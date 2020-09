Az átadott lakások száma még nőtt idén, ahogy a kedvezményes áfa kivezetése előtt megkezdett építkezések átcsúsznak, de az új engedélyek száma nagyot esett. Júniusban legalább már a járvány hatásai kezdenek eltűnni, de még úgy is csak a tavalyi szint 90 százalékát érte el a szám, hogy a tavaszról sok elhalasztott munkát most indítottak be.