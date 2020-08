Jászai: Kell a magyar műhold, vagy Magyarország lemarad az űrversenyben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek meg egy kórházi folyosón. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek...","id":"20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0edc05-7565-4029-84b7-32b968eeecaf","keywords":null,"link":"/360/20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:00","title":"Radar360: 190 ezer munkanélküli ellátás nélkül, fehér ruhás tüntetés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcaa39b-b095-44d5-be48-35851718d099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi botrány lett abból 2016-ban, hogy Szalkszentmártonnál egy vadász lelőtte egy francia pár kutyáját, majd elhajtott a tetemével. A bíróság szerint helyesen járt el, mert a vadállományt védte.","shortLead":"Nemzetközi botrány lett abból 2016-ban, hogy Szalkszentmártonnál egy vadász lelőtte egy francia pár kutyáját, majd...","id":"20200825_szalkszentmarton_vadasz_allatkinzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bcaa39b-b095-44d5-be48-35851718d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09f7dcb-fbda-4132-9c5e-31cb7dc290a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_szalkszentmarton_vadasz_allatkinzas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:27","title":"Felmentették a francia nő kutyáját agyonlövő vadászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vélhetően a koncertek elmaradása miatt kieső bevételét akarja pótolni hitelező cégével a rapper, ami kifejezetten kiszolgáltatottabb ügyfeleket céloz meg.","shortLead":"Vélhetően a koncertek elmaradása miatt kieső bevételét akarja pótolni hitelező cégével a rapper, ami kifejezetten...","id":"20200825_Dopeman_hitelezo_cege_kiszolgaltatott_ugyfeleket_celoz_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8e57bd-d427-4d3b-b964-ff8b2654fdda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_Dopeman_hitelezo_cege_kiszolgaltatott_ugyfeleket_celoz_meg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:50","title":"Dopeman hitelező cége nagyon úgy tűnik, kiszolgáltatott ügyfeleket céloz meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hongkongi férfinál hónapokkal azután igazolták újra a fertőzést, hogy kigyógyult a COVID-19 betegségből. ","shortLead":"Egy hongkongi férfinál hónapokkal azután igazolták újra a fertőzést, hogy kigyógyult a COVID-19 betegségből. ","id":"20200824_koronavirus_jarvany_fertozes_hongkong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a255b4-f67d-4c83-b3fb-ee6779a5ea9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_koronavirus_jarvany_fertozes_hongkong","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:23","title":"Megtalálták az első beteget, akit kétszer is megfertőzött a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint. A felszolgálóknak viszont nem lett bajuk – mert arcmaszk volt rajtuk.","shortLead":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint...","id":"20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0fd9b8-abe0-4225-a294-e5b18c153649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:33","title":"Egy kávézó vendége 56 embert fertőzött meg koronavírussal, az alkalmazottak viszont nem kapták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates Jay Leno és a Rolling Stones oldalán 1995-ben mutatta be a Windows 95-öt, amiért úgy álltak sorba a vásárlók, mint néhány éve az iPhone-okért.","shortLead":"Bill Gates Jay Leno és a Rolling Stones oldalán 1995-ben mutatta be a Windows 95-öt, amiért úgy álltak sorba...","id":"20200824_microsoft_windows_95_25_eves_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ffbc1b-ab99-4211-8416-8d4cef5339ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_microsoft_windows_95_25_eves_evfordulo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:03","title":"Szerette vagy gyűlölte? 25 éves a Windows 95","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a959080-912c-4df8-aa72-40e26377faf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda távozó elnökének beszámolói alapján módosulhat a választási rendszer.","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda távozó elnökének beszámolói alapján módosulhat a választási rendszer.","id":"20200825_Palffy_Ilona_nyugdij_Nemzeti_Valasztasi_Iroda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a959080-912c-4df8-aa72-40e26377faf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b435154c-16e5-4e7c-ab24-2dffe0e078a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Palffy_Ilona_nyugdij_Nemzeti_Valasztasi_Iroda","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:55","title":"Lemondott, nyugdíjba megy a Nemzeti Választási Iroda elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kassai Dánielnek százezer forintot kellene fizetnie, mert a rendőrség szerint megszegte a veszélyhelyzetben érvényes szabályokat azzal, hogy részt vett a demonstráción.","shortLead":"Kassai Dánielnek százezer forintot kellene fizetnie, mert a rendőrség szerint megszegte a veszélyhelyzetben érvényes...","id":"20200824_dudalos_tuntetes_clark_adam_ter_kassai_daniel_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528863b2-951f-474e-a0c9-84e51fa35774","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_dudalos_tuntetes_clark_adam_ter_kassai_daniel_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:33","title":"Ötvenezret elengedtek a dudálós tüntetésen részt vett ellenzéki képviselő büntetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]