[{"available":true,"c_guid":"53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Romelu Lukaku rekorder lett a Leverkusen elleni találatával.","shortLead":"Romelu Lukaku rekorder lett a Leverkusen elleni találatával.","id":"20200811_Europaliga_Internazionale_Manchester_United_elodonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34cdc23-5edb-445c-bd20-9f11a8d21a52","keywords":null,"link":"/sport/20200811_Europaliga_Internazionale_Manchester_United_elodonto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:27","title":"Európa-liga: Az Internazionale után a Manchester United is bejutott az elődöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cseszneki HUG fesztiválon az éteri hangú handpan lesz a főszereplő.","shortLead":"A cseszneki HUG fesztiválon az éteri hangú handpan lesz a főszereplő.","id":"20200811_Hetvegen_lesz_az_egyik_legszerethetobb_magyar_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ee6d88-d306-4dd6-8505-413b86d832b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_Hetvegen_lesz_az_egyik_legszerethetobb_magyar_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:02","title":"Hétvégén lesz az egyik legszerethetőbb magyar fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány által előszeretettel támadt milliárdos, Soros György szerint válság van, az emberek pedig zavarttá váltak. Trumpot pökhendi szélhámosnak tartja, aki belülről ássa alá a demokráciát. Orbánról is nyilatkozott.","shortLead":"A kormány által előszeretettel támadt milliárdos, Soros György szerint válság van, az emberek pedig zavarttá váltak...","id":"20200812_soros_gyorgy_orban_viktor_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5685d84-e417-4ab1-a623-8581f2f4aad3","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_soros_gyorgy_orban_viktor_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:55","title":"Soros György: Bizakodó vagyok, hogy Trump csak átmeneti jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdeztük a miniszterelnök hivatalát, de nem válaszoltak. Alekszandr Lukasenkát vasárnap ötödik alkalommal választották elnöknek, az ellenzék szerint csalással, Putyin és Erdogan már gratulált neki.\r

Alekszandr Lukasenkát vasárnap ötödik alkalommal A változatos indoklások között az iPhone-ok – a kampánystáb szerint \"közismerten\" pontatlan – órája is felmerül. A változatos