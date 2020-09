Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 154 koronavírusos beteg halt meg.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 154 koronavírusos beteg halt meg.","id":"20200918_Franciaorszag_fertozes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e147050-53bd-47fc-b8c6-2e6d6db0650c","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Franciaorszag_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 18. 20:18","title":"Több mint 13 ezer új fertőzöttet regisztráltak Franciaországban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6356cbf4-9f35-454c-838b-a14ff902ba59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék sokszor éppen akkor mutat rá egy-egy szervezet gazdálkodási problémáira, amikor az vitába keveredik a hatalommal. Most épp az Színház- és Filmművészeti Egyetemről derítették ki, hogy gazdálkodásában tíz éve súlyos pénzügyi szabálytalanságok vannak. Az ÁSZ visszautasítja, hogy a kormány megrendelésére dolgozna.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék sokszor éppen akkor mutat rá egy-egy szervezet gazdálkodási problémáira, amikor az vitába...","id":"20200918_Sorra_szolal_meg_napi_politikai_ugyekben_az_Allami_Szamvevoszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6356cbf4-9f35-454c-838b-a14ff902ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab91a18-0321-47db-9e23-09f243393f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_Sorra_szolal_meg_napi_politikai_ugyekben_az_Allami_Szamvevoszek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:10","title":"Tíz politikai ügy, amelyekben egyszer csak megszólalt az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e23711c-55d9-4288-807e-c882ed229d2e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még szeptemberben kijön a mobilalkalmazása annak a cégnek, amely arra törekszik, hogy megoldásaival segítse a biztonságos adományozást. ","shortLead":"Még szeptemberben kijön a mobilalkalmazása annak a cégnek, amely arra törekszik, hogy megoldásaival segítse...","id":"202038_sharity_mobil_application_adomanyozas_reklammal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e23711c-55d9-4288-807e-c882ed229d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b418f4a3-52ac-4fdc-bae2-f890cfb18626","keywords":null,"link":"/360/202038_sharity_mobil_application_adomanyozas_reklammal","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:30","title":"Átlátható adományozás reklámmal és Csisztu Zsuzsával a háttérben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 19-től a látássérült nézők számára különleges formában mutat be egyes műsorokat a csatorna.



","shortLead":"Szeptember 19-től a látássérült nézők számára különleges formában mutat be egyes műsorokat a csatorna.



","id":"20200918_A_mi_kis_falunk_lesz_az_elso_audionarracioval_sugarzott_musor_az_RTLen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63be1b6-9052-48d4-b7ea-fbf8d8297d13","keywords":null,"link":"/elet/20200918_A_mi_kis_falunk_lesz_az_elso_audionarracioval_sugarzott_musor_az_RTLen","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:56","title":"A mi kis falunk lesz az első audionarrációval sugárzott műsor az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de36b5d4-2021-47bb-98b9-4761d9fd2f9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a brit életmódlap, a Dezeen kihirdette az Out of the Box tervezői versenyének legjobb pályamunkáit és a győzteseket.","shortLead":"A Samsung és a brit életmódlap, a Dezeen kihirdette az Out of the Box tervezői versenyének legjobb pályamunkáit és...","id":"20200918_dezeen_samsung_out_of_the_box_kornyezetbarat_csomagolas_kartondoboz_allatka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de36b5d4-2021-47bb-98b9-4761d9fd2f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3c6149-c369-458f-b67b-313bd043fa9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_dezeen_samsung_out_of_the_box_kornyezetbarat_csomagolas_kartondoboz_allatka","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:33","title":"Jópofa kartonállatkák hajtogathatók a Samsung tévék dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump Mexikót is a legnagyobb kábítószert termelő és vele kereskedő országok közé sorolta. A mexikói elnök inkább vár másfél hónapot a válasszal, mert az Egyesült Államokban választások lesznek.","shortLead":"Donald Trump Mexikót is a legnagyobb kábítószert termelő és vele kereskedő országok közé sorolta. A mexikói elnök...","id":"20200917_mexiko_kabitoszer_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30b9dcf-688e-4fc6-8e56-ba7dda097850","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_mexiko_kabitoszer_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:54","title":"Mexikó már nem is akarja kommentálni Trump legújabb bírálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864dcbfb-0030-4794-bce6-30ef909676e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT 63S tuningolt változata még erőteljesebb, hangosabb és természetesen agresszívabb megjelenésű, mint az egyébként sem szerény alap autó.","shortLead":"A Mercedes-AMG GT 63S tuningolt változata még erőteljesebb, hangosabb és természetesen agresszívabb megjelenésű, mint...","id":"20200918_Brabus_800_MercedesAMG_GT_63S","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864dcbfb-0030-4794-bce6-30ef909676e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131e55da-4ed4-47d6-80fa-5e96ae62a60f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_Brabus_800_MercedesAMG_GT_63S","timestamp":"2020. szeptember. 19. 07:42","title":"800 lóerős veszedelmet csinált a Brabus a Mercedes-AMG GT 63S-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt.","shortLead":"Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt.","id":"20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f557d27-d2fd-4d7f-886a-e89d06f782a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","timestamp":"2020. szeptember. 19. 13:46","title":"Több európai országban is megugrott a fertőzésszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]