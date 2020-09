Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező a Facebookon válaszolt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumi elnökének a kérdésére. Egyúttal visszakérdezett.","shortLead":"A rendező a Facebookon válaszolt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumi elnökének a kérdésére. Egyúttal...","id":"20200916_Mikor_szandekozik_felallni_a_szekbol__kerdezi_Schilling_Arpad_Vidnyanszky_Attilatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e499f8d1-0b82-4671-b671-dfff261a12f3","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Mikor_szandekozik_felallni_a_szekbol__kerdezi_Schilling_Arpad_Vidnyanszky_Attilatol","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:14","title":"„Mikor szándékozik felállni a székből?” – kérdezi Schilling Árpád Vidnyánszky Attilától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11534b8a-2f41-4777-aed1-c829b1891ac0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő megtekintette a képviselőit.","shortLead":"A kormányfő megtekintette a képviselőit.","id":"20200916_Orban_FideszKDNP_frakcioules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11534b8a-2f41-4777-aed1-c829b1891ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a45316-4922-4578-96e5-17933e9e07c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Orban_FideszKDNP_frakcioules","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:41","title":"Orbán seregszemlét tartott a frakciói felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház vizsgálóbizottsága a nyár folyamán hallgatta meg a Boeing és a Szövetségi Légügyi Hatóság szakembereit a Boeing 737 MAX repülőgépek tragédiái kapcsán. A vizsgálat eredménye alapján úgy tűnik, alapjaiban volt igen komoly probléma a típus engedélyeztetésével.","shortLead":"A Fehér Ház vizsgálóbizottsága a nyár folyamán hallgatta meg a Boeing és a Szövetségi Légügyi Hatóság szakembereit...","id":"20200916_boeing_737_max_repulogep_baleset_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb149cf-9fe3-4102-a461-ac38b72da161","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_boeing_737_max_repulogep_baleset_vizsgalat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:33","title":"Megszületett a vizsgálat eredménye: fatális hibák sorozata vezetett a Boeing 737 MAX repülők tragédiáihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 284 ezer új esetet regisztráltak. A gyógyultak száma átlépte a 20 milliót.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 284 ezer új esetet regisztráltak. A gyógyultak száma átlépte a 20 milliót.","id":"20200917_30_millio_fertozott_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0838692c-e5ce-4484-b5a3-a4ce87a0ae97","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_30_millio_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:29","title":"Közelít a 30 millióhoz a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a45ef-3e1a-464f-a610-15587168a079","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Harcolni fognak a frekvenciáért, amit szerinte jogellenesen akarnak elvenni – mondja a Klubrádió vezérigazgatója. A HVG-nek beszélt a B tervükről is és arról, hogy mit üzen, ami velük történik. ","shortLead":"Harcolni fognak a frekvenciáért, amit szerinte jogellenesen akarnak elvenni – mondja a Klubrádió vezérigazgatója...","id":"20200916_Nem_szolhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a45ef-3e1a-464f-a610-15587168a079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4939f0-6263-4663-a3ad-48c5697e5d55","keywords":null,"link":"/360/20200916_Nem_szolhat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:00","title":"Stock Richárd: \"Csak az motiválja őket, hogy az egyetlen ellenzéki rádiót elnémítsák\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 800 millió forintos tenderen korábban három cég is nyert, de végül mégis a Duna Aszfalt járt jól vele.","shortLead":"A 800 millió forintos tenderen korábban három cég is nyert, de végül mégis a Duna Aszfalt járt jól vele.","id":"20200915_szijj_laszlo_szijjarto_peter_luxusjacht_utepites_duna_aszfalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1441dfc3-6346-4ea1-8788-7eccdd05f773","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_szijj_laszlo_szijjarto_peter_luxusjacht_utepites_duna_aszfalt","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:24","title":"A Szijjártó Pétert jachtoztató Szíjj László 800 millióért épít utat és járdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a miniszter tárgyalópartnere maszkban ült asztalhoz, addig Kásler nem húzott védőeszközt.","shortLead":"Míg a miniszter tárgyalópartnere maszkban ült asztalhoz, addig Kásler nem húzott védőeszközt.","id":"20200916_Kasler_maszk_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb93e4-88a5-4141-bfe6-40444b0e388d","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Kasler_maszk_emmi","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:24","title":"Kásler maszk nélkül ült le tárgyalni, és erről egy képet is posztolt a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","shortLead":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","id":"20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939ac346-f95f-4155-b714-6cdbb9f0d1b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:39","title":"Kevesebb Adria: felére zuhant be a magyar turizmus Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]