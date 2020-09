Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"Windisch Judit - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A szóban elmondott beszédekhez képest Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent cikke kisebb ívű, iránymutatás helyett inkább megpróbálta saját történetté formálni a mögöttünk hagyott időszakot. A liberálisokat azért szidja, mert abban nincs rizikó, az Európában felhúzott új védelmi vonallal pedig elárulja, mennyire van egyedül. A háborús retorikából most sem engedett.","shortLead":"A szóban elmondott beszédekhez képest Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent cikke kisebb ívű...","id":"20200921_Orban_essze_libernyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02840b27-ff34-405e-8ad6-a7f6dae40476","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_essze_libernyak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:00","title":"Orbán veri a harci dobot, hogy elterelje a figyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec95714a-fc03-4efa-93df-9a78b9851688","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt állásukat vesztett nők ezrei csatlakoztak ahhoz a londoni székhelyű internetes vállalkozáshoz, ahol a szereplők méltányos díjazást kapnak, ha egy webkamerán keresztül beengedik az előfizetőket az intim szférájukba. A platformnak ma már világszerte több tízmillió nézője van. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt állásukat vesztett nők ezrei csatlakoztak ahhoz a londoni székhelyű internetes...","id":"202038_hazi_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec95714a-fc03-4efa-93df-9a78b9851688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c25ab3-834e-4bbb-850e-79edf756e060","keywords":null,"link":"/360/202038_hazi_munka","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:00","title":"A kényszerű home office fellendítette az önfoglalkoztató szexmunkások üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke azt állítja, elindítják a folyamatot, a Fidesz szerint a baloldalra nem lehet számítani.","shortLead":"A DK elnöke azt állítja, elindítják a folyamatot, a Fidesz szerint a baloldalra nem lehet számítani.","id":"20200921_Gyurcsany_Ferenc_nepszavazas_covid_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e4c468-bcc8-4439-870c-54674e2804ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Gyurcsany_Ferenc_nepszavazas_covid_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:37","title":"Gyurcsány Ferenc népszavazásig vinné az ingyenes koronavírusteszt kérdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz betartatni bármilyen halászatra vonatkozó szabályt. Emiatt számtalan veszélyeztetett faj is a tányérokra kerül. ","shortLead":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz...","id":"20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f1d928-f7b1-4c07-93ae-21ca418ca55d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:48","title":"Egyes tudósok szerint medúzát kellene halak és tenger gyümölcsei helyett ennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","shortLead":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","id":"20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01323ba-fe7c-4cc1-a12b-4c83dc282fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:19","title":"Halálos balesetet okozott az autópálya-felhajtónál tolató idős sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09aacc45-1c99-4620-8aae-ec5b369e139c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nagy sonkakagyló (Pinna nobilis) a Földközi-tenger legnagyobb kagylója. Kihalása miatt adtak hangot aggodalmuknak horvát tengerbiológusok egy Krk szigetén tartott szakmai fórumon.","shortLead":"A nagy sonkakagyló (Pinna nobilis) a Földközi-tenger legnagyobb kagylója. Kihalása miatt adtak hangot aggodalmuknak...","id":"20200921_nagy_sonkakagylo_kihalas_horvatorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09aacc45-1c99-4620-8aae-ec5b369e139c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cedf0ca-23a7-4089-875e-0cb1ebb5ae2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_nagy_sonkakagylo_kihalas_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:33","title":"Rejtélyes kórokozó pusztít a vizekben, aggódnak a horvátok a sonkakagyló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05aeb7a9-5bc3-4638-8e09-cb8a84123ea5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európaiak \"a kisujjukat sem mozdítják\" az iráni fegyverkereskedelem megakadályozására - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában. ","shortLead":"Az európaiak \"a kisujjukat sem mozdítják\" az iráni fegyverkereskedelem megakadályozására - jelentette ki Mike Pompeo...","id":"20200920_Iran_miatt_tamadja_az_unios_allamokat_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05aeb7a9-5bc3-4638-8e09-cb8a84123ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45dde803-8931-4254-a7dc-c3dfee80bf31","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Iran_miatt_tamadja_az_unios_allamokat_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:05","title":"Irán miatt támadja az uniós államokat az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rosszullétekor viselt öltözéke bizonyítékként szolgálhatna arra, hogy valóban megmérgezték.","shortLead":"Rosszullétekor viselt öltözéke bizonyítékként szolgálhatna arra, hogy valóban megmérgezték.","id":"20200921_alekszej_navalnij_mergezes_ruhak_moszkva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3df4072-9964-4b7a-9050-088bb2aedaf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_alekszej_navalnij_mergezes_ruhak_moszkva","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:26","title":"Navalnij a ruháit követeli Oroszországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]