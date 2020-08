Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4214e7ba-c618-46c4-a2de-0dd132608e4a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A változtatás a folyamatban lévő MVP-s támogatási ügyeket is érinti.","shortLead":"A változtatás a folyamatban lévő MVP-s támogatási ügyeket is érinti.","id":"20200817_modern_varosok_program_rendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4214e7ba-c618-46c4-a2de-0dd132608e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e2bdfe-23bb-4e0a-b0c0-656f8a4d3fe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_modern_varosok_program_rendelet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:58","title":"A megyék is kaphatnak a Modern Városok Program pénzéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a2f7d4-e269-49c7-b6d1-d89e9715a50e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ben Cross játszotta Harold Abrahamst. 72 éves volt.","shortLead":"Ben Cross játszotta Harold Abrahamst. 72 éves volt.","id":"20200819_Meghalt_a_Tuzszekerek_egyik_szinesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a2f7d4-e269-49c7-b6d1-d89e9715a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff32b58-1aa2-4f52-bcee-f25b448f2886","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Meghalt_a_Tuzszekerek_egyik_szinesze","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:26","title":"Meghalt a Tűzszekerek színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc5ae6c-d70e-44f8-ad68-df832b2122d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei továbbra is biztosítja a rendszer- és biztonsági frissítéseket azokra a telefonjaira, melyek 2019. május 16., azaz az amerikai szankciók előtt kerültek forgalomba – áll a kínai telefongyártó szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásában.","shortLead":"A Huawei továbbra is biztosítja a rendszer- és biztonsági frissítéseket azokra a telefonjaira, melyek 2019. május 16...","id":"20200817_huawei_android_frissitesek_lejart_licensz_google_aosp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cc5ae6c-d70e-44f8-ad68-df832b2122d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a8becd-a935-4b42-a96a-fbcf0347a735","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_huawei_android_frissitesek_lejart_licensz_google_aosp","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:55","title":"A Huawei üzeni: megoldja, hogy kapjanak frissítést a korábbi telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ca99ba-96c8-4fd4-a2f1-0e0574eb4086","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az agg szaúdi király és a nála is idősebb kuvaiti emír megromlott egészségi állapota miatt ismét felerősödött az utódlásért folytatott harc a két Perzsa-öböl menti monarchia uralkodócsaládjaiban. A nemzedékváltásra kritikus időkben kerülhet sor, de még a koronavírus-járványnál is erősebb lehet a hatása az amerikai befolyásnak.","shortLead":"Az agg szaúdi király és a nála is idősebb kuvaiti emír megromlott egészségi állapota miatt ismét felerősödött...","id":"202033__perzsaobol__beteg_uralkodok__hatalmi_harc__korhazi_esetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ca99ba-96c8-4fd4-a2f1-0e0574eb4086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a284c763-068f-4dbb-aec4-3beb148f6eea","keywords":null,"link":"/360/202033__perzsaobol__beteg_uralkodok__hatalmi_harc__korhazi_esetek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:00","title":"Két arab olajhatalomnál is élesedik a trónkövetelők harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e5ccfa-da9f-4005-8407-18ab29656232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Félnek a tudósok, hogy egyszer durvább járvány jön, ezért a náluk okosabb géptől is kérdeznek. Például azt, hogy melyik a legjobb arcmaszk.","shortLead":"Félnek a tudósok, hogy egyszer durvább járvány jön, ezért a náluk okosabb géptől is kérdeznek. Például azt, hogy melyik...","id":"20200818_mesterseges_intelligencia_arcmaszk_n95_maszk_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77e5ccfa-da9f-4005-8407-18ab29656232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e078c5-de68-41d3-9310-6c45b98a2916","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_mesterseges_intelligencia_arcmaszk_n95_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 18. 13:03","title":"A mesterséges intelligencia segít kikutatni a legjobb arcmaszkot a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","shortLead":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","id":"20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a22c87-af3b-4260-a141-20575e4984ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:03","title":"Trump szerint ellenfelében, Bidenben \"semmi izgató nincs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre alaposan megvizsgálják a mohácsi csatához kapcsolódó tömegsírok egyikét a sátorhelyi emlékhelyen. A feltárás közben is látogatható a komplexum, ráadásul régészek adnak tájékoztatást az érdeklődőknek.","shortLead":"Végre alaposan megvizsgálják a mohácsi csatához kapcsolódó tömegsírok egyikét a sátorhelyi emlékhelyen. A feltárás...","id":"20200817_tomegsir_mohacsi_csata_satorhely_regeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867fd8ee-f7bd-442f-90ce-5ffc6e5f63cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_tomegsir_mohacsi_csata_satorhely_regeszet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:59","title":"Kibontják a mohácsi csata emlékhelyének egy tömegsírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy munkahelyi konfliktust torolt meg egy testvérpár a kollégáján.","shortLead":"Egy munkahelyi konfliktust torolt meg egy testvérpár a kollégáján.","id":"20200818_ugyeszseg_vademeles_kollega_veres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e58a525-0898-49e2-8ff3-bdb1410b7ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_ugyeszseg_vademeles_kollega_veres","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:57","title":"Házilag barkácsolt buzogánnyal verte kis híján halálra a kollégáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]