Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint a Nakrutka nevű szolgáltatás nemcsak hamis kedveléseket, de hozzászólásokat és követőket is árult az Instagramon, ezért képviselőinek most a bíróságon kell felelniük.","shortLead":"A Facebook szerint a Nakrutka nevű szolgáltatás nemcsak hamis kedveléseket, de hozzászólásokat és követőket is árult...","id":"20200828_facebook_instagram_kamu_lajk_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d365cab-a359-4d98-9881-9568d9a73344","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_facebook_instagram_kamu_lajk_per","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:13","title":"Beperelte a Facebook, mert kamulájkokat árult az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fcf982-2e7b-4222-838b-b9fa5f40bada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerda óta házi karanténban volt.","shortLead":"A miniszter szerda óta házi karanténban volt.","id":"20200828_A_jelek_szerint_Gulyas_Gergely_nem_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87fcf982-2e7b-4222-838b-b9fa5f40bada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331af5f5-f9d3-4720-ad1e-99c39c2bdb32","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_A_jelek_szerint_Gulyas_Gergely_nem_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:01","title":"A jelek szerint Gulyás Gergely nem koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például a titokzatos orosz gyártmányt.","shortLead":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például...","id":"20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fc0872-6f1a-4112-91b0-f4140bbe8796","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:33","title":"Egy magyar virológus szerint az orosz vakcinának olyan erős mellékhatásai is lehetnek, hogy egy időre lebénul az ember karja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8daff7e9-edc7-47e7-9a29-c918d5430339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bosszúállókban is látott színész évek óta vastagbélrákkal küzdött, de arról csak egy szűk kör tudott. 43 éves volt.","shortLead":"A Bosszúállókban is látott színész évek óta vastagbélrákkal küzdött, de arról csak egy szűk kör tudott. 43 éves volt.","id":"20200829_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_szinesz_vastagbelrak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8daff7e9-edc7-47e7-9a29-c918d5430339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653ed342-28fb-418f-b62f-f70b52039bf9","keywords":null,"link":"/elet/20200829_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_szinesz_vastagbelrak","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:00","title":"Meghalt a Marvel Fekete Párduca, Chadwick Boseman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi időszakban Magyarországon emelkedtek leginkább az üzemanyagárak.","shortLead":"Az utóbbi időszakban Magyarországon emelkedtek leginkább az üzemanyagárak.","id":"20200828_400_forint_dragulas_benzin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8831ead4-99b2-4138-a2b9-2afd3dc12d5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_400_forint_dragulas_benzin","timestamp":"2020. augusztus. 28. 19:32","title":"Hamarosan 400 forintra drágulhat a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f0ce4a-7bf1-434d-946f-2e8af515ec51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hatodik belgiumi rajtelsőségét szerezte meg Lewis Hamilton, remek formában vannak a renault-os pilóták is.","shortLead":"Hatodik belgiumi rajtelsőségét szerezte meg Lewis Hamilton, remek formában vannak a renault-os pilóták is.","id":"20200829_f1_belga_nagydij_mercedes_ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39f0ce4a-7bf1-434d-946f-2e8af515ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b35a8bd-5b83-4d5f-b904-9c18ff6dfedf","keywords":null,"link":"/sport/20200829_f1_belga_nagydij_mercedes_ferrari","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:03","title":"Mercedesek az első sorban, a Ferrari eltűnőben a Belga Nagydíj időmérőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47dc959-622c-4922-8797-5e067588fdae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:39","title":"Felborult egy autószállító utánfutó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét aktivizálta magát a BeagleBoyz nevű észak-koreai hackerkollektíva. A szakértők szerint a kiberbűnözők pénzintézeteket és ATM-automatákat akarnak megbénítani.","shortLead":"Ismét aktivizálta magát a BeagleBoyz nevű észak-koreai hackerkollektíva. A szakértők szerint a kiberbűnözők...","id":"20200828_fbi_hackerek_eszak_korea_bankok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c756e-c360-4913-aaec-6902c9ccb934","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_fbi_hackerek_eszak_korea_bankok","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:49","title":"Figyelmeztetést adott ki az FBI: Észak-Korea hackercsapata megint bankokat támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]