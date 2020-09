Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kuratóriumi elnök szerint az egyetem vezetősége és az alapítvány sok dolgot másként lát, de abban egyetértenek, hogy az oktatásnak el kell indulnia.","shortLead":"A kuratóriumi elnök szerint az egyetem vezetősége és az alapítvány sok dolgot másként lát, de abban egyetértenek...","id":"20200902_vidnyanszky_attila_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ef693f-1c7c-428c-8e35-5cc93872ac69","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_vidnyanszky_attila_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:58","title":"Vidnyánszky közölte, hogy a diákokkal is szívesen találkozna, ajtaja nyitva áll előttük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghirdették a balatonszemesi Hattyú kempinget és a tihanyi rév melletti több ezer négyzetméteres területet. A kikiáltási alacsonyabb, mint a legolcsóbb parti telkek árai.\r

\r

","shortLead":"Meghirdették a balatonszemesi Hattyú kempinget és a tihanyi rév melletti több ezer négyzetméteres területet...","id":"20200903_balaton_balatoni_hajozasi_zrt_reorganizacio_privatizacio_parti_telkek_eladasa_licitje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c57bb1e-edb1-4c0a-84ac-0b066eb545be","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_balaton_balatoni_hajozasi_zrt_reorganizacio_privatizacio_parti_telkek_eladasa_licitje","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:00","title":"Baráti árról indulhat a licit a Balaton-parti állami területekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ac64e-9453-491d-9013-6990afb64b63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A brazil világbajnok családja is aktívan részt vesz a produkcióban. ","shortLead":"A brazil világbajnok családja is aktívan részt vesz a produkcióban. ","id":"20200904_Ayrton_Sennarol_keszit_sorozatot_a_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ac64e-9453-491d-9013-6990afb64b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0014c05a-7768-47c6-8ee0-00ef0664422d","keywords":null,"link":"/elet/20200904_Ayrton_Sennarol_keszit_sorozatot_a_Netflix","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:29","title":"Ayrton Sennáról készít sorozatot a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241abf2c-dcda-4519-a2af-0038809baad9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház színésze jelezte: nagyon is jól tudja, „miben van benne”.","shortLead":"A Nemzeti Színház színésze jelezte: nagyon is jól tudja, „miben van benne”.","id":"20200904_alfoldi_robert_ratoti_zoltan_szfe_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241abf2c-dcda-4519-a2af-0038809baad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beae5443-872e-4db0-9042-fc715daada26","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_alfoldi_robert_ratoti_zoltan_szfe_nyilt_level","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:55","title":"Rátóti válaszolt Alföldinek: „A kuratórium egyetlen tagját sem vezérli sértettség vagy bosszúvágy”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bbf300-35b5-42ef-83e6-273bcf662253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az évente legyártott kétmillió motor mellett Győrben több mint húsz éve készülnek autók is. ","shortLead":"Az évente legyártott kétmillió motor mellett Győrben több mint húsz éve készülnek autók is. ","id":"20200904_Masfelmillio_autonal_tart_a_gyori_Audi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bbf300-35b5-42ef-83e6-273bcf662253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ce2dba-dddc-4e21-bb8e-0939e72ba494","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_Masfelmillio_autonal_tart_a_gyori_Audi","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:07","title":"Másfélmillió autónál tart a győri Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több órára kisüt a nap, bár a felhőkből helyenként eső hullhat a hazai hegységekben.","shortLead":"Több órára kisüt a nap, bár a felhőkből helyenként eső hullhat a hazai hegységekben.","id":"20200903_idojaras_felhosav_eso_tobb_oras_napsutes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11138875-25b7-4590-8e36-84b80d86a2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_idojaras_felhosav_eso_tobb_oras_napsutes","timestamp":"2020. szeptember. 03. 05:13","title":"Szakadozott felhősáv vonul át az ország felett csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52691db9-dc67-4f35-8550-c5696a988f3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kráter azért maradhatott sokáig láthatatlan, mert az idők folyamán feltöltődött. A szakemberek szerint \"valószínűleg még van egy pár ilyen odakint\".","shortLead":"A kráter azért maradhatott sokáig láthatatlan, mert az idők folyamán feltöltődött. A szakemberek szerint \"valószínűleg...","id":"20200903_meteorit_krater_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52691db9-dc67-4f35-8550-c5696a988f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3c70be-da44-4877-a07e-1db762c1da39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_meteorit_krater_ausztralia","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:40","title":"Százmillió éves meteoritkrátert találtak aranyásás közben Nyugat-Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","shortLead":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","id":"20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d10b52-809c-4e91-84a6-5c5724338051","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:32","title":"Kirúgják a tüntetőket a munkahelyükről Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]