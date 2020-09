Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Többezres tömeg gyűlt össze a Győzelem terén, hogy tiltakozzon Lukasenka beiktatása ellen.","shortLead":"Többezres tömeg gyűlt össze a Győzelem terén, hogy tiltakozzon Lukasenka beiktatása ellen.","id":"20200923_Vizagyuval_rendorseg_tuntetes_Minszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168d31a3-faa8-4c9f-93a9-123028c7de8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Vizagyuval_rendorseg_tuntetes_Minszk","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:44","title":"Vízágyúval oszlatta a tüntetőket a rendőrség Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biztosított volt az Magyar Szocialista Párt gazdálkodásának törvényessége, de a pénzügyi kimutatások nem a jogszabályi előírások szerint készültek el – erre jutott az Állami Számvevőszék a párt pénzügyeinek vizsgálatában.","shortLead":"Biztosított volt az Magyar Szocialista Párt gazdálkodásának törvényessége, de a pénzügyi kimutatások nem a jogszabályi...","id":"20200924_asz_mszp_szamvevoszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da8ab18-d10a-465c-8b77-eb175f26a24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_asz_mszp_szamvevoszek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:58","title":"ÁSZ: Nem szabályosan készültek el az MSZP pénzügyi kimutatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részére egyes szintű riasztást adtak ki zivatar miatt.\r

","shortLead":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részére egyes szintű riasztást adtak ki zivatar miatt.\r

","id":"20200924_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a169ffe6-1381-4270-82fc-76fa6578aff3","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:33","title":"Viharos lesz északon, máshol inkább napsütéses a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Befektetésre szerződtek egy céggel 2018-ban, aminek pár hónap múlva elvették az erre vonatkozó engedélyét. A szerződést mégsem bontották. Sőt, a kerület olyan papírok hozama után is fizethetett jutalékot, amikhez nem is nyúlt a szerződtetett cég. A volt polgármester szerint mindez rágalom.","shortLead":"Befektetésre szerződtek egy céggel 2018-ban, aminek pár hónap múlva elvették az erre vonatkozó engedélyét. A szerződést...","id":"20200923_ujpest_133_millios_kar_vizsgalo_bizottsag_wintermantel_deri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4188d0-8a76-4c4c-937a-62fa9a11f4bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_ujpest_133_millios_kar_vizsgalo_bizottsag_wintermantel_deri","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:24","title":"Vizsgálatot indít Újpest, 133 milliós kárt okozhatott az előző vezetés egy szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a7484b-6b80-4620-94cd-1afb87e74d4d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Az, aki pogácsát is ingyen ad, a csomagoláson sem keres, az a másik kezével nyúl be a vevő zsebébe.\"","shortLead":"\"Az, aki pogácsát is ingyen ad, a csomagoláson sem keres, az a másik kezével nyúl be a vevő zsebébe.\"","id":"20200924_Nem_adjuk_ingyen_a_pogacsat_cserebe_finomat_sutunk__Tota_W_Arpad_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a7484b-6b80-4620-94cd-1afb87e74d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f214d5-43b1-49f3-8a0f-954b91ba4f5b","keywords":null,"link":"/360/20200924_Nem_adjuk_ingyen_a_pogacsat_cserebe_finomat_sutunk__Tota_W_Arpad_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:30","title":"Nem adjuk ingyen a pogácsát, cserébe finomat sütünk – Tóta W. Árpád a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd5f257-b31f-471e-a9e8-21e11f3fa940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapa, kasza, bot is előkerült egy családi vitában, majd az egyik résztvevő fegyverrel fenyegette meg a szomszédokat, ezzel intézte el, hogy meglátogassa a Terrorelhárítási Központ.","shortLead":"Kapa, kasza, bot is előkerült egy családi vitában, majd az egyik résztvevő fegyverrel fenyegette meg a szomszédokat...","id":"20200923_tek_pilis_csaladi_vita_fenyegetes_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddd5f257-b31f-471e-a9e8-21e11f3fa940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03088c1-0a1e-4918-99ec-695fe3162245","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_tek_pilis_csaladi_vita_fenyegetes_fegyver","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:19","title":"A TEK ébresztette a pilisi férfit, aki fegyverrel fenyegette a szomszédait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdad18a-1662-4404-9213-aa6fa661eb9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött a Time magazin szokásos évi listája a világ 100 legbefolyásosabb emberéről. ","shortLead":"Kijött a Time magazin szokásos évi listája a világ 100 legbefolyásosabb emberéről. ","id":"20200923_Egy_intenzives_apolo_is_az_ev_100_legbefolyasosabb_embereinek_egyike","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebdad18a-1662-4404-9213-aa6fa661eb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5f4c8d-42d5-416f-9f55-d95ebf237817","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Egy_intenzives_apolo_is_az_ev_100_legbefolyasosabb_embereinek_egyike","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:40","title":"Egy intenzíves ápoló is az év 100 legbefolyásosabb embereinek egyike lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdca3c9-4aca-4113-9740-430966eb43e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábban harminc évig kormányzó Djukanovic ellenzékbe került.","shortLead":"A korábban harminc évig kormányzó Djukanovic ellenzékbe került.","id":"20200923_Megalakult_az_uj_montenegroi_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebdca3c9-4aca-4113-9740-430966eb43e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3cd666-6816-4053-9726-2068aa2206ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Megalakult_az_uj_montenegroi_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:18","title":"Megalakult az új montenegrói parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]