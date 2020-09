Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9fb35e8-54e4-4af2-917d-29f89b74c2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három osztály áll át digitális oktatásra a fertőzések miatt.","shortLead":"Három osztály áll át digitális oktatásra a fertőzések miatt.","id":"20200915_Negyen_fertozodtek_meg_egy_Ferencvarosi_gimnaziumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9fb35e8-54e4-4af2-917d-29f89b74c2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e076bccc-8538-4218-894d-856b6aa7f10e","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Negyen_fertozodtek_meg_egy_Ferencvarosi_gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:06","title":"Négyen kapták el a koronavírust egy ferencvárosi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig a középosztály gyarapodása volt a fókuszban, a szegényeket az út szélén hagyták, kérdés, mi lesz most azokkal a tömegekkel, amelyeket a járvány tett tönkre.","shortLead":"Eddig a középosztály gyarapodása volt a fókuszban, a szegényeket az út szélén hagyták, kérdés, mi lesz most azokkal...","id":"202038_novak_katalin_adoktor_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92fb01e-3526-4631-b772-e1731c896942","keywords":null,"link":"/360/202038_novak_katalin_adoktor_no","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:15","title":"Novák Katalin miniszterségével folytatódhat Orbánék szelektív családpolitikája ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd6cc1c-ca23-488b-8147-46435e476ec2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az Apple One pont olyan, mint a több szolgáltatást egy csomagban kínáló megoldások mindegyike: igazán az spórolhat, aki minden egyes elemét kihasználja. A vállalat pedig csak nyer azokon, akik egy pici pluszért cserébe megörülnek a többi szolgáltatásnak is.","shortLead":"Az Apple One pont olyan, mint a több szolgáltatást egy csomagban kínáló megoldások mindegyike: igazán az spórolhat, aki...","id":"20200916_apple_one_elofizetes_megeri_egyeni_csaladi_csomag_mennyibe_kerul_apple_music_arcade_tv_tarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd6cc1c-ca23-488b-8147-46435e476ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d87d604-7372-4c64-9f18-373a75613bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_apple_one_elofizetes_megeri_egyeni_csaladi_csomag_mennyibe_kerul_apple_music_arcade_tv_tarhely","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:03","title":"Mennyibe kerül itthon az Apple One? Megéri előfizetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Brexit is rossz hatással van a tesztelésre a szigetországban.","shortLead":"A Brexit is rossz hatással van a tesztelésre a szigetországban.","id":"20200916_Tul_sok_a_fertozott_korlatozzak_a_virusteszteket_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf717f95-1f3e-47a6-aa8a-a34777a82952","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Tul_sok_a_fertozott_korlatozzak_a_virusteszteket_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:09","title":"Túl sok a fertőzött, korlátozzák a vírusteszteket Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint eddig csupán feleannyi processzor készült el a PlayStation 5-höz, mint amennyit eredetileg terveztek, ami komoly akadály a szükséges mennyiségű eszköz legyártásának útjában.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint eddig csupán feleannyi processzor készült el a PlayStation 5-höz, mint amennyit...","id":"20200915_sony_playstation_5_ps5_gyartasa_digital_edition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9fcc7d-6f8e-47ee-94b8-1349a1037143","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_sony_playstation_5_ps5_gyartasa_digital_edition","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:03","title":"Jelentős PlayStation 5-hiány várható, nem nagyon halad a gyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet az ügyében, kémkedéssel és költségvetési csalással vádolják. ","shortLead":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet...","id":"20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eb2dec-fe18-49a1-b873-da129326b65a","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:52","title":"Hamarosan ítélet születhet KGBéla ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A diákok, a tanárok és a szülők számára egyaránt érdekes újításokat vezetett be a Viber.","shortLead":"A diákok, a tanárok és a szülők számára egyaránt érdekes újításokat vezetett be a Viber.","id":"20200916_viber_szavazas_kviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8334b100-c7dd-4314-9c4f-2fb422eab39c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_viber_szavazas_kviz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:03","title":"Új funkció került a Viberbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egyértelműen annak következménye, hogy rendkívül sokan töltötték a nyári szabadságukat a Balaton környékén. ","shortLead":"Ez egyértelműen annak következménye, hogy rendkívül sokan töltötték a nyári szabadságukat a Balaton környékén. ","id":"20200916_Mint_a_cukrot_ugy_vettek_a_gyogyszereket_a_Balatonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c604af3-35bd-41ee-96fb-b3ac21b5e7eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_Mint_a_cukrot_ugy_vettek_a_gyogyszereket_a_Balatonnal","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:10","title":"Mint a cukrot, úgy vették a gyógyszereket a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]