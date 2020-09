A tavalyi, száraz dió ára már most háromezer forint felett van.

Már most 2000-2200 forintot kérnek egy kilogramm friss tisztított dióért a piacokon, a tavalyi száraz dió kilója pedig akár 3300-3500 forintba is kerülhet - írj az Agroinform. A lap szerint az árak tovább emelkedhetnek, mert a tavaszi virágzáskor fagy volt, és az időjárás később sem kedvezett a termésnek, amit sok helyen károsít az utóbbi tíz évben megjelent, amerikai eredetű nyugati dióburok-fúrólégy is.

Magyarországon az 1990-es években körülbelül évi háromezer tonna dió termett, de sokan telepítettek ültetvényeket, így az utóbbi években átlagosan 7 ezer tonnányi is terem (nyers tisztítatlan formában számolva). Ez forintban kifejezve 4-6 milliárdos értéket jelent - írja az Agroinform.