A magyar bankrendszeren is rendszeresen folytak át nagyösszegű gyanús tranzakciók éveken keresztül – derül ki egy titkos amerikai banki iratokon alapuló nemzetközi tényfeltáró projektből, amelynek magyar résztvevője a Direkt36 volt.

A tényfeltáró központ a 444-en megjelent cikkében arról ír, hogy az MKB Bank biztosította egy gyanús ügyleteket bonyolító offshore céges ügyfelének, hogy rejtve maradjon az Egyesült Államokból érkező vizsgálatok elől.

A cikk szerint a Deutsche Bank amerikai részlegénél 2011-ben figyeltek fel arra, hogy egy Guarantee Agency nevű karibi offshore cég több tízmillió dollárt utalt el rajtuk keresztül a világ különböző pontjain lévő bankszámlákra. A bank annyira gyanúsnak tartotta a tranzakciókat, hogy több bejelentést is tett az amerikai pénzügyminisztérium nyomozó csoportjánál, amely többek között pénzmosásgyanús eseteket vizsgál.



A Deutsche Bank szokatlannak találta például azt, hogy a tranzakciók egy jelentős része kerek összegű volt, és nem volt világos, hogy pontosan milyen célból történtek. A bankot emellett láthatóan zavarta az is, hogy nem tudta, pontosan ki is áll a karibi cég mögött.

Ennek kiderítéséhez Magyarországon keresztül vezetett az út, de a Deutsche Bank itt akadályokba ütközött

– írja a Direkt36.



A Guarantee Agency ugyanis az egyik legnagyobb magyar pénzintézetnél, az MKB Banknál vezette a számláját, de a bank elzárkózott attól, hogy információkat adjon ki az ügyfélről - teszi hozzá a lap. A Direkt36 szerint nem ez volt az első eset, hogy a Deutsche Bank gyanúsnak találta a karibi cég tranzakcióit, és amikor egy korábbi alkalommal megkereste az MKB-t, hogy árulja el, ki a Guarantee Agency tulajdonosa, akkor erre elutasító választ kapott.



„Tájékoztatjuk, hogy a helyi banktitok szabályok miatt nem tudunk több adatot átadni az ügyfelünkről” – írta az MKB.



Ez az üzenetváltás abból a bizalmas iratcsomagból derült ki, amelyet egy nemzetközi újságírócsapat dolgozott fel az elmúlt közel másfél évben. A nyomozás alapját olyan titkos jelentések adták, amelyeket az Egyesült Államokban működő bankok küldtek be az amerikai pénzügyminisztériumnak általuk gyanúsnak tartott tranzakciókról - írja a Direkt36. A teljes cikket ide kattintva lehet elolvasni.