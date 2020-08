Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az intézmények három hónapja nyitottak ki, de most újra bezárják őket.","shortLead":"Az intézmények három hónapja nyitottak ki, de most újra bezárják őket.","id":"20200825_del_korea_szoul_iskolak_fertozottek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4118ad9b-1f13-407b-bbe4-dfa56112f10e","keywords":null,"link":"/elet/20200825_del_korea_szoul_iskolak_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:37","title":"Sokasodnak a fertőzöttek, újra bezárnak a szöuli iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4379451d-5809-42c3-9af0-d1ed232d3094","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A V4-ek fővárosai egyszerre tisztelegtek a hetek óta tüntető belaruszok előtt. Karácsony Gergely kiemelte, Fehéroroszország jövőjéről a népnek kell döntenie.","shortLead":"A V4-ek fővárosai egyszerre tisztelegtek a hetek óta tüntető belaruszok előtt. Karácsony Gergely kiemelte...","id":"20200827_belarusz_budapest_varoshaza_karacsony_gergely_v4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4379451d-5809-42c3-9af0-d1ed232d3094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2f2330-5539-4b39-a022-ef42270ce0cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_belarusz_budapest_varoshaza_karacsony_gergely_v4","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:28","title":"Történelmi belarusz zászló került a budapesti városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen többe kerül, mint az elődje, cserébe viszont többet is tud.","shortLead":"Az újdonság jelentősen többe kerül, mint az elődje, cserébe viszont többet is tud.","id":"20200826_kiderult_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab23c8c3-a258-4e04-a156-cd2c93eafdef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_kiderult_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ara","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:59","title":"Kiderült a zöld rendszámos új VW Golf GTE ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.

","shortLead":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.

","id":"20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82ab05a-4a56-4a89-b423-37dcf824b1b6","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:42","title":"Megszületett Katy Perry és Orlando Bloom gyereke, itt az első fotó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy év alatt jutott el a bíróság oda, hogy másodfokon is Juhász Péter javára ítéljen a TV2 ellen.","shortLead":"Négy év alatt jutott el a bíróság oda, hogy másodfokon is Juhász Péter javára ítéljen a TV2 ellen.","id":"20200826_tv2_juhasz_peter_tenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84606880-9c94-4c7e-9757-fc3719d32382","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_tv2_juhasz_peter_tenyek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:37","title":"Tizenhat helyreigazítást kell a TV2-nek közzétennie, mert lejáratták Juhász Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sokat adott neki a klub, ezért marad.","shortLead":"Sokat adott neki a klub, ezért marad.","id":"20200825_szoboszlai_dominik_red_bull_salzburg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754e163a-ff74-403b-b944-7ab80f693932","keywords":null,"link":"/sport/20200825_szoboszlai_dominik_red_bull_salzburg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:31","title":"Szoboszlai marad a Salzburgnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6c466e-8a0b-4403-aef6-227a3d45b3ca","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A mobilinternet következő generációja nem csak nagyobb sebességet hoz a felhasználók életébe, de kitágítja az okoseszközök alkalmazásának lehetőségeit is. Nem érdemes félni tőle, viszont nem árt tisztában lenni az előnyeivel.\r

","shortLead":"A mobilinternet következő generációja nem csak nagyobb sebességet hoz a felhasználók életébe, de kitágítja...","id":"samsungbch_20200826_5G_6G_hatasai_tech_tevhitek_tenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb6c466e-8a0b-4403-aef6-227a3d45b3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46def3dc-3851-4437-962d-ca65608d2875","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200826_5G_6G_hatasai_tech_tevhitek_tenyek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:30","title":"Itt az 5G, és nincs kétség, hogy az élet minden területére hatással lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Tizenhárom szezon után először nem nyert semmilyen trófeát az FC Barcelona – de ez csak az utolsó csepp volt egy öblös pohárban. A klubvezetés a kudarcért nem vállalja a felelősséget, ez pedig a sporttörténelem egyik legnagyobb szakítását idézheti elő.","shortLead":"Tizenhárom szezon után először nem nyert semmilyen trófeát az FC Barcelona – de ez csak az utolsó csepp volt egy öblös...","id":"20200826_A_Messisztori_csunya_valas_egy_gyonyoru_hazassag_vegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b187598-c47b-4bf5-87bc-60bf0de4427d","keywords":null,"link":"/sport/20200826_A_Messisztori_csunya_valas_egy_gyonyoru_hazassag_vegen","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:50","title":"A Messi-sztori: csúnya válás egy gyönyörű házasság végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]