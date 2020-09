Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nobel-békedíjra jelölték Alekszej Navalnijt
Több egyetem kutatói terjesztették fel a megmérgezett orosz ellenzéki politikust a rangos elismerésre.
2020. szeptember. 17. 18:51 Az Apple szerint azért perli őket az Epic Games, hogy reklámozza a Fortnite-ot
Szeptember 28-án tartják majd az Apple kontra Epic Games-ügy első bírósági tárgyalását, de a felek addig sem ülnek ölbe tett kézzel. Ezúttal az Apple szólt be a fejlesztőcégnek.
2020. szeptember. 18. 11:03 Gyorsan nő a fertőzöttek száma a környező országokban, Csehországban két rekord is megdőlt
A Magyarországgal szomszédos országokban és a V4-es csoport tagjai között is csúcsokat dönt a járvány terjedése. Koronavírus-körkép.
2020. szeptember. 17. 18:31 A koronavírusnak nem sikerült, ami Kádár Jánosnak: mégsem maradt el a könyvhét
Halasztások után, virtuális térbe költözve, mától mégiscsak megrendezik az ünnepi könyvhetet. A kilenc évtizedes hagyományra visszatekintő irodalmi esemény történetében csupán egyetlen esztendő volt, amikor a könyvfieszta, legalábbis országos szinten, valóban elmaradt: 1957-ben.
2020. szeptember. 17. 19:00 Magyarország az európai tesztelési rangsor legvégén van
Romániában közel kétszer annyiszor vesznek mintát, Szerbiában és Ausztriában még többször.
2020. szeptember. 18. 20:51 Halász Judit a Színművészetiről: „Mindig a fiataloknak van igazuk"
Az SZFE tiszteletbeli hallgatójaként állt ki az egyetemfoglalók mellett Halász Judit, miután a Vígszínház művészei álltak őrséget az egyetemen.
2020. szeptember. 17. 11:12

\r

","shortLead":"Napirendre sem vették a helyi közgyűlés feloszlatásáról szóló javaslatot.\r

\r

Betartottak a polgármesternek a Fidesz és a Mi Hazánk jászberényi képviselői
Napirendre sem vették a helyi közgyűlés feloszlatásáról szóló javaslatot.
2020. szeptember. 17. 05:47