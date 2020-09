Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp a délutáni csúcsforgalom elején.","shortLead":"Épp a délutáni csúcsforgalom elején.","id":"20200902_m3_lerobbant_metropotlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ce058f-f466-4b10-984c-15a93fa0bf12","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_m3_lerobbant_metropotlo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:09","title":"Lerobbant egy metró, pótló jár az M3-as vonalának nagyrészén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1fa40a-9e62-42c0-a6fe-46bed7075f0c","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Van, aki szerint járványügyi gócpontok lesznek az iskolák, de a diákok helyett inkább a szülők aggódnak. A gyerekek örülnek annak, hogy elsősként végre iskolába járhatnak, vagy hogy ismét találkozhatnak társaikkal és tanáraikkal a hosszú tavaszi karanténidőszak után. Az iskolai tanulást azonban lehet, hogy nem sokáig élvezhetik, van olyan diák, aki szerint legfeljebb egy hónap rendes tanítást tesz lehetővé a romló járványhelyzet. Videó a tanévkezdetről.","shortLead":"Van, aki szerint járványügyi gócpontok lesznek az iskolák, de a diákok helyett inkább a szülők aggódnak. A gyerekek...","id":"20200901_video_a_koronavirusos_tanevkezdetrol_iskolak_oktatas_jarvanyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d1fa40a-9e62-42c0-a6fe-46bed7075f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31986e9-f10a-4684-a516-5fa853955398","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_video_a_koronavirusos_tanevkezdetrol_iskolak_oktatas_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:00","title":"Egy hónapot tippeltem az iskolának - a diákok szerint hamar leáll a tanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világ legjobb egészségügyi szolgáltatását ígérte a kormányfő, de egyre többen elégedetlenek.","shortLead":"A világ legjobb egészségügyi szolgáltatását ígérte a kormányfő, de egyre többen elégedetlenek.","id":"20200901_A_biralatok_ellenere_Svedorszag_lazan_kezeli_a_jarvanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d1cc7e-0765-4ae7-82cd-c3463592d4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_A_biralatok_ellenere_Svedorszag_lazan_kezeli_a_jarvanyt","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:42","title":"A bírálatok ellenére Svédország lazán kezeli a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A placebohatás már több száz éve ismert, és a magyarázata is megvan. Az újabb kutatások arra derítettek fényt, hogy az ilyesfajta gyógyszerhelyettesítők akkor is hatásosak lehetnek, ha a beteg tudja milyen szert vett be.","shortLead":"A placebohatás már több száz éve ismert, és a magyarázata is megvan. Az újabb kutatások arra derítettek fényt...","id":"20200902_hatasos_placebo_magyarazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feda0565-6829-4910-91b5-90212054fc36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_hatasos_placebo_magyarazat","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:03","title":"A kísérlet eredménye: még akkor is hatásos volt a placebo, amikor a beteg tudta, hogy hatástalan a szer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghirdették a balatonszemesi Hattyú kempinget és a tihanyi rév melletti több ezer négyzetméteres területet. A kikiáltási alacsonyabb, mint a legolcsóbb parti telkek árai.\r

\r

","shortLead":"Meghirdették a balatonszemesi Hattyú kempinget és a tihanyi rév melletti több ezer négyzetméteres területet...","id":"20200903_balaton_balatoni_hajozasi_zrt_reorganizacio_privatizacio_parti_telkek_eladasa_licitje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c57bb1e-edb1-4c0a-84ac-0b066eb545be","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_balaton_balatoni_hajozasi_zrt_reorganizacio_privatizacio_parti_telkek_eladasa_licitje","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:00","title":"Baráti árról indulhat a licit a Balaton-parti állami területekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alakul az időközi választás Borsodban: a Fidesz már megtorpedózta, hogy Bíró László szavazólapján a saját pártja is szerepelhessen, közben Deutsch Tamás és Szájer József az ellenzék pártcsaládjainak árulkodik.","shortLead":"Alakul az időközi választás Borsodban: a Fidesz már megtorpedózta, hogy Bíró László szavazólapján a saját pártja is...","id":"20200902_borsod_szerencs_idokozi_biro_laszlo_deutsch_tamas_szajer_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d702c27-8242-4ffb-97e4-3af764f16df9","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_borsod_szerencs_idokozi_biro_laszlo_deutsch_tamas_szajer_fidesz","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:37","title":"Nyílt levélben panaszkodik az európai baloldalnak és liberálisoknak a Fidesz a Jobbik jelöltje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film a koronavírus kiváltó okát is érinti.","shortLead":"A film a koronavírus kiváltó okát is érinti.","id":"20200901_Joaquin_Phoenix_az_allattenyesztes_ellen_harcol_uj_dokumentumfilmjevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31882912-280e-41da-ba2a-25fffacd565b","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Joaquin_Phoenix_az_allattenyesztes_ellen_harcol_uj_dokumentumfilmjevel","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:55","title":"Joaquin Phoenix az állattenyésztés ellen harcol új dokumentumfilmjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e68237-df2e-4401-a9c2-0831e4763bda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi történetet adtak elő a kocsiban ülők a rendőröknek a baleset után.","shortLead":"Nem mindennapi történetet adtak elő a kocsiban ülők a rendőröknek a baleset után.","id":"20200903_Jobbkormanyos_autoval_probalkozott_ittasan_egy_vezetni_sem_tudo_ferfi_Debrecenben__neki_is_csapodott_egy_keritesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22e68237-df2e-4401-a9c2-0831e4763bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e697d620-4840-4153-a05b-fc33730f0723","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_Jobbkormanyos_autoval_probalkozott_ittasan_egy_vezetni_sem_tudo_ferfi_Debrecenben__neki_is_csapodott_egy_keritesnek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:22","title":"Jobbkormányos autóval próbálkozott ittasan egy vezetni sem tudó sofőr – neki is hajtott egy háznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]