdfb9","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Oriasi_nyeremenyakciot_hirdet_pedagogusoknak_az_EMMI_akar_elismero_oklevelet_is_nyerhetnek","timestamp":"2020. augusztus. 08. 10:50","title":"Óriási nyereményakciót hirdet pedagógusoknak az Emmi: akár elismerő oklevelet is nyerhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Diákhitel1, a Diákhitel2, a Nyelvtanulási Diákhitel és a Diákhitel Plusz után érkezik a következő konstrukció.","shortLead":"A Diákhitel1, a Diákhitel2, a Nyelvtanulási Diákhitel és a Diákhitel Plusz után érkezik a következő konstrukció.","id":"20200808_Megint_uj_diakhitelt_vezetnek_be_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3edc542-ccf5-4c82-bf30-23c33baa1e67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Megint_uj_diakhitelt_vezetnek_be_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:44","title":"Megint új diákhitelt vezetnek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]