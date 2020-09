Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd0965db-d871-4924-9c9b-e611b73fe167","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amy Dorris állítása szerint 1997-ben zaklatta őt Donald Trump: az 51 éves, házas ingatlanmágnás erőszakkal megcsókolta, és úgy fogdosta az akkor 24 éves nőt, mintha \"csápjai\" lennének.","shortLead":"Amy Dorris állítása szerint 1997-ben zaklatta őt Donald Trump: az 51 éves, házas ingatlanmágnás erőszakkal megcsókolta...","id":"20200917_trump_szexualis_zaklatas_amy_dorris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd0965db-d871-4924-9c9b-e611b73fe167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540d195a-e670-48e1-994e-64a1f9693f7f","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_trump_szexualis_zaklatas_amy_dorris","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:41","title":"Szexuális zaklatással vádolja Trumpot egy volt modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d8cf84-6697-48b7-a318-c5ee329c9721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Neville Matthew a kilencvenes években kezdett el fényképezőgépeket gyűjteni, a hobbiból gyorsan szenvedély lett. Felesége most múzeumot nyitna a szerkezetekből.","shortLead":"Neville Matthew a kilencvenes években kezdett el fényképezőgépeket gyűjteni, a hobbiból gyorsan szenvedély lett...","id":"20200916_fenykepezogep_gyujtemeny_neville_jm_matthew","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4d8cf84-6697-48b7-a318-c5ee329c9721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da3a8e5-95af-4565-9c3c-5d0b46dba3f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_fenykepezogep_gyujtemeny_neville_jm_matthew","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:03","title":"3000 fényképezőgépet gyűjtött össze egy skót férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5854a2e-0a10-47ae-a101-7f682a8fe1f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban a magyar infláció volt a legmagasabb, és messze meghaladta az uniós átlagot.","shortLead":"Augusztusban a magyar infláció volt a legmagasabb, és messze meghaladta az uniós átlagot.","id":"20200917_Az_unioban_sehol_sem_szalltak_el_az_arak_ugy_mint_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5854a2e-0a10-47ae-a101-7f682a8fe1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13431b0-3bc3-4dbe-b60e-b194cc8aa7c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Az_unioban_sehol_sem_szalltak_el_az_arak_ugy_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:35","title":"Az EU-ban sehol sem szálltak el az árak úgy, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1fe387-162f-4874-a41f-8c11cfbc29fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hagyományos rendben ülésezik a Parlament - jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A képviselőket arra kérik majd, hogy viseljenek maszkot az ülésteremben, amit csak felszólalás közben vegyenek le. ","shortLead":"A hagyományos rendben ülésezik a Parlament - jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A képviselőket arra...","id":"20200917_Kocsis_Mate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d1fe387-162f-4874-a41f-8c11cfbc29fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777a188b-a40e-45d5-8839-36e07235cc8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Kocsis_Mate","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:20","title":"Kocsis Máté: Nem szükséges egy új rendkívüli jogrendre vonatkozó törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816384b4-abda-4943-a7c0-df9dd9a61728","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismét egyetlen vállalatba vonja össze több értékes cégét Spéder Zoltán, a volt FHB Bank korábbi első embere, aki négy évvel ezelőtt kegyvesztetté vált a kormány szemében.","shortLead":"Ismét egyetlen vállalatba vonja össze több értékes cégét Spéder Zoltán, a volt FHB Bank korábbi első embere, aki négy...","id":"202038_silhouette_capital_spederkoncentral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=816384b4-abda-4943-a7c0-df9dd9a61728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de2744b-2fe4-4f87-9fd5-3eb6657a93b6","keywords":null,"link":"/360/202038_silhouette_capital_spederkoncentral","timestamp":"2020. szeptember. 17. 16:00","title":"Az Index volt tulajdonosa átszervezi sokmilliárdos cégbirodalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a miniszter tárgyalópartnere maszkban ült asztalhoz, addig Kásler nem húzott védőeszközt.","shortLead":"Míg a miniszter tárgyalópartnere maszkban ült asztalhoz, addig Kásler nem húzott védőeszközt.","id":"20200916_Kasler_maszk_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb93e4-88a5-4141-bfe6-40444b0e388d","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Kasler_maszk_emmi","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:24","title":"Kásler maszk nélkül ült le tárgyalni, és erről egy képet is posztolt a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerda reggel a Budai Központi Kerületi Bíróságon volt jelenése a házaspárnak.","shortLead":"Szerda reggel a Budai Központi Kerületi Bíróságon volt jelenése a házaspárnak.","id":"20200916_meszaros_lorinc_valas_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c74bf55-918f-4145-b9e3-3b260f2e82eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_meszaros_lorinc_valas_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:20","title":"Megkezdődött Mészáros Lőrincék válópere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Drámai visszaesés után folyamatosan nő a kórházi ellátások száma Magyarországon: míg áprilisban csak 90 ezer esetet láttak el az egészségügyi intézményekben, júliusban ez a szám már megközelítette a 157 ezret. Óvatosabbak a krónikus ápoltak hozzátartozói, a NEAK adatai alapján úgy tűnik, a vírustól való félelmükben kevesebben adják be szeretteiket ápolási osztályokra. ","shortLead":"Drámai visszaesés után folyamatosan nő a kórházi ellátások száma Magyarországon: míg áprilisban csak 90 ezer esetet...","id":"20200917_betegek_korhaz_neak_egeszsegugy_fekvobetegellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e1a42b-3a7d-4576-9fc2-46a331bb73e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_betegek_korhaz_neak_egeszsegugy_fekvobetegellatas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:00","title":"Tízezrével áramlanak vissza a betegek a kórházakba, mióta újranyitott az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]