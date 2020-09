Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiindulópont mindegyik esetben egy ingatlanvásárlás volt.","shortLead":"A kiindulópont mindegyik esetben egy ingatlanvásárlás volt.","id":"20200922_Egyszeru_trukkel_loptak_el_tobb_magyar_csalad_teljes_megtakaritasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9677cb3-69bb-4863-81c8-0fff79e0092b","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_Egyszeru_trukkel_loptak_el_tobb_magyar_csalad_teljes_megtakaritasat","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:34","title":"Összehangolt csalássorozattal lopták el több magyar család megtakarítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc1a7c2-2386-41a7-9a65-9bd2b9081420","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban minden további nélkül zöld rendszámozható szabadidő-autóban találtak még 34 szunnyadó lóerőt.","shortLead":"A hazánkban minden további nélkül zöld rendszámozható szabadidő-autóban találtak még 34 szunnyadó lóerőt.","id":"20200924_354_loeros_lett_a_mercedes_dizelhibrid_divatterepjaroja_gle_350de_brabus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cc1a7c2-2386-41a7-9a65-9bd2b9081420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12aef28-958a-48f1-8536-cfed730a0202","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_354_loeros_lett_a_mercedes_dizelhibrid_divatterepjaroja_gle_350de_brabus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 06:41","title":"354 lóerős lett a Mercedes dízelhibrid divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58715ffb-d838-4bdd-9edc-49ca2c4a6c7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Partnerek is lennének benne, és ötleteik is vannak, hogyan valósítsa meg a miniszterelnök, amit ígért. 