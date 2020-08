Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a807bbbc-d560-4093-8b7a-e12a4e17ffba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Allen és Randy Probs járt szerencsétlenül.","shortLead":"Josh Allen és Randy Probs járt szerencsétlenül.","id":"20200827_Harombol_ket_versenyre_keszulo_Teslat_is_osszetortek_a_leghiresebb_amerikai_hegyi_verseny_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a807bbbc-d560-4093-8b7a-e12a4e17ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345339d7-0e26-4dce-99cb-e2f39c6f4ce7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_Harombol_ket_versenyre_keszulo_Teslat_is_osszetortek_a_leghiresebb_amerikai_hegyi_verseny_elott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:55","title":"Háromból két Teslát törtek össze a leghíresebb amerikai hegyiverseny előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van gazdaságért-kultúráért-szórakozásért felelős főszerkesztő-helyettes, szervezetfejlesztésért felelős főszerkesztő-helyettes és vezérigazgató-főszerkesztő is.","shortLead":"Van gazdaságért-kultúráért-szórakozásért felelős főszerkesztő-helyettes, szervezetfejlesztésért felelős...","id":"20200827_index_vezetoseg_nevsor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0aaeaf-9a18-494f-921e-0553fc0fcf5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_index_vezetoseg_nevsor","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:04","title":"Kiadták az Index vezetésének hivatalos névsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melanie Wolfsonnak kétszer is helyet kellett változtatnia, mert a férfiak nem akartak egy nő mellé ülni.","shortLead":"Melanie Wolfsonnak kétszer is helyet kellett változtatnia, mert a férfiak nem akartak egy nő mellé ülni.","id":"20200828_Ortodox_zsido_ferfiak_keresere_ultettek_el_egy_not_most_beperli_a_legitarsasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98950fa-c7dc-4d23-9ab6-604edb047390","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Ortodox_zsido_ferfiak_keresere_ultettek_el_egy_not_most_beperli_a_legitarsasagot","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:37","title":"Ortodox zsidó férfiak kérésére ültettek el egy nőt, most beperli a légitársaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemrég ingyenessé és tömegessé tették a tesztelést az országban.","shortLead":"Nemrég ingyenessé és tömegessé tették a tesztelést az országban.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_franciaorszag_rekord_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546f5811-302c-423f-ba13-76525fab82a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_koronavirus_jarvany_franciaorszag_rekord_teszteles","timestamp":"2020. augusztus. 26. 21:56","title":"A karantén vége óta nem volt ennyi új fertőzött Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat. A kormánypárti képviselőknek és a polgármesternek valós támogatottságuk van, a polgármester ellen fordult DK-s és jobbikos képviselők mögül viszont még a saját pártjuk szavazóinak jó része is kihátrált. A relatív többséget ugyanakkor azok alkotják, akik értetlenül állnak az események előtt.","shortLead":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat...","id":"20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329bc610-7dac-48f0-8c82-93405e7e5ac4","keywords":null,"link":"/360/20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:00","title":"Medián: Háromfelé szakította Gödöt a politikai belharc ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a54888-ae06-4a5a-aeea-abe0fe02e473","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A holland Marieke Lucas Rijneveld regénye kapta idén a rangos elismerést.","shortLead":"A holland Marieke Lucas Rijneveld regénye kapta idén a rangos elismerést.","id":"20200827_Egy_szigoruan_vallasos_csalad_dramaja_Nemzetkozi_Bookerdijat_ert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a54888-ae06-4a5a-aeea-abe0fe02e473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f938b0a-8109-4988-a4cf-d395e11c910e","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_Egy_szigoruan_vallasos_csalad_dramaja_Nemzetkozi_Bookerdijat_ert","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:07","title":"Egy szigorúan vallásos család drámája Nemzetközi Booker-díjat ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","shortLead":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38b3625-4590-4b73-9336-dc4116412ad2","keywords":null,"link":"/sport/20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:27","title":"Több játékos is koronavírusos a Chelsea-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07bf477e-4ea4-408e-86bd-708c09b3c565","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre több amerikai vásárol egyre több fegyvert, ezért a vírusválság idején ez az üzletág a ritka kivétel: virágzik, miközben a többiek a létükért küzdenek.","shortLead":"Egyre több amerikai vásárol egyre több fegyvert, ezért a vírusválság idején ez az üzletág a ritka kivétel: virágzik...","id":"20200827_Ugy_veszik_a_fegyvereket_az_USAban_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07bf477e-4ea4-408e-86bd-708c09b3c565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ae8bd7-5152-4598-829e-ea5f5c9a3d98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Ugy_veszik_a_fegyvereket_az_USAban_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:35","title":"Úgy veszik a fegyvereket az USA-ban, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]