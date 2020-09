Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","shortLead":"A rendőrség büntetőeljárást indított, gyanúsított még nincs az ügyben.","id":"20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f32237a-505a-4473-907a-6badf7697916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcdcfd4-7e23-4a52-9efd-131f90d1c842","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kigyulladt_holegballon_muszaki_vizsgalat","timestamp":"2020. szeptember. 07. 22:28","title":"Néhány hónapja vizsgálták át a hétvégén kigyulladt hőlégballont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pinkamindszent–Strém-átkelőt napi két órában lehet használni.","shortLead":"A Pinkamindszent–Strém-átkelőt napi két órában lehet használni.","id":"20200907_Ujabb_hataratkelot_nyitnak_meg_az_ingazok_elott_ket_idosavban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25dabad-959b-46cb-9c8b-c8f56d8e9ae0","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ujabb_hataratkelot_nyitnak_meg_az_ingazok_elott_ket_idosavban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:35","title":"Újabb határátkelőt nyitnak meg az ingázók előtt két idősávban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több furcsaság is szerepel abban a tanulmányban, amely a kedden forgalomba került orosz koronavírus-vakcina hatásosságát taglalja – állítják a dokumentumot ellenőrző nemzetközi kutatók. A bírálók egy érzékletes hasonlata szerint a benne szereplő adatok nagyjából azt a képet mutatják, mint ha valaki egy dobókockával többször is pontosan ugyanazt a számsort dobná ki.","shortLead":"Több furcsaság is szerepel abban a tanulmányban, amely a kedden forgalomba került orosz koronavírus-vakcina...","id":"20200908_orosz_vakcina_hatasvizsgalat_tanulmany_lancet_koronavirus_oltoanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab31df81-c471-48f3-856c-82e490490de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_orosz_vakcina_hatasvizsgalat_tanulmany_lancet_koronavirus_oltoanyag","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:03","title":"Több szakértő szerint meghamisíthatták az orosz koronavírusvakcina-kísérletek eredményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d4372a-f2f5-4516-a5fb-61092cf61755","c_author":"HVG","category":"360","description":"Császár Dániel a kormánynál közbeszerzésekkel foglalkozott.","shortLead":"Császár Dániel a kormánynál közbeszerzésekkel foglalkozott.","id":"202036_llm_tanacsado_helyettes_allamtitkarbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d4372a-f2f5-4516-a5fb-61092cf61755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e500dd38-3552-4038-8c21-ea1cfb7d9dc0","keywords":null,"link":"/360/202036_llm_tanacsado_helyettes_allamtitkarbol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:00","title":"Volt helyettes államtitkártól vehetünk tanácsot üzleti ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241abf2c-dcda-4519-a2af-0038809baad9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Színház színésze nemrég a Színház- és Filmművészeti Egyetem tulajdonjogát átvevő alapítvány kuratóriumába került be. ","shortLead":"A Nemzeti Színház színésze nemrég a Színház- és Filmművészeti Egyetem tulajdonjogát átvevő alapítvány kuratóriumába...","id":"20200908_ratoti_zoltan_mma_elnoksegi_tag_szfe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241abf2c-dcda-4519-a2af-0038809baad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c3df67-7df8-418c-a99d-b402a26e55cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_ratoti_zoltan_mma_elnoksegi_tag_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:32","title":"Rátóti Zoltán elnökségi tag lett az MMA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A házhoz szállított sajttortától és fagyasztott csirkétől elkezdve az Antarktiszt átrepülő légi turizmusig: a legkülönfélébb ötletekkel próbálnak talpon maradni a légitársaságok.","shortLead":"A házhoz szállított sajttortától és fagyasztott csirkétől elkezdve az Antarktiszt átrepülő légi turizmusig...","id":"20200907_Mindent_bevetnek_a_tulelesert_kuzdo_legitarsasagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac919a40-3c50-4788-aea5-29269e79fa42","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_Mindent_bevetnek_a_tulelesert_kuzdo_legitarsasagok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:56","title":"A legőrültebb ötleteket is bevetik a túlélésért küzdő légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","shortLead":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","id":"20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c520a-b098-455a-a5aa-91a7161acbc6","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:54","title":"Csődhullámtól tartanak a német idegenforgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vásárlók 19 százaléka már ugyanannyit költ online, mint offline.","shortLead":"A vásárlók 19 százaléka már ugyanannyit költ online, mint offline.","id":"20200908_online_vasarlas_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d298ce8f-0e04-4b75-835b-2f1ad6b0aaa3","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_online_vasarlas_kutatas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:21","title":"Magyarországon 14 százalékkal nőhet idén az online üzletek forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]