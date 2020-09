Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban stagnál az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Horvátországban stagnál az új fertőzöttek száma.","id":"20200918_Szlovenia_Ukrajna_Horvatorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80b6274-29b2-4f55-a2fb-73e1e8ee0a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Szlovenia_Ukrajna_Horvatorszag_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:40","title":"Szlovéniában és Ukrajnában is tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845fb46f-4220-4652-a50f-ce5923b56fbe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A székesfehérváriaknak még a francia Reims csapatát is búcsúztatniuk kell a csoportkörért.","shortLead":"A székesfehérváriaknak még a francia Reims csapatát is búcsúztatniuk kell a csoportkörért.","id":"20200918_Belga_szerb_Fehervar_Europaliga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845fb46f-4220-4652-a50f-ce5923b56fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a681fbda-fc77-49f4-9e6d-fc95cf9ca773","keywords":null,"link":"/sport/20200918_Belga_szerb_Fehervar_Europaliga","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:51","title":"Belga vagy szerb ellenfele lehet a Fehérvárnak az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután nagy a konkurensek nyomása, a Google is kénytelen fejleszteni okostermosztátját, a Nestet. Úgy hírlik, hogy az egyik izgalmas projektjének végeredménye is a készülékbe kerülhet.","shortLead":"Miután nagy a konkurensek nyomása, a Google is kénytelen fejleszteni okostermosztátját, a Nestet. Úgy hírlik...","id":"20200920_google_nest_termosztat_soli_radar_fcc_tesztjelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74df9a02-cb9d-43b3-8d7f-5f58c8b8dadb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_google_nest_termosztat_soli_radar_fcc_tesztjelentes","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:03","title":"Különleges kis radart költöztetne otthonainkba a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4c3109-d076-42db-995a-8099c14a0381","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Kína előtti meghajlás jelképévé tette magát a Mulan élőszereplős változatával az amerikai Disney filmstúdió. A történet másfél ezer éve született, és azóta különböző módokon mesélték el, ám egyvalami közös maradt: a hősnő magát férfinak álcázva tűnik ki a harcokban, és segítségével Kína diadalmaskodik az ellenségei fölött.","shortLead":"A Kína előtti meghajlás jelképévé tette magát a Mulan élőszereplős változatával az amerikai Disney filmstúdió...","id":"202038__mulan__hollywood_behodolasa__tortenetvariaciok__osi_mese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af4c3109-d076-42db-995a-8099c14a0381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056ed336-0e3c-40c8-98ec-2db378c8c34f","keywords":null,"link":"/360/202038__mulan__hollywood_behodolasa__tortenetvariaciok__osi_mese","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:00","title":"A Disney Mulan meséjével Kínát és Amerikát is magára haragította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8da421-4cca-47f6-9a9a-c08b72a40674","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Tartozás miatt akarják kikapcsolni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnél a gázt, miközben a magyar állam is tartozik nekik. Aktivistáik megpróbálják megakadályozni a gázóra leszerelését.","shortLead":"Tartozás miatt akarják kikapcsolni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnél a gázt, miközben a magyar állam is...","id":"20200918_ejjel_nappali_orseg_ivanyi_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d8da421-4cca-47f6-9a9a-c08b72a40674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45901c90-fddc-43b1-9396-2549f2133592","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_ejjel_nappali_orseg_ivanyi_gabor","timestamp":"2020. szeptember. 18. 18:00","title":"Éjjel-nappali őrség alakult, hogy ne szereljék le a gázórát Iványi Gáboréknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Záporoznak az állami milliárdok a Hell Energyre, miközben a tulajdonosok csak gyáravatáskor tűrik a nyilvánosságot, a legvagyonosabb vállalkozók listájáról viszont töröltették a nevüket.","shortLead":"Záporoznak az állami milliárdok a Hell Energyre, miközben a tulajdonosok csak gyáravatáskor tűrik a nyilvánosságot...","id":"202038__hell_energy__allami_milliardok__titkolozas__rejtett_ertekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b282c21-dfbf-430b-a4c2-703a01ffa928","keywords":null,"link":"/360/202038__hell_energy__allami_milliardok__titkolozas__rejtett_ertekek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:15","title":"Csak úgy ömlik a közpénz a Hell Energyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatok március óta nem játszottak nézők előtt.","shortLead":"A csapatok március óta nem játszottak nézők előtt.","id":"20200919_serie_a_stadion_nezo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc00b70f-bb81-4e75-a41e-07866dba76f0","keywords":null,"link":"/sport/20200919_serie_a_stadion_nezo_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:40","title":"Az olasz kormány engedélyezte, hogy ezer néző előtt játsszák a Serie A meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee9a76b-0418-4666-a82a-c2fb1ddcc32f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Évek óta termelnie kellene a Mol műgumiüzemének, ám a valódi rajt mindeddig elmaradt. Pedig csillagászati összegű közpénzből támogatja a beruházást a kormány.","shortLead":"Évek óta termelnie kellene a Mol műgumiüzemének, ám a valódi rajt mindeddig elmaradt. Pedig csillagászati összegű...","id":"202038__molgyar__politikusi_fogasok__draga_mulatsag__defektes_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ee9a76b-0418-4666-a82a-c2fb1ddcc32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7c4f36-3394-4ac0-884f-b0535ffd6743","keywords":null,"link":"/360/202038__molgyar__politikusi_fogasok__draga_mulatsag__defektes_fejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:00","title":"Már éveket késett a gyár indulása, pedig milliárdokba kerül az adófizetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]