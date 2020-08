Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora délutánra mindenhol kitisztul az idő. Sokfelé élénk lesz a szél.","shortLead":"Kora délutánra mindenhol kitisztul az idő. Sokfelé élénk lesz a szél.","id":"20200825_keddi_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2008ba-c6bd-4716-8366-5b5714c04b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_keddi_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:14","title":"A kevés felhő ellenére is zivatarral lephet meg a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee0e73e-7a80-43da-bda7-55701d6b1815","c_author":"Karsai Gábor","category":"360","description":"A friss GDP-adatok után már nyoma sincs a kormányzat kincstári optimizmusának, pedig lehetett látni az előjeleket. Jelentős lesz idén a visszaesés és régiós szinten megint csak sereghajtók vagyunk. A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettesének elemzése. ","shortLead":"A friss GDP-adatok után már nyoma sincs a kormányzat kincstári optimizmusának, pedig lehetett látni az előjeleket...","id":"20200824_Karsai_Gabor_Nem_meglepo_es_nem_mulatsagos_a_magyar_gazdasag_teljesitmenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dee0e73e-7a80-43da-bda7-55701d6b1815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e0779f-1da6-4111-b1f6-5727dffa9d86","keywords":null,"link":"/360/20200824_Karsai_Gabor_Nem_meglepo_es_nem_mulatsagos_a_magyar_gazdasag_teljesitmenye","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:00","title":"Karsai Gábor: Nem meglepő és nem mulatságos a magyar gazdaság visszaesése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kemény vezér puskával jár.","shortLead":"Kemény vezér puskával jár.","id":"20200823_Ahogy_Lukasenka_szemleli_a_tuntetoket_nem_szemlel_ugy_senki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1e09ba-bfd7-4099-88f0-f0786fcd4aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Ahogy_Lukasenka_szemleli_a_tuntetoket_nem_szemlel_ugy_senki","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:36","title":"Ahogy Lukasenka szemléli a tüntetőket, nem szemlél úgy senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 VP1 nevű kisbolygó létezéséről két éve tudnak a NASA tudósai, szerintük nem jelent veszélyt. A pályája alapján november 2-án, az amerikai elnökválasztás előtt érhet ide.","shortLead":"A 2018 VP1 nevű kisbolygó létezéséről két éve tudnak a NASA tudósai, szerintük nem jelent veszélyt. A pályája alapján...","id":"20200824_aszteroida_kisbolygo_2018vp1_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24cba59-229d-4459-bcde-3f672847eb6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_aszteroida_kisbolygo_2018vp1_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:40","title":"Pont az amerikai elnökválasztás előtt érhet földközelbe egy kisebb aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bd4a7-6d35-4573-9d3b-3dc7513a65cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1-0-ra nyertek a Paris Saint-Germain ellen.","shortLead":"1-0-ra nyertek a Paris Saint-Germain ellen.","id":"20200823_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_Bajnokok_Ligajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74bd4a7-6d35-4573-9d3b-3dc7513a65cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2feedcbe-3afd-44e8-ab71-6f2fe93ce6fb","keywords":null,"link":"/sport/20200823_A_Bayern_Munchen_nyerte_a_Bajnokok_Ligajat","timestamp":"2020. augusztus. 23. 23:08","title":"A Bayern München nyerte a Bajnokok Ligáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz ellenzéki politikus Németországba szállítását szervező alapítvány alapítója.","shortLead":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz...","id":"20200824_navalnij_mergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7925287a-d31d-4893-81c4-652e2053c02a","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 05:53","title":"Túlélheti Navalnij a mérgezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9642ead1-74ef-4986-a167-0b261f770aef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan kellene megváltoztatni a magyar filmeket és sorozatokat, ha a nemzetközi trendeknek megfelelően, politikailag korrekt módon alakítanánk át azokat? A Duma Aktuálnak erre is van válasza. Még Orbán Viktor keleti diktátorok iránt táplált furcsa vonzalmát is figyelembe vették listájukban. ","shortLead":"Hogyan kellene megváltoztatni a magyar filmeket és sorozatokat, ha a nemzetközi trendeknek megfelelően, politikailag...","id":"20200824_Duma_Aktual_Politikai_korrektseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9642ead1-74ef-4986-a167-0b261f770aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8665697-4f32-4692-9a5f-a0e25739cdbb","keywords":null,"link":"/360/20200824_Duma_Aktual_Politikai_korrektseg","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:00","title":"Duma Aktuál: Az Egri Csillagok is egy barátságos meccsről szól, mióta jóban vagyunk Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány miatt ez tűnik biztonságosabbnak.","shortLead":"A járvány miatt ez tűnik biztonságosabbnak.","id":"20200823_A_Buckinghampalota_helyett_a_Windsorkastelyba_koltozik_II_Erzsebet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794d1614-23fb-4bdf-b78b-2f7cbc37fd7d","keywords":null,"link":"/elet/20200823_A_Buckinghampalota_helyett_a_Windsorkastelyba_koltozik_II_Erzsebet","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:44","title":"A Buckingham-palota helyett a Windsor-kastélyba költözik II. Erzsébet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]