Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60b1dc11-508d-4c10-93cd-65640603157f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ihász Sándortól többek között azt várja a Demokratikus Koalíció, hogy egy kormányváltás után segítsen helyreállítani az igazságszolgáltatás függetlenségét.\r

\r

","shortLead":"Ihász Sándortól többek között azt várja a Demokratikus Koalíció, hogy egy kormányváltás után segítsen helyreállítani...","id":"20200914_ihasz_sandor_dk_igazsagugyi_szakerto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60b1dc11-508d-4c10-93cd-65640603157f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2941da0a-09fb-48f0-b825-7891291e3910","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_ihasz_sandor_dk_igazsagugyi_szakerto","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:05","title":"A Gyárfás-ügybe belebukott egykori fővárosi főügyész lett a DK igazságügyi szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár azt ígéri, az 5-ös metróval átszállás nélkül lehet majd eljutni Csepelről Szentendréig.","shortLead":"Az államtitkár azt ígéri, az 5-ös metróval átszállás nélkül lehet majd eljutni Csepelről Szentendréig.","id":"20200914_Furjes_Karacsony_golpassz_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8014760f-bb5f-4e17-a88a-7d76a93de871","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Furjes_Karacsony_golpassz_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:23","title":"Fürjes: 100 km/h-val száguldó HÉV-eket állítanak forgalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a89f31-29dd-4609-a63f-c4717bf2fa12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Várják a rendeléseket az alapból 650 lóerős autó átdolgozott változatára. ","shortLead":"Várják a rendeléseket az alapból 650 lóerős autó átdolgozott változatára. ","id":"20200914_Egy_uj_tuningceg_a_Lamborghini_Urust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6a89f31-29dd-4609-a63f-c4717bf2fa12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4136f3e-4d54-45e9-bce6-f50df920af2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_Egy_uj_tuningceg_a_Lamborghini_Urust","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:50","title":"Egy új tuningcég egyből a Lamborghini Urust vette kezelésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új funkciót kapott egy termetes hüllő a Manchester melletti Salfordban.","shortLead":"Új funkciót kapott egy termetes hüllő a Manchester melletti Salfordban.","id":"20200915_Kigyot_hasznalt_maszk_helyett__a_fraszt_hozta_az_utasokra_ez_a_brit_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415b35bc-eb66-433a-bd80-409b2a7c24f4","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Kigyot_hasznalt_maszk_helyett__a_fraszt_hozta_az_utasokra_ez_a_brit_ferfi","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:31","title":"Kígyót használt maszk helyett – a frászt hozta az utasokra ez a brit férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3067f3d2-bb0a-420d-b689-89c76b576379","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportoló halálát daganatos megbetegedés okozta.","shortLead":"A sportoló halálát daganatos megbetegedés okozta.","id":"20200914_selmeci_sarolta_kezilabda_gyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3067f3d2-bb0a-420d-b689-89c76b576379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764dab1a-4674-4d49-8baa-fbfc0a1bd04f","keywords":null,"link":"/sport/20200914_selmeci_sarolta_kezilabda_gyasz","timestamp":"2020. szeptember. 14. 22:31","title":"Elhunyt Selmeci Sarolta, a Nürtingen 28 éves kézilabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Lokit is elérte a fertőzés. ","shortLead":"A Lokit is elérte a fertőzés. ","id":"20200915_Tobb_koronavirusoso_is_van_a_DVSC_csapataban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7165b7-6425-4425-ab06-5dfb48729379","keywords":null,"link":"/sport/20200915_Tobb_koronavirusoso_is_van_a_DVSC_csapataban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:14","title":"Több koronavírusos is van a DVSC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2025 májusára érheti el a Marsot az az űrszonda, amely egy 4 és egy 8K-s kamerát is visz majd magával. A Mars egyik holdjáról, a Phobosról még mintákat is hozna magával a szerkezet.","shortLead":"2025 májusára érheti el a Marsot az az űrszonda, amely egy 4 és egy 8K-s kamerát is visz majd magával. A Mars egyik...","id":"20200914_japan_urugynokseg_jaxa_8k_kamera_mars_phobos_szonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7cc8a7-00f2-407c-99b5-5657cb8bdfb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_japan_urugynokseg_jaxa_8k_kamera_mars_phobos_szonda","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:33","title":"8K-s videót készítenének a japánok a Marsról, a televízió meg közvetítené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magasabb hőmérséklet erősíti a csontokat. A meleg jótékony hatással van ugyanis a bélflórára, ami támogatja a csontsűrűség és -szilárdság megőrzését.","shortLead":"A magasabb hőmérséklet erősíti a csontokat. A meleg jótékony hatással van ugyanis a bélflórára, ami támogatja...","id":"20200914_magasabb_homerseklet_meleg_csontsuruseg_csontritkulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fbb6e7-5142-4717-9cb4-c40fb78fff8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_magasabb_homerseklet_meleg_csontsuruseg_csontritkulas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:03","title":"Egy 34 fokos kísérletben derült ki, hogy egy baktériumkoktél jót tehet a csontjainknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]