[{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtaposták és meg is gyújtották. Fradiszurkolók tették, a Facebookon büszkélkedtek el vele.","shortLead":"Megtaposták és meg is gyújtották. Fradiszurkolók tették, a Facebookon büszkélkedtek el vele.","id":"20200815_szivarvanyos_zaszlo_ultrak_fradistak_ferencvaros_leszaggattak_LMBTQ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267e953e-1acc-4089-a9fb-09fcf769efa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_szivarvanyos_zaszlo_ultrak_fradistak_ferencvaros_leszaggattak_LMBTQ","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:27","title":"Leszaggatták a szivárványos zászlót a ferencvárosi városházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565fff7b-ac6e-4f0a-bd8f-a9c659a95a64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jonathan Pryce szerepel majd Imelda Staunton oldalán. ","shortLead":"Jonathan Pryce szerepel majd Imelda Staunton oldalán. ","id":"20200814_Kiderult_ki_jatssza_majd_Fulop_herceget_A_Korona_utolso_ket_evadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565fff7b-ac6e-4f0a-bd8f-a9c659a95a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95f1778-d872-4916-9bc1-547c9a753ffe","keywords":null,"link":"/kultura/20200814_Kiderult_ki_jatssza_majd_Fulop_herceget_A_Korona_utolso_ket_evadaban","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:14","title":"Kiderült, ki játssza majd Fülöp herceget A Korona utolsó két évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Számít az illető neme és kora is.","shortLead":"Számít az illető neme és kora is.","id":"20200814_Elhizott_koronavirus_beteg_korhazi_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808eb97b-31a5-49f9-b0a0-4b5ec85a0455","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_Elhizott_koronavirus_beteg_korhazi_ellatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:44","title":"Az elhízott koronavírusos betegek nagyobb eséllyel szorulnak kórházi ellátásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már 21 083 098 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 763 323, a gyógyultaké pedig 13 206 284 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szombat reggeli összesítése szerint.","shortLead":"Már 21 083 098 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 763 323...","id":"20200815_21_millio_felett_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04eb701-63fb-4889-8b7a-96694f111571","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_21_millio_felett_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:22","title":"21 millió felett a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2e8c4e-01ff-4f86-a61c-5d70cc421833","c_author":"Rácz Judit","category":"360","description":"Jórészt pszichológiának tartja a karmesterséget a világhírű hegedűművész, aki egy ideje vezényel is, és 2015 óta vezeti Várdai Istvánnal az idén sűrítve, augusztus 16–19. között tartandó kamarazenei fesztivált, a Kaposfestet.","shortLead":"Jórészt pszichológiának tartja a karmesterséget a világhírű hegedűművész, aki egy ideje vezényel is, és 2015 óta vezeti...","id":"202033__barati_kristof_hegedumuvesz__naiv_onbizalomrol_probaidorol__egymasra_hatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2e8c4e-01ff-4f86-a61c-5d70cc421833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c69d68e-6317-499e-a1f7-dfdc71f0bc55","keywords":null,"link":"/360/202033__barati_kristof_hegedumuvesz__naiv_onbizalomrol_probaidorol__egymasra_hatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:00","title":"Baráti Kristóf: Ha a karmester profi és kifinomult, szinte semmit sem kell magyaráznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalmi adataik szerint Budapest második legnépszerűbb útvonala lett a szakasz. A Fővárosi Önkormányzat augusztus végén dönt. ","shortLead":"Forgalmi adataik szerint Budapest második legnépszerűbb útvonala lett a szakasz. A Fővárosi Önkormányzat augusztus...","id":"20200814_nagykoruti_biciklisav_Magyar_Kerekparosklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0ce07a-b5ef-4655-a8ce-2c3e47b679a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_nagykoruti_biciklisav_Magyar_Kerekparosklub","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:37","title":"A nagykörúti biciklisáv megtartását javasolja a Magyar Kerékpárosklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos közölte: nem az a fontos, hogy első vagy második hullám van-e, hanem az, hogy hány új eset van.","shortLead":"Az infektológus főorvos közölte: nem az a fontos, hogy első vagy második hullám van-e, hanem az, hogy hány új eset van.","id":"20200814_szlavik_janos_koronavirus_fertozottek_iskolak_tanevkezdes_gocpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e3b66b-3c16-48a1-84b1-1e718bb29255","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_szlavik_janos_koronavirus_fertozottek_iskolak_tanevkezdes_gocpont","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:59","title":"Szlávik szerint az iskolák biztonsággal megnyithatók, de azt senki sem tudja, mi lesz a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump New Yorkba utazik a testvéréhez, csak annyit árult el az állapotáról, hogy nehéz perceket él át.","shortLead":"Donald Trump New Yorkba utazik a testvéréhez, csak annyit árult el az állapotáról, hogy nehéz perceket él át.","id":"20200814_Donald_Trump_robert_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d5a847-852b-499c-b1ae-d69b6df33d9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_Donald_Trump_robert_beteg","timestamp":"2020. augusztus. 14. 21:47","title":"Súlyos beteg Donald Trump öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]