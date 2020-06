Július 1-jén lép életbe az új társadalombiztosítási törvény. Három különböző helyett egy összevont járulékot fizethet a legtöbb dolgozó, általános járulékmentességet kap minden nyugdíjas, aki visszatér a munkába. A potyautasokkal kifizettetik az egészségügyi ellátást, de nem most azonnal, és mire az a részlet hatályos lenne, még enyhíteni fognak a szigorán.

2019 karácsonya előtt szavazta meg a parlament az új társadalombiztosítási törvényt, amelyben meglepetést egyáltalán nem keltő részlet volt csupán, hogy az új szabályok hat és fél hónap felkészülési idő után, 2020. július 1-jén lépnek majd életbe. A képviselők a legvadabb álmaikban sem láthatták előre, mekkora változások lesznek a világban és az országban ebben a nagyjából kétszáz napban, de a törvény legnagyobb része életbe is lép július első napján, mintha mi sem történt volna.

Az a pontja szinte biztosan módosulni fog, amely a legnagyobb felháborodást váltotta ki: a potyautasok egészségügyi ellátásáról szóló rész. Az eredeti terv az volt, hogy azokkal a páciensekkel kifizettetik az orvosi kezelést, akik már három hónapja tartoznak az egészségügyi járulékkal. De csak októbertől – a július 1-je előtti tartozás ugyanis nem számít ilyenkor. Vagyis idő itt még maradna, de októberre valószínűleg átírják a törvényt. Most is a parlament előtt van ugyanis a 2021-es költségvetést megalapozó törvényjavaslat, amellyel a három helyett hat havi nem fizetés után teszik fizetőssé az ellátást. Ez pedig azt is jelenti, hogy csak 2021. január 1-jétől lehet büntetni a nem fizetőket.

Az alapkoncepció persze ettől marad, és jó eséllyel az aggályok is.

A Magyar Orvosi Kamara (az eredeti törvény tavaly év végi elfogadása előtt) attól tartott, a "potyautasokra" vonatkozó szabályok miatt szélsőséges helyzetek alakulhatnak ki a rendelőkben, ezért arra kérte Áder János köztársasági elnököt, megfontolásra küldje vissza a szöveget a Parlamentnek. Áder aláírta, a kamarai elnök pedig ígéretet kapott arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma bevonja majd őket a végrehajtási rendelet kidolgozásába. A kamarától származó információink szerint ez az egyeztetés még nem indult el.

Szintén az eredeti javaslat elfogadása után, tavaly év végén Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász a hvg.hu-nak arról beszélt, az nem ördögtől való, hogy a kormány szigorítani akarja az igénybevételi szabályokat, de a rendszert sokkal finomabbra kellett volna hangolni már törvényi szinten is. Az egészségpolitikai elemző ezért elhibázottnak tartja a koncepciót: „A törvénynek büntetőjellege van, nem éri meg az az 1-2 milliárd, amit a bevezetéssel nyerni lehet. Költséghatékonysági szempontból sem végiggondolt konstrukció, muszáj lesz ugyanis a szociális hálót kiterjeszteni ebbe az irányba is, hogy a rászorulók ne haljanak meg ellátatlanul.”

Azokat az aggályokat is jogosnak tartja, hogy mit kezd majd az orvos a helyzettel. „Ha látja, hogy egyértelműen beavatkozásra van szükség, de az nem sürgősségi, akkor mit tegyen? Várja meg, míg az illető fizet? A dolog úgy fog végződni, hogy az orvosok csalnak a betegek érdekében, és csak néhány egészségügyi intézmény utasít majd vissza ilyen ellátást, a többi szerintem megoldja, hogy a beteg ne nagyon sérüljön a történetben.”

Sinkó Eszter szerint a törvényt alapvetően a külföldön dolgozók miatt hozták, de nem számoltak az itthon maradóknak okozott károkkal. Szerinte biztos nem fog működni, hogy piaci árat fizettetnek a beteggel, jogilag viszont nem megoldható, hogy az orvos háromféle díjat szedjen a biztosítással nem rendelkezőktől: egyet a hazai betegektől, egyet az EU-s polgároktól, egyet a nem EU-s polgároktól. Az uniós betegek díjszabása nem térhet el a hazaitól, az viszont megfizethetetlenül magas a hazai polgároknak. Véleménye szerint egységes, rendeletben meghatározott díjszabásnak kell jönnie, nem megengedhető, hogy az egyes egészségügyi szolgáltatók eltérő díjszabással, személyre szabott összegekkel operáljanak.

Ezzel viszont az állam magát buktatja le: ha többet kérnek a betegtől, mint amennyit a tb fizet az ellátásért az orvosnak, kiderül, mennyi a szolgáltatás valós költsége. Ráadásul ha ezt magánellátásként veszi igénybe a beteg, a tb egy fillért nem lát belőle. Az is kérdés, vajon hogyan hajtják be a betegen az ellátás összegét, például egy dialízis költségét. 1999 óta nem nyilvános adat, hogy a NAV mennyire hatékonyan szedi be az elmaradt járulékot.

„Ijesztgetésnek durva” – mondja felvetésünkre, hogy mi van, ha csak annyi a cél, hogy rendszeresebben fizessenek az emberek járulékot. Ha tényleg ez volt a cél, az eszköz nem szerencsés.

Arról nem is beszélve, hogy a törvény elfogadása óta alapvetően változott a helyzet: amíg akkor még javultak a foglalkoztatási mutatók, jelenleg mindenkit az a kérdés foglalkoztat, hogy a következő időszakban hány ember veszíti el a munkáját. Az elmúlt hónapok pedig speciális helyzet elé állították még azokat is, akik a munkájukat ugyan megtarthatták, ám nem kaptak fizetést, és így a tb-t sem fizették utánuk. A veszélyhelyzet idején ezt úgy oldotta meg a kormány, hogy a tb-fizetést az alkalmazottak helyett a cégekre hárította.

Ami ennek az egyszeri egészségügyi szolgáltatási járuléknak az összegét illeti, a tb-törvény parlament előtt levő módosítása annak az emelését is rendezi. Akinek nem a munkahelye fizeti a tb-t, hanem saját maga, annak minden évben az inflációt követve nő az összeg a mostani havi 7710 forintról – egész pontosan minden évben az előző júliusi inflációval szorozzák fel a fizetendő összeget.

A koronavírus közbeszólt A járvány miatt a részletszabályokon még egy kicsit finomítottak. Ha valakit fizetés nélküli szabadságra küldenek, akkor normál körülmények között fizetnie kell erre az időszakra az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A veszélyhelyzetben erre új, ideiglenes szabályt vezettek be: május 1-től a munkaadó köteles befizetni a fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozójának ezt a járulékát. Ezt a szabályt azonban nem az új tb-törvény hozta be, és a veszélyhelyzet megszűnése után 60 nappal el is veszti az érvényességét, de lesz egy rövid idő, amíg mindkét szabály egyszerre lesz érvényes.

Nem kapott ekkora visszhangot, de nagy változás, hogy a törvény átrendezi a járulékfizetési rendszert. Az eddig 10 százalékos nyugdíjjárulék, a 7 százalékos egészségbiztosítási járulék és a 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulék összeolvad, helyettük egy egységes, 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék jön létre. Vagyis a dolgozók többsége nem fog nagy változást észrevenni akkor, amikor megkapja a következő fizetésüket – de mint az e heti HVG megírta, hosszú távon ennek fontos következményei lehetnek.

Szintén július 1-jétől ugyanis 17,5-ről 15,5 százalékosra csökken a szociális hozzájárulási adó, azaz így már 3 százalékponttal lesz alacsonyabb az egységes társadalombiztosítási járuléknál, ráadásul a kormány azt ígéri, hogy a következő években még tovább csökkenti. Ez pedig azt jelenti, hogy a munkaadók egyre kevésbé járulnak hozzá az állam nyugdíj- és egészségbiztosítási kiadásaihoz, a teher egyre nagyobb része hárul a dolgozókra.

Teljesen azért nem törlik el az eddig meglévő járulékokat sem. Lesznek, akiknek az egységes járulék helyett csak a 10 százalékos nyugdíjjárulékot kell fizetniük:

a gyest, gyedet, gyereknevelési támogatást, otthongondozási díjat, ápolási díjat felvevők,

az álláskeresési támogatásban részesülők,

a rehabilitációs ellátásban részesülők,

azok, akik fejlesztési foglalkoztatási díjat kapnak,

a szociális szövetkezeti tagok,

a rendvédelmi és honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy járadékban részesülők,

illetve az egyházi dolgozók.

Aki pedig olyan jogviszonyban áll, amely alapján eddig nem kellett munkaerő-piaci járulékot fizetni, mostantól többet fizethet ezzel a 1,5 százalékkal, de cserébe jogosultságot szerez az álláskeresési támogatásra. A megbízási szerződéssel dolgozók, a nem főfoglalkozású vállalkozók, és az őstermelők számára lesz fontos ez a változás.

De a családok is jól járnak: a családi járulékkedvezményt eddig a munkaerő-piaci járulék után nem érvényesíthették, most viszont már a teljes, 18,5 százalékos tb-járulékból érvényesíthető a kedvezmény.

A vállalkozók járulékalapjának korrekciója megszűnik. Eddig a vállalkozók az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékukat legalább a minimálbér, vagy a bérminimum 150 százaléka után fizették meg, mostantól viszont az alsó határ a minimálbér vagy bérminimum szintjére csökken.

A saját jogú nyugdíjasok általános járulékmentességet kapnak, függetlenül attól, hogy milyen formában foglalkoztatják őket. Vagyis ez után már nemcsak a nyugdíj mellett munkaviszonyban foglalkoztatott embereknek nem kell a fizetésük után járulékokat fizetniük, hanem azoknak sem, akiket például megbízási szerződéssel alkalmaznak.

A törvény bevezeti a járulékfizetési minimumot is. Ez a minimálbér 30 százaléka lesz, vagyis idén havi 48 300 forint. Fontos viszont, hogy ha valaki táppénzen van, vagy bármi más okból szünetel a biztosítása, akkor a járulékfizetési minimumot arányosítani kell, vagyis elosztani harminccal és megszorozni annyival, ahány naptári napon abban a hónapban volt biztosítási jogviszony.

Ez okozott némi ellentmondást: mi történik akkor, ha valakinek a jövedelme annyira alacsony, hogy többet kellene fizetnie, mint amennyit keres? Ezt is a költségvetést megalapozó törvény rendezi: a járulékfizetési minimum és a jövedelem közötti különbözetet szeptembertől a munkaadónak kell kifizetnie, az addig előttünk álló két hónapban pedig ilyen esetben nem kell figyelni a minimumszabályra.