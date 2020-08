Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még ha sikerül is a terv, a faj a genetikai változatosság hiánya miatt hamar újra kihalhat.","shortLead":"Még ha sikerül is a terv, a faj a genetikai változatosság hiánya miatt hamar újra kihalhat.","id":"20200812_kihalt_orrszarvu_feltamasztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d2ffa7-d163-47ee-b16c-debdc0a020d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_kihalt_orrszarvu_feltamasztasa","timestamp":"2020. augusztus. 12. 22:06","title":"Az utolsó egyedek sejtjeiből támasztanának fel egy kihalt orrszarvú fajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0837cc4-b9a2-49a6-b4d7-3ee544d9c219","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bemutató darab, a kereskedelmi forgalomban is megjelenik a Xiaomi új televíziója, amely leginkább egy okból érdekes: átlátszó.","shortLead":"Nem bemutató darab, a kereskedelmi forgalomban is megjelenik a Xiaomi új televíziója, amely leginkább egy okból...","id":"20200812_xiaomi_mi_tv_lux_oled_alatszo_televizio_teve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0837cc4-b9a2-49a6-b4d7-3ee544d9c219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a819b69-ce03-49f5-8b5d-4f20d11f97d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_xiaomi_mi_tv_lux_oled_alatszo_televizio_teve","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:03","title":"Kétmillió forint és átlátszó a Xiaomi új tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c56a36e-abb5-4f3a-9ae7-f7f1f4d2cb5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy díleren keresztül jutottak el a nyomozók az érdi férfihoz, akinél 3 kiló kábítószert találtak. A férfit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják, amit az érintett tagad. ","shortLead":"Egy díleren keresztül jutottak el a nyomozók az érdi férfihoz, akinél 3 kiló kábítószert találtak. A férfit...","id":"20200813_erd_kabitoszer_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c56a36e-abb5-4f3a-9ae7-f7f1f4d2cb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216615eb-2c78-4b6e-b8f4-b0ac312c5656","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_erd_kabitoszer_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:03","title":"Három kiló drogot találtak egy érdi férfi házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aba90b6-da52-469e-8c98-da6ffa4c4d1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten fákat döntött a szél, Dombóváron elöntötte a pincéket a víz.","shortLead":"Budapesten fákat döntött a szél, Dombóváron elöntötte a pincéket a víz.","id":"20200811_tuzoltok_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aba90b6-da52-469e-8c98-da6ffa4c4d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2664f9-307d-4488-9a59-53d937d89e66","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_tuzoltok_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:55","title":"Ötven helyre riasztották a tűzoltókat a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud fizetni. A tárgyalásokat nehezíti, hogy most nemcsak országoknak vagy az IMF-nek tartoznak, hanem sok magánhitelezőnek is. ","shortLead":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud...","id":"202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa0df6-7635-4136-9d5c-65e2fea93a41","keywords":null,"link":"/360/202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:00","title":"Az utóbbi száz év legsúlyosabb adósságválsága fenyeget a fejlődő világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f74ae51-f81e-4642-bf82-94947e9b0c51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bajáki Edét vélhetően azért vették őrizetbe, mert az egyik cégnél nem teljesítették a 7 milliárdos állami támogatásért cserébe vállaltakat. ","shortLead":"Bajáki Edét vélhetően azért vették őrizetbe, mert az egyik cégnél nem teljesítették a 7 milliárdos állami támogatásért...","id":"20200813_letartoztatas_NAV_milliardos_allami_tamogatas_bajaki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f74ae51-f81e-4642-bf82-94947e9b0c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a07129-1ffb-4949-a8e7-e1e4799e20dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_letartoztatas_NAV_milliardos_allami_tamogatas_bajaki","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:52","title":"Őrizetbe vette a NAV egy milliárdos állami támogatást szerző cégcsoport vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89c851f-920d-46a4-87b5-25752710523e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Newcastle-ben megoldották, hogy a közönség ne csak a virtuális térben tudjon koncertet hallgatni, és közben a vírus terjedésének is gátat szabjanak. ","shortLead":"Newcastle-ben megoldották, hogy a közönség ne csak a virtuális térben tudjon koncertet hallgatni, és közben a vírus...","id":"20200813_Nem_vacakoltak_holmi_raktarkoncertekkel_szeparalt_nezoteren_buliztak_a_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b89c851f-920d-46a4-87b5-25752710523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7ba4a7-301a-4082-9d05-940761c83756","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Nem_vacakoltak_holmi_raktarkoncertekkel_szeparalt_nezoteren_buliztak_a_britek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:58","title":"Nem vacakoltak holmi raktárkoncertekkel, szeparált nézőtéren buliztak a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 51 fiatal kereszténydemokrata politikus támogatja az EPP ifjúsági szervezetének a közleményét, ami elítéli a fehérorosz erőszakot, a Fidelitas és az IKSZ viszont nem írta alá.","shortLead":"Már 51 fiatal kereszténydemokrata politikus támogatja az EPP ifjúsági szervezetének a közleményét, ami elítéli...","id":"20200813_Fidelitas_IKSZ_feherorosz_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea204609-28ca-4dd8-a056-0afea726fb4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Fidelitas_IKSZ_feherorosz_eroszak","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:45","title":"A Fidelitas és az IKSZ sem írta alá a fehérorosz erőszakot elítélő nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]