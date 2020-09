Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre nem kell készülni, melegre annál inkább, nem úgy tűnik, mint ha szeptember lenne.","shortLead":"Esőre nem kell készülni, melegre annál inkább, nem úgy tűnik, mint ha szeptember lenne.","id":"20200910_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331afe07-21ef-4b7e-a03c-49d149e0cb3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 05:47","title":"30 fok is lehet napközben, majd éjszaka lemegy a hőmérséklet 10 fok alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2591891f-01e6-49d4-b64b-9d012b9a8456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az id Software fejlesztői újabb frissítést adtak ki az 1990-es évek elején megjelent Doom és Doom II játékokhoz, hogy ma játszva is jól nézzenek ki.","shortLead":"Az id Software fejlesztői újabb frissítést adtak ki az 1990-es évek elején megjelent Doom és Doom II játékokhoz...","id":"20200908_doom_doom_ii_id_software_bethesda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2591891f-01e6-49d4-b64b-9d012b9a8456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c1f6f2-a133-4c9b-ab2b-465acff1701f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_doom_doom_ii_id_software_bethesda","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:33","title":"27 év után kapott látványos frissítést a Doom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ff788a-1acd-4b81-af81-eed720cd7002","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Drága fénykép lett belőle.","shortLead":"Drága fénykép lett belőle.","id":"20200908_gyorshajtas_gyorshajto_somogybabod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ff788a-1acd-4b81-af81-eed720cd7002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d228b557-cbcd-4b37-a955-ed8f7e39b934","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_gyorshajtas_gyorshajto_somogybabod","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:42","title":"110 helyett 204 km/órával száguldott egy autós Somogybabodnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiszteli és csodálja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak a bátorságát. ","shortLead":"Tiszteli és csodálja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak a bátorságát. ","id":"20200908_John_Lithgow_tenyeren_is_ott_van_az_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7547720c-34eb-4733-bfbc-4d8ea7b6aa86","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_John_Lithgow_tenyeren_is_ott_van_az_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:37","title":"John Lithgow tenyerén is ott van az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a kitűzött tárgyalásokat, így a bizonyítási eljárás csak most kezdődhetett meg.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a kitűzött tárgyalásokat, így a bizonyítási eljárás csak most...","id":"20200908_hableany_setahajo_baleset_bizonyitasi_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aee461-9e70-413c-a513-ea7af8b5f2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_hableany_setahajo_baleset_bizonyitasi_eljaras","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:59","title":"Hableány-baleset: megkezdődött a bizonyítási eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek terjedni, többféle változatban.","shortLead":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek...","id":"20200909_koronavirus_gyorsteszt_pcr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b60387-e9ca-47b8-a343-afbd8cfbdb2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_koronavirus_gyorsteszt_pcr","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:33","title":"Miért kell napokat várni a PCR-eredményre? Mit kínálnak a legújabb gyorstesztek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már heten fertőződtek meg a Paris Saint-Germain csapatából.","shortLead":"Már heten fertőződtek meg a Paris Saint-Germain csapatából.","id":"20200908_kylian_mbappe_koronavirus_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e53da2-0dc4-4128-aeb5-9408af063ab9","keywords":null,"link":"/sport/20200908_kylian_mbappe_koronavirus_foci","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:28","title":"Kylian Mbappé is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e64910-9d5c-4729-880f-53bdfc003e77","c_author":"Baumit","category":"brandcontent","description":"Az egészség a legfontosabb érték az ember számára. A személyes egészség nem csak attól függ, hogy mit eszünk, vagy hogy eleget mozgunk-e. Az egészség attól is függ, hogy egészséges-e az a környezet, amelyben az ember napja legnagyobb részét tölti – házának vagy lakásának belső terében. Ez pedig szoros kapcsolatban áll azokkal a terekkel, ahol élünk, és ez az a tényező, amit megfelelő építésmódokkal és építőanyagok használatával optimálissá lehet tenni. ","shortLead":"Az egészség a legfontosabb érték az ember számára. A személyes egészség nem csak attól függ, hogy mit eszünk, vagy...","id":"20200811_Tudjuk_hogy_otthon_jo_de_hogyan_lehetne_meg_jobb_baumit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91e64910-9d5c-4729-880f-53bdfc003e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9d546-fade-44c9-b4e6-82e0f197c85e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200811_Tudjuk_hogy_otthon_jo_de_hogyan_lehetne_meg_jobb_baumit","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:30","title":"Az egészséges otthon aranyszabályai: ezekre figyeljen Ön is!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]