[{"available":true,"c_guid":"cbea97d5-339a-4a19-8f33-88bfee3fd50f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Nyomaszt a gyűlölködő világ\" – ad közérzeti összefoglalót a 75 éves Kossuth-díjas előadóművész, Földes László, ismertebb művésznevén Hobo. Hogy lett legújabb lemezén miniszterelnök Senki Alfonz, miért bízik a nevetésben, s miért terjedt róla, hogy Orbán Viktor holdudvarába tartozik? – M. Kiss Csabával beszélgetve avat be minket mindebbe. ","shortLead":"\"Nyomaszt a gyűlölködő világ\" – ad közérzeti összefoglalót a 75 éves Kossuth-díjas előadóművész, Földes László...","id":"20200928_Az_emberek_moralis_allapota_tizszer_szarabb_mint_tiz_eve_volt__Hobo_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbea97d5-339a-4a19-8f33-88bfee3fd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0427fe-d574-4d2c-8a22-461629351655","keywords":null,"link":"/360/20200928_Az_emberek_moralis_allapota_tizszer_szarabb_mint_tiz_eve_volt__Hobo_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:00","title":"\"Az emberek morális állapota tízszer szarabb, mint tíz éve\" – Hobo a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen kiszivárgott, belső felhasználásra készített videóban a British Telecom egyik vezetője arról beszélt, néhány napon elkezdhetik árulni az iPhone 12-t, ami azt jelenti, nagyon közel vagyunk az Apple bemutatójához.","shortLead":"Egy frissen kiszivárgott, belső felhasználásra készített videóban a British Telecom egyik vezetője arról beszélt...","id":"20200929_apple_iphone_12_bemutato_megjelenes_5g_british_telecom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58468c81-24e9-40bc-b324-58854c3b4130","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_apple_iphone_12_bemutato_megjelenes_5g_british_telecom","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:23","title":"Egy szolgáltatótól szivárgott ki: napokon belül jöhetnek az új iPhone-ok, 5G-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbá teszi majd mindennapjainkat, ha sikerül kifejleszteni egy valóban hatékony koronavírus-vakcinát. De a tudomány jelenlegi állása szerint jó esély van rá, hogy az életünk jó darabig nem lesz olyan egyszerű, mint korábban volt.","shortLead":"Biztonságosabbá teszi majd mindennapjainkat, ha sikerül kifejleszteni egy valóban hatékony koronavírus-vakcinát. De...","id":"20200928_koronavirus_vedooltas_meddig_ved_immunitas_honapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da5c92b-d4a7-4aaf-a5b7-271702092112","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_koronavirus_vedooltas_meddig_ved_immunitas_honapok","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:03","title":"Ha meglesz a vakcina, utána jön a neheze: úgy néz ki, minden évben be kell majd adatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Átmeneti időre felfüggesztették a kínai videómegosztó letöltésének kormányzati tilalmát. ","shortLead":"Átmeneti időre felfüggesztették a kínai videómegosztó letöltésének kormányzati tilalmát. ","id":"20200928_tiktok_kina_egyesult_allamok_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e4ed74-cb3d-402c-bc27-6314bd45f5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_tiktok_kina_egyesult_allamok_donald_trump","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:48","title":"A TikTok javára döntöt egy amerikai bíró, egyelőre letölthető marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német tartomány vezetőjének megtetszett a héten bejelentett kaliforniai törvény. ","shortLead":"A német tartomány vezetőjének megtetszett a héten bejelentett kaliforniai törvény. ","id":"20200927_Bajororszagban_is_betiltanak_15_ev_mulva_a_hagyomanyos_meghajtasu_autok_forgalmazasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2673158b-3d44-467d-bca1-5bd16dedbb2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Bajororszagban_is_betiltanak_15_ev_mulva_a_hagyomanyos_meghajtasu_autok_forgalmazasat","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:55","title":"Bajorország kormányfője betiltaná 2035-től a hagyományos meghajtású autók forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81321cf-eaf2-410a-bdcf-bd4c66763b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Unicode Consortium 2021-re szánt hangulatjeleinek többségénél különböző bőrtónusú párokat láthatunk, de néhány klasszikus értelemben vett hangulatjel érkezését is bejelentették. A koronavírus és a járvány miatti frusztráltság itt is megjelenik majd.","shortLead":"Az Unicode Consortium 2021-re szánt hangulatjeleinek többségénél különböző bőrtónusú párokat láthatunk, de néhány...","id":"20200928_uj_hangulatjelek_emojik_13_1_unicode_consortium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d81321cf-eaf2-410a-bdcf-bd4c66763b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d240e98-f37a-4ca5-8225-793c0a3724a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_uj_hangulatjelek_emojik_13_1_unicode_consortium","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:03","title":"217 új hangulatjel érkezik – melyiket használná a legszívesebben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Nemcsak a kormány kezeli máshogy a koronavírus második hullámát, hanem mi magunk is. Mi változott meg bennünk a két hullám alatt? Szakemberekkel beszélgettünk.","shortLead":"Nemcsak a kormány kezeli máshogy a koronavírus második hullámát, hanem mi magunk is. Mi változott meg bennünk a két...","id":"20200929_koronavirus_csepeli_gyorgy_kasza_zsuzsanna_masodik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5299987-d401-42c8-9832-ba2d65387d11","keywords":null,"link":"/elet/20200929_koronavirus_csepeli_gyorgy_kasza_zsuzsanna_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:01","title":"Tavasszal elemi ijedség fogott el mindenkit, mostanra megjelent a ráció – így változtunk meg a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar könyvkiadók közleményükben azt írják, egy könyv megsemmisítése „közösségvállalás a náci könyvégetők és a kommunista könyvzúzdák örökségével.”","shortLead":"A magyar könyvkiadók közleményükben azt írják, egy könyv megsemmisítése „közösségvállalás a náci könyvégetők és...","id":"20200928_A_konyvkiadok_Duro_Doranak_El_a_kezekkel_a_konyvektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4931a5-1742-4b7b-a306-9ba2d3b0bd9c","keywords":null,"link":"/elet/20200928_A_konyvkiadok_Duro_Doranak_El_a_kezekkel_a_konyvektol","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:26","title":"A könyvkiadók Dúró Dórának: El a kezekkel a könyvektől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]