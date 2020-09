Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80a82dc3-41f8-4d47-80c1-efbd1a10b19b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit kutatóknak sikerült rájönniük, hogy miként lehet azonosítani az egyes békafajok ebihalait, ami jelentősen segíti a kétéltűek kihalásának megakadályozását.","shortLead":"Brit kutatóknak sikerült rájönniük, hogy miként lehet azonosítani az egyes békafajok ebihalait, ami jelentősen segíti...","id":"20200907_ebihalak_bekafajok_szaporodasa_megophrys","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a82dc3-41f8-4d47-80c1-efbd1a10b19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3051917c-c5a6-425d-ad38-38215195e3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_ebihalak_bekafajok_szaporodasa_megophrys","timestamp":"2020. szeptember. 07. 00:03","title":"Sikerült megfejteni az ebihalak egy rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0728a82-0ac3-4409-8132-5a40601c468f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét felkerestük a kanyarodó főútvonalon található balesetveszélyes helyszínt, hátha az elmúlt napokban orvosolták a problémát. ","shortLead":"Ismét felkerestük a kanyarodó főútvonalon található balesetveszélyes helyszínt, hátha az elmúlt napokban orvosolták...","id":"20200907_a_gazdatlan_solymari_uthiba_megneztuk_hogy_mi_valtozott_egy_het_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0728a82-0ac3-4409-8132-5a40601c468f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7003640b-2f5d-4609-be1b-68a0643ef7ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_a_gazdatlan_solymari_uthiba_megneztuk_hogy_mi_valtozott_egy_het_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:41","title":"A gazdátlan solymári úthiba: megnéztük, hogy mi változott egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyenge hidegfront érte el a Kárpát-medencét, a hatását azonban alig érezni a meteorológusok szerint. ","shortLead":"Gyenge hidegfront érte el a Kárpát-medencét, a hatását azonban alig érezni a meteorológusok szerint. ","id":"20200906_Derult_idore_szamithatunk_vasarnap_nehol_fordulhat_csak_elo_zapor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b72d0c6-3d3c-4bdb-b39b-600185d700f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Derult_idore_szamithatunk_vasarnap_nehol_fordulhat_csak_elo_zapor","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:33","title":"Derült időre számíthatunk vasárnap, néhol fordulhat csak elő zápor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66516a8b-81ba-4999-9ba1-65c50ee60300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb hibát követett el Donald Trump amerikai elnök: ki akarja rúgatni az általában a Fehér Házat száz százalékban támogató Fox News azon újságíróját, aki beszámolt az elnök amerikai katonákat súlyosan sértő kijelentéseiről. Trump azért is bajban van, mert sértéseivel elsősorban azokat bántotta meg, akik inkább őt támogatják a belpolitikai vitákban.","shortLead":"Újabb hibát követett el Donald Trump amerikai elnök: ki akarja rúgatni az általában a Fehér Házat száz százalékban...","id":"20200905_Melyul_Trump_legujabb_botranya_mar_az_ot_tamogato_Fox_News_ujsagirojat_is_ki_akarja_rugatni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66516a8b-81ba-4999-9ba1-65c50ee60300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f8557-2b0a-4337-8d42-64c5dc5d4b66","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Melyul_Trump_legujabb_botranya_mar_az_ot_tamogato_Fox_News_ujsagirojat_is_ki_akarja_rugatni","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:06","title":"Mélyül Trump legújabb botránya, már az őt támogató Fox News újságíróját is ki akarja rúgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1807cf6e-ac46-45a6-bb8e-56621dc72019","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy romlanak a járványmutatók, előbb beutazási korlátozásokat léptetett életbe a kormány, majd lazított, miközben az iskolaév elindult; részletesen is megtudhattuk, miért zuhant akkorát a gazdaság a második negyedévben; a túlélésért küzd a turizmus. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ahogy romlanak a járványmutatók, előbb beutazási korlátozásokat léptetett életbe a kormány, majd lazított, miközben...","id":"20200906_Es_akkor_jarvany_hatarzar_turizmus_recesszio_busz_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1807cf6e-ac46-45a6-bb8e-56621dc72019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664a122d-a36c-4906-87cb-472d0409f24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_Es_akkor_jarvany_hatarzar_turizmus_recesszio_busz_usa","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:00","title":"És akkor Orbán senkit nem enged be az országba, csak ha szépen megkérik rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e608c18a-4f62-45ec-8e40-be6ac44f9e01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színész és rendező két napja jelentette be, hogy 27 év után elbúcsúzik a Színház- és Filmművészeti Egyetemtől. ","shortLead":"A Kossuth-díjas színész és rendező két napja jelentette be, hogy 27 év után elbúcsúzik a Színház- és Filmművészeti...","id":"20200906_Eneklessel_bucsuztak_a_tanitvanyai_Mate_Gabortol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e608c18a-4f62-45ec-8e40-be6ac44f9e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4db3cc-132b-4756-9d83-5441d559bfda","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Eneklessel_bucsuztak_a_tanitvanyai_Mate_Gabortol","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:09","title":"Énekléssel búcsúztak a tanítványai Máté Gábortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai és orosz kémek igyekeznek megszerezni a koronavírus-járvány elleni amerikai vakcinafejlesztések részleteit, és az elemzők szerint egyre inkább durvul a titkosszolgálatok közötti harc.

","shortLead":"A kínai és orosz kémek igyekeznek megszerezni a koronavírus-járvány elleni amerikai vakcinafejlesztések részleteit, és...","id":"20200905_Kemhaboru_bontakozik_ki_a_COVIDvakcina_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d061b464-d00f-4019-80f4-2a146edff322","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Kemhaboru_bontakozik_ki_a_COVIDvakcina_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 05. 18:47","title":"Kémháború bontakozik ki a COVID-vakcina miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32576d5a-8b8e-4f08-a30b-5e67595af28c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olvasói levélben vitatta Tamás Gáspár Miklós publicisztikáját. ","shortLead":"Egy olvasói levélben vitatta Tamás Gáspár Miklós publicisztikáját. ","id":"20200905_A_Szinmuveszetirol_tavozo_Nemeth_Gabor_ket_mondatban_uzent_TGMnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32576d5a-8b8e-4f08-a30b-5e67595af28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9076217e-1ed9-4e6f-ab94-f8b1ee4c27b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_A_Szinmuveszetirol_tavozo_Nemeth_Gabor_ket_mondatban_uzent_TGMnek","timestamp":"2020. szeptember. 05. 21:29","title":"Olvasói levélben reagált TGM publicisztikájára a volt rektori tanácsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]