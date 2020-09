Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szeptemberben tartja tisztújítását.","shortLead":"A párt szeptemberben tartja tisztújítását.","id":"20200907_karacsony_gergely_parbeszed_tarselnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3cc080-a4b3-467e-afc6-2966eac69682","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_karacsony_gergely_parbeszed_tarselnok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:03","title":"Karácsony Gergely újraindul a Párbeszéd társelnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9d5d87-d082-4eb9-820f-5f9fe1733e86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan voltak a gépen, az utaskísérők pedig még nem nyitották ki a kijevi Boriszpil repülőtérre érkezett Boeing ajtaját. Az egyik utasnak viszont melege volt, és úgy vélte, az a legjobb megoldás, ha kinyitja a vészkijáratot és a szárnyra kiállva hűsíti magát. A mutatvány díja: örökös kitiltás az ukrán UIA légitársaság összes járatáról.","shortLead":"Sokan voltak a gépen, az utaskísérők pedig még nem nyitották ki a kijevi Boriszpil repülőtérre érkezett Boeing ajtaját...","id":"20200905_Melege_volt__a_repulogep_szarnyan_levegozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e9d5d87-d082-4eb9-820f-5f9fe1733e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3858e16f-3c3f-4a2f-a37c-be4c3881e0a0","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Melege_volt__a_repulogep_szarnyan_levegozott","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:29","title":"Melege volt – kinyitotta a repülőgép vészkijáratát és a szárnyon levegőzött egy utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b8825d-9076-47d6-824a-088ce9dfbec2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kavaan, aki még 2012-ben veszítette el a párját most megkapta az állatorvosi engedélyeket ahhoz, hogy elhagyja az eddig az otthonául szolgáló állatkertet Pakisztánban és hogy utazhasson.","shortLead":"Kavaan, aki még 2012-ben veszítette el a párját most megkapta az állatorvosi engedélyeket ahhoz, hogy elhagyja az eddig...","id":"20200906_Elhagyhatja_az_allatkertet_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b8825d-9076-47d6-824a-088ce9dfbec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9207859-bb3a-473f-b4d6-79ac32d38932","keywords":null,"link":"/zhvg/20200906_Elhagyhatja_az_allatkertet_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:14","title":"Elhagyhatja az állatkertet a „világ legmagányosabb elefántja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kizárták az első helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettőst az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyéből.","shortLead":"Kizárták az első helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettőst az amerikai nyílt teniszbajnokság női...","id":"20200905_Kizartak_Babosekat_az_USA_Openrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb7d204-be3a-49d4-95af-6fe93487c245","keywords":null,"link":"/sport/20200905_Kizartak_Babosekat_az_USA_Openrol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:27","title":"Kizárták Babosékat az US Openről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyár elején meghirdetett pályázati összeget nagyon hamar túljegyezték, most a kormányzat további forrást biztosított erre a célra. ","shortLead":"A nyár elején meghirdetett pályázati összeget nagyon hamar túljegyezték, most a kormányzat további forrást biztosított...","id":"20200907_Kaptak_meg_882_millio_forint_tamogatas_az_elektromos_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931f86b9-9fa7-42b8-b14b-99d930d175dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_Kaptak_meg_882_millio_forint_tamogatas_az_elektromos_autok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:58","title":"Adott még 882 millió forint támogatást elektromos autók vásárlásához a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Cordia International Zrt. felvásárolta a brit Blackswan ingatlanfejlesztő céget.","shortLead":"A Cordia International Zrt. felvásárolta a brit Blackswan ingatlanfejlesztő céget.","id":"20200907_Magyarorszag_vezeto_lakasfejlesztoje_NagyBritanniaban_terjeszkedik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3194f29c-517a-4ff7-817f-f26e168c7f0f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200907_Magyarorszag_vezeto_lakasfejlesztoje_NagyBritanniaban_terjeszkedik","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:41","title":"A Cordia lakásfejlesztő Nagy-Britanniában terjeszkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öten fertőződtek meg koronavírussal, két iskola dolgozói is érintettek. A tantestületek minden tagja megfigyelés alá került, így nincs, aki tanítson, vagy felügyeljen a gyerekekre. Keddtől online tanítás indul az intézményekben.","shortLead":"Öten fertőződtek meg koronavírussal, két iskola dolgozói is érintettek. A tantestületek minden tagja megfigyelés alá...","id":"20200907_koronavirus_totkomlos_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0eec9a-13ec-4941-a4d1-d22189a7e5ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_totkomlos_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:42","title":"Két iskolát is be kellett zárni Tótkomlóson fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065e76e-f8dc-46bb-9243-b675a9924f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA által a közelmúltban felvásárolt német gyártó friss információkat közölt az új szabadidő-autó kapcsán.","shortLead":"A francia PSA által a közelmúltban felvásárolt német gyártó friss információkat közölt az új szabadidő-autó kapcsán.","id":"20200907_nemcsak_elektromos_autokent_tamad_az_uj_opel_mokka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c065e76e-f8dc-46bb-9243-b675a9924f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69900e9c-9aa8-4894-8f8f-8369adcefc19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_nemcsak_elektromos_autokent_tamad_az_uj_opel_mokka","timestamp":"2020. szeptember. 07. 09:21","title":"Nemcsak elektromos autóként támad az új Opel Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]