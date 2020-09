Meglepetésként érte a piacot Novák Katalin frissen kinevezett, családokért felelős tárca nélküli miniszter bejelentése, amelyben „minden idők legnagyobb otthonteremtési programját” ígérte be azza, hogy az erről szóló javaslatot hamarosan a kormány elé terjeszti. Az építésgazdaság meghatározó szereplői, fejlesztők, szakértők és elemzők egyelőre név nélkül nyilatkoztak lapuknak arról, mi állhat a program hátterében.

„Tudtuk, hogy dolgoznak új támogatási körön, hiszen mindig dolgoznak valamin, de azt nem sejtette szerintem senki, hogy a falusi csok, a kedvezményes hitel, a babaváró meg a rozsdaövezet tetejébe egy újabb nagyléptékű programot jelentenek be” – mondja a szektor egyik vezető elemzője. Az otthonteremtési program berúgása már csak azért is váratlan, mert a teljes piacot lázban tartó rozsdaövezet fejlesztések kidolgozását szélesebb körű egyeztetés előzte meg, és egyelőre úgy fest, hogy több javaslatot meg is fogadott a kormány.

A hazai lakáspolitika egyik legnagyobb kihívása, hogy nincs és soha nem is volt egységes, minisztériumokon átívelő koncepciója. „A lakásépítést minden minisztérium vagy illetékes a saját érdekei szerint közelíti meg. Matolcsyék most talán az olcsó hitelt látják benne. Fürjes Balázs Budapestet és befektetői köröket, az ITM a szabályozást és az építőipart képviseli. A családügyi miniszter pedig vélhetően egy politikailag gyümölcsöző, a család-szlogenre felfűzhető lehetőségként tekint a programra” – mondja egy független szakmai szervezet vezetője.

Akad azonban olyan optimista, hosszú évek óta a piacvezetők közé számító fejlesztő, aki az információmorzsákat a pénzügyminiszter megjegyzéseivel összevetve épphogy a nagy nemzeti lakáspolitika születését véli felfedezni. Varga Mihály ugyanis Novák Katalin bejelentésének másnapján a Magyar Nemzetnek adott interjúban arról beszélt, hogy akár több intézkedést is visszaállíthatnak a korábbi években alkalmazott építőipari támogatások közül, majd kedden a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs vezetőjeként egy építőipari akciócsoport létrehozását is kihirdette.

Hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök már otthonteremtési boomról írt a Magyar Nemzetben megjelent esszéjében. „Az már más kérdés, hogy ha végre tényleg kialakulna egy átfogó koncepció, akkor az otthonteremtési program bejelentése nem túl szerencsés ritmusban történt. Előbb látnunk kellene végre a rozsdatérképet, ez azonban a legújabb információim szerint nem szeptember végén, hanem inkább tél elején jöhet majd ki, és nem azért, mert olyan bonyolult lenne összerakni. Kivárnak” – véli a fejlesztő.

Páros lábbal beleszállni Matolcsy Györgybe

Az optimizmust ugyanakkor kevéssé indokolja a régóta ismert és látványos konfliktus a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között, mely az építőipar és a lakásügyek körüli támogatások kapcsán is folyamatosan tetten érhető. Pikáns helyzetet teremtett tehát, hogy egy a Facebookra kitett fotó tanúsága szerint Novák Katalin (akinek formálódó csapatában egyes források szerint egy, a csok kidolgozásában oroszlánrészt vállaló szakértő neve is felmerült) épp a volt jegybanki alelnökkel, Nagy Mártonnal egyeztet az otthonteremtési programról.

Ráadásul „Novák Katalin azzal a múlt péntek esti kijelentésével, hogy a programnak nem lesz bérlakáspiaci eleme, páros lábbal szállt bele Matolcsy Györgybe” – véli egy tűz közelében dolgozó, lakáspiac- és városkutatással foglalkozó szakértő, aki mindenképpen elhibázottnak tartja, hogy ez az elem nem lesz része a beígért nagy otthonteremtési boomnak – bár Novák Katalin a Mandinernek úgy nyilatkozott a Matolcsy által felvetett, 0 százalékos kamatozású, zöld otthonok építését és vásárlását segítő hitelkonstrukcióról, hogy az otthonteremtési program kapcsolódik ehhez az ötlethez, és „ahogy eddig, a jövőben is jól kiegészíthetik egymást a jegybank és a kormány programjai”.

A gond azonban nem ez: „Önerő híján még egy harmincas évei elején járó sem tud saját ingatlantulajdonra szert tenni, akkor sem, ha három gyerek van, mert nincs olyan megfizethető lakbérszint, ami mellett takarékoskodni lehetne. Az ugyanis rezsivel együtt sem lenne több, mint a kereset 35-40 százaléka” – emeli ki a szakértő.

A bérlakásfejlesztés kizárása a programból akkor jelenthet komoly gondot, ha a rozsdaövezeti fejlesztések nem adnak gyógyírt a bérlakásszektor sebeire. „A jegybank rendszeresen kommunikálja a bérlakásépítés fontosságát, mert annyira megdrágultak az albérletek, hogy ez már a versenyképességet veszélyezteti. Bár a fejlesztők láthatóan be vannak sózva a rozsdaövezet miatt, lépten-nyomon hangsúlyozzák, hogy nem jön ki a matek, ha csak 4 ezer forintot kérhetnek el négyzetméterenként a bérlőktől, közben Budapesten az átlagos bérleti díj a KSH adatai szerint már csak 3 ezer forint négyzetméterenként” mutat rá a fonák helyzetre egy ingatlanpiaci szakértő.

„Az otthonteremtési program a keresletet növelné, de a csok után is azért szálltak el a négyzetméterárak, mert a kínálat nem bírta lekövetni a mesterségesen felpumpált keresletet. Külön cikinek tartom, hogy a kínálat tényleges növekedése sokkal kisebb lett, mint azt a kereslet alapján feltételeztük. Az új építésű lakásokra átlagosan lakásonként 5,8 millió, az egyénileg építtetett családi házakra 2,8, a használt lakásokra 1,8 millió forintot költött az állam, ami 15 százalékos árkiegészítésnek felel meg, ez pedig nem kevés. Honnan lesz most még egy ennél is nagyobb volumenű programra forrás?” – teszi fel a kérdést egy kutató.

A tárca nélküli miniszter csütörtöki, a Mandinerben megjelent interjúja előtt úgy sejtették a szakértők, hogy a célcsoport vélhetően a gyermekvállalás előtt álló, vagy egy- és kétgyerekes fiatalok lesznek, hiszen ők eddig kimaradtak a támogatottak köréből, ráadásul „a későbbiekben, élethelyzetük változásával újra és újra fel lehet őket fűzni a támogatási láncra”. A rozsdaövezeti program azonban éppúgy a gyermektelen fiatalokat célozná meg a kisebb alapterületű, a belvárosinál kedvezőbb áron elérhető barnamezős lakásállománnyal – kérdés, ehhez képest mit, hol és mennyiért tud majd kínálni az új otthonteremtési program.

A tárca nélkül miniszter egyelőre annyit árult el a célcsoportról, hogy „azt szeretnénk, ha otthonok épülnének, ha olyan emberek tudnák azokat tulajdonba venni – és nem csak birtokba –, akik később családot is alapítanak, vagy már most gyermekeket nevelnek”. A miniszter otthonteremtési programja nem kisebb célt tűzött maga elé, mint hogy ez a generáció esélyt kapjon arra, „hogy önálló egzisztenciát teremtsen, függetlenül attól, ki mit hozott otthonról. Ez egy soha nem látott lehetőség.”

A gyermektelenek lennének a célkeresztben?

A szakértők azonban abban a kérdésben sem látnak tisztán, vajon kiket szólítanak majd meg az otthonteremtési programon keresztül. A miniszter nyilatkozata alapján azokat célozhatják meg, akiket eddig nem segített az állam lakástulajdonhoz jutni, tehát kimaradtak a csokból, falusi csokból, babaváró támogatásból. „A célcsoport ezek alapján a nyugdíjasok és a még gyermektelen fiatalok lehetnek. Gondolom, az első csoportot kapásból ki is zárhatjuk a körből, hozzájuk ennél olcsóbban is el lehet érni. A fiatalokat viszont a későbbiekben, élethelyzetük változásával újra és újra fel lehet fűzni a támogatási láncra” – érvel egy szakértő. A rozsdaövezeti program azonban épp így a gyermektelen fiatalokat célozná meg a kisebb alapterületű, a belvárosinál kedvezőbb áron elérhető barnamezős lakásállománnyal – kérdés, ehhez képest mit, hol és mennyiért tud majd kínálni az új otthonteremtési program.

„A támogatottak közé tartozhatnak még az egy- és kétgyermekes családok, akik eddig vajmi kevés kedvezményt tudtak igénybe venni. Azzal viszont nem ártana tisztában lenni, hogy aki ma szül két gyereket, és vesz lakást, öt év múlva nem fog. Ha a program erre hajtana, csak előrehozná, kiürítené a következő évek keresletét. Lakbértámogatás kellene, de az nem látványos politikailag. Arra viszont kár számítani, hogy ha most milliárdokat öntenek a piacra, abból a választásokig lakásdömping lesz, a kínálat ennél lassabban épül fel” – magyarázza az egyik legrégebbi motorosnak számító szakértő.

„Én egyelőre keresem a labdát a pályán. Ha három éve jelentik be ezt a programot, azt mondom, értem, megfér a rozsdaövezeti fejlesztések mellett. Most azonban a gazdasági kilátások koncentráltabb megoldást követelnek, valamelyik programból engedni kell majd. Az biztos, hogy a beígért volumennel miniszter asszony magasra tette a lécet” – véli egy ingatlanpiaci szakértő, akinek a jegybankelnök által bejelentett, a zöld otthonok építését és vásárlását támogató hiteltervéről is megvan a véleménye. „Első kézből úgy informálódtam, hogy ezzel a hitellel az elnök úr még bizonyos munkatársait is meglepte. De egyelőre még csak az ötlet fázisában tart az ügy, hiszen Brüsszellel és az Európai Központi Bankkal is egyeztetni kellene róla.”