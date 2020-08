Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerbiában igazolták a legtöbb új megbetegedést.","shortLead":"Szerbiában igazolták a legtöbb új megbetegedést.","id":"20200823_Szaznal_tobb_a_napi_uj_koronavirusfertozott_a_NyugatBalkanon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578684a8-edd3-4c33-b390-8718b131d06e","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Szaznal_tobb_a_napi_uj_koronavirusfertozott_a_NyugatBalkanon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 13:28","title":"Száznál több a napi új koronavírus-fertőzött a Nyugat-Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a6f42b-dfdc-42cd-877d-d7431420735b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltámad a már halottnak hitt BlackBerry márka egy új vállalattal a háttérben. 