Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japán mostantól minden olyan esetet kivizsgál, amely azonosítatlan repülő tárgy, vagyis UFO körül forog.","shortLead":"Japán mostantól minden olyan esetet kivizsgál, amely azonosítatlan repülő tárgy, vagyis UFO körül forog.","id":"20200926_japan_ufok_azonositatlan_repulo_targy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9149c7d1-89cd-4861-aa6e-62ecab4d9580","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_japan_ufok_azonositatlan_repulo_targy","timestamp":"2020. szeptember. 26. 09:03","title":"Most már inkább komolyan veszi az UFO-ügyeket Japán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaaktivista a koronavírus miatt hónapok óta nem akciózott.","shortLead":"A klímaaktivista a koronavírus miatt hónapok óta nem akciózott.","id":"20200925_greta_thunberg_ujra_tuntet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f9df88-23db-4fdd-b607-d79d2f81bb84","keywords":null,"link":"/zhvg/20200925_greta_thunberg_ujra_tuntet","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:40","title":"A járvány kezdete óta először tüntetett Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt zöld miniszterelnök-jelöltet szeretne.","shortLead":"A párt zöld miniszterelnök-jelöltet szeretne.","id":"20200926_LMP_legyen_elovalasztas_az_egyeni_valasztokeruletekben_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c10399-c9fb-43c3-a65a-767daeb90a31","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_LMP_legyen_elovalasztas_az_egyeni_valasztokeruletekben_is","timestamp":"2020. szeptember. 26. 16:23","title":"LMP: legyen előválasztás az egyéni választókerületekben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7299e096-ccb8-4ec5-be48-0bb050d2de6d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Ez az egész nem csupán a pénzről szól, hanem a függetlenségről\".","shortLead":"\"Ez az egész nem csupán a pénzről szól, hanem a függetlenségről\".","id":"20200925_Olvasoink_valojaban_egy_demokratikus_ertekeket_vallo_klub_elkotelezett_tagjai__Jakus_Ibolya_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7299e096-ccb8-4ec5-be48-0bb050d2de6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cf1304-4a2e-454b-a7c6-a7d88dc4b8d6","keywords":null,"link":"/360/20200925_Olvasoink_valojaban_egy_demokratikus_ertekeket_vallo_klub_elkotelezett_tagjai__Jakus_Ibolya_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:28","title":"Olvasóink valójában egy demokratikus értékeket valló klub elkötelezett tagjai – Jakus Ibolya a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyorsan emelkedik a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelést igénylő súlyos esetek száma Csehországban.\r

\r

","shortLead":"Gyorsan emelkedik a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelést igénylő súlyos esetek száma Csehországban.\r

\r

","id":"20200926_Sulyosbodik_a_jarvanyhelyzet_Csehorszagban_es_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c60861d-d75e-4120-8ed7-7298a4d4173b","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Sulyosbodik_a_jarvanyhelyzet_Csehorszagban_es_Szlovakiaban","timestamp":"2020. szeptember. 26. 15:47","title":"Súlyosbodik a járványhelyzet Csehországban és Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f065d2-bae3-464a-9a74-0c6ade7fdcb1","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Vagyonát a Plussz pezsgőtablettával alapozta meg, még a rendszerváltás előtt. Szerette volna az oktatást és az egészségügyet is megreformálni, de belátta, nem megy. Ma vácegresi birtokán homoktövissel foglalkozik, és független önkormányzati képviselő. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, benne az első magyarországi milliárdosok egyike.","shortLead":"Vagyonát a Plussz pezsgőtablettával alapozta meg, még a rendszerváltás előtt. Szerette volna az oktatást és...","id":"20200926_Somody_Imre_a_Fulkeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01f065d2-bae3-464a-9a74-0c6ade7fdcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8c6ae2-fb04-48b1-97a5-5fde0ff9685d","keywords":null,"link":"/kkv/20200926_Somody_Imre_a_Fulkeben","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:00","title":"Somody Imre a Fülkében: Be kell látni, hogy nem érjük utol az osztrákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b85c4d6-fab1-4676-8396-f1a677c8e033","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nick Mason, a Pink Floyd dobosának új lemeze a legendás zenekar kevésbé ismert számait dolgozta fel.","shortLead":"Nick Mason, a Pink Floyd dobosának új lemeze a legendás zenekar kevésbé ismert számait dolgozta fel.","id":"202039_cd__pink_floydkezdet_ujratoltve_nick_masons_saucerful_of_secrets_live_at_the_roundhouse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b85c4d6-fab1-4676-8396-f1a677c8e033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af17c3c-cfd1-45a5-a6e0-4b88fa7863ff","keywords":null,"link":"/360/202039_cd__pink_floydkezdet_ujratoltve_nick_masons_saucerful_of_secrets_live_at_the_roundhouse","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:15","title":"Ezeket a dalokat nem verte nagy dobra a Pink Floyd, de most itt vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Kis egyesületek, szabadidős és profi sportágak is megsínylik az iskolákban bevezetett intézkedési tervet. Van, akinél hosszú évtizedek munkáját nullázta le a tanórán kívüli délutáni foglalkozások felfüggesztése, és általános jelenség, hogy tovább morzsolódik a kisebb szabadidős sportegyesületek amúgy is megcsappant létszáma. Az iskolai és óvodai úszásoktatás leállítása miatt pedig már a kormánynál kopogtat a Magyar Úszószövetség.","shortLead":"Kis egyesületek, szabadidős és profi sportágak is megsínylik az iskolákban bevezetett intézkedési tervet. Van, akinél...","id":"20200926_koronavirus_tanoran_kivuli_iskolai_foglalkozasok_ellehetetlenulese_karate_judo_uszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8a6372-1aa3-4144-afa6-4b1390d2f1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_koronavirus_tanoran_kivuli_iskolai_foglalkozasok_ellehetetlenulese_karate_judo_uszas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 07:00","title":"\"Sokan nem térnek már vissza a sporthoz\" – csapatokat tesz tönkre az Emmi járványprotokollja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]