[{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter jelentette be hétfőn, hogy \"a lengyel álláspontot\" támogatja Magyarország. Ez pedig az elnökválasztás megismétlése nemzetközi megfigyelők részvételével.","shortLead":"Szijjártó Péter jelentette be hétfőn, hogy \"a lengyel álláspontot\" támogatja Magyarország. Ez pedig az elnökválasztás...","id":"20200817_szijjarto_feheroroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62d982f-4ee3-4551-8163-2da81d6892c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_szijjarto_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:50","title":"A fehérorosz elnökválasztás megismétlését támogatja Magyarország is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","shortLead":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","id":"20200819_berlin_szandekos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0452ab94-fe43-46b0-8057-c5e22263c7f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_berlin_szandekos_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:41","title":"Szándékosan okoztak baleseteket Berlinben, szélsőséges és pszichés beteg is lehet az ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2380207b-5092-4004-8dcf-120abbe1c5c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először jövő héten, a váci vonalon indul újra a motorvonat.","shortLead":"Először jövő héten, a váci vonalon indul újra a motorvonat.","id":"20200818_KISS_emeletes_vonat_motorvonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2380207b-5092-4004-8dcf-120abbe1c5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351d3a07-1e93-4ae9-8d53-e47d58bf6e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_KISS_emeletes_vonat_motorvonat","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:30","title":"Újra forgalomba áll a KISS emeletes vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f857a48-54a9-4ba1-bf33-004a84a8eae8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 20-as ezúttal mérföld/órában értendő, de még így sem egy száguldozós útszakaszról van szó. ","shortLead":"A 20-as ezúttal mérföld/órában értendő, de még így sem egy száguldozós útszakaszról van szó. ","id":"20200819_20as_tablanal_utkozott_egy_rozsaszin_mcLaren_es_egy_vw_golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f857a48-54a9-4ba1-bf33-004a84a8eae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff667b6-1fc3-4a26-9a42-bee838f68a46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_20as_tablanal_utkozott_egy_rozsaszin_mcLaren_es_egy_vw_golf","timestamp":"2020. augusztus. 19. 06:41","title":"20-as táblánál ütközött egy rózsaszín McLaren és egy VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41baac77-7289-460f-8340-a6304623a036","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha bizonytalanok lennénk, a Modern Art Orchestra segít kapaszkodókat adni.","shortLead":"Ha bizonytalanok lennénk, a Modern Art Orchestra segít kapaszkodókat adni.","id":"20200818_Megis_hogyan_hallgassuk_a_jazzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41baac77-7289-460f-8340-a6304623a036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7264a4fe-f7ca-4f87-8e4d-68668de2d0b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Megis_hogyan_hallgassuk_a_jazzt","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:46","title":"Mégis hogyan hallgassuk a jazzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f62f73b-0b71-4128-a218-526d106984c0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lukasenko a hatalom megszállottja, de milyen választási lehetőséget hagy, amikor azt mondja az embereknek, hogy csak akkor mond le, ha megölik? – teszi fel a kérdést az fehérorosz ellenzéki elnökjelölt kampányfőnöke.","shortLead":"Lukasenko a hatalom megszállottja, de milyen választási lehetőséget hagy, amikor azt mondja az embereknek, hogy csak...","id":"20200819_Lukasenko_kardot_csortet_Tyihanovszkaja_viszont_nem_hatral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f62f73b-0b71-4128-a218-526d106984c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409b5a14-086f-415f-8a9e-fde32f5a643b","keywords":null,"link":"/360/20200819_Lukasenko_kardot_csortet_Tyihanovszkaja_viszont_nem_hatral","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:34","title":"Lukasenko kardot csörtet, Tyihanovszkaja viszont nem hátrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","id":"20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddea4ce8-ab9e-4822-9886-f7cbb8a17fac","keywords":null,"link":"/elet/20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:23","title":"Kinyomtattak egy egész házat Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","shortLead":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","id":"20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222713d1-f006-4803-83dc-32f7c8cdfa58","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:51","title":"Rabosították Novák Elődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]