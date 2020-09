Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TechCrunch szúrta ki, hogy nyilvánosan is elérhető az Amazon azon weboldala, ahol hatóságok kérhetnek ki ügyfelekre vonatkozó információkat a webshoprendszer üzemeltetőjétől.","shortLead":"A TechCrunch szúrta ki, hogy nyilvánosan is elérhető az Amazon azon weboldala, ahol hatóságok kérhetnek ki ügyfelekre...","id":"20200928_amazon_rendorseg_felhasznaloi_adatok_lekerese_weboldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f7cf9a-2c3e-48e9-9550-8a97352605a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_amazon_rendorseg_felhasznaloi_adatok_lekerese_weboldal","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:35","title":"Kikerült a nyilvános netre az űrlap, amin a hatóságok kikérhetik az Amazon-ügyfelek adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a70621e-3402-489b-bfc1-27510730adaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-féle Street View szó szerint ablakot nyit a világra, de ennek bizonyos szempontból hátrányai is vannak. Ám azok ellen néhány kattintással sokat tehetünk.","shortLead":"A Google-féle Street View szó szerint ablakot nyit a világra, de ennek bizonyos szempontból hátrányai is vannak. Ám...","id":"20200929_google_street_view_utcakep_kitakaras_bejelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a70621e-3402-489b-bfc1-27510730adaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5680f3-2aff-4b02-a993-8e7684eb512e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_google_street_view_utcakep_kitakaras_bejelentese","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:03","title":"Hogyan takarhatom ki az otthonom a Google Street View-n?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9e37f-c612-4c2c-9ead-1ace9999d15d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás márka középkategóriás modellje nemcsak erősebb, hanem szélesebb is lett. ","shortLead":"A négykarikás márka középkategóriás modellje nemcsak erősebb, hanem szélesebb is lett. ","id":"20200929_sportos_zold_rendszamos_425_loeros_lett_a_plugin_hibrid_audi_q5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b9e37f-c612-4c2c-9ead-1ace9999d15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e811a7d5-9f47-441a-bc22-1a5c22d515dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_sportos_zold_rendszamos_425_loeros_lett_a_plugin_hibrid_audi_q5","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:21","title":"Sportos zöld rendszámos: 425 lóerős lett a plugin hibrid Audi Q5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszűnt a veszélyhelyzet, ezért aztán a Pénzügyminisztériumnak (PM) nem is kell ellenőriznie semmit – derül ki Tállai András válaszából.","shortLead":"Megszűnt a veszélyhelyzet, ezért aztán a Pénzügyminisztériumnak (PM) nem is kell ellenőriznie semmit – derül ki Tállai...","id":"20200929_varga_mihaly_penzugyminiszter_tallai_andras_lelegeztetogep_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d332a5c8-88a7-41a8-9109-cb4de8469539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_varga_mihaly_penzugyminiszter_tallai_andras_lelegeztetogep_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:53","title":"Kiderült, miért nem ellenőrizte a pénzügyminiszter a gyanúsan drága lélegeztetőgépek beszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ca561f-5fc5-48f0-b2a6-d017dd2a5dc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe a Ferencváros: a magyar bajnok a selejtező utolsó körének visszavágóján – a múlt heti idegenbeli 3-3-at követően – gól nélküli döntetlent játszott a norvég Moldéval.","shortLead":"Bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe a Ferencváros: a magyar bajnok a selejtező utolsó körének...","id":"20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_fotabla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ca561f-5fc5-48f0-b2a6-d017dd2a5dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f149e608-386a-4875-9863-7309986b03b3","keywords":null,"link":"/sport/20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_fotabla","timestamp":"2020. szeptember. 29. 22:59","title":"Negyed évszázad után újra BL-főtáblán a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kucsák Lászlót 15 éve nevezte ki Orbán Viktor a választókerület élére.","shortLead":"Kucsák Lászlót 15 éve nevezte ki Orbán Viktor a választókerület élére.","id":"20200928_fidesz_kucsak_laszlo_lemondott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea65e9b6-63ba-47f2-a533-69545d7ce1a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_fidesz_kucsak_laszlo_lemondott","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:49","title":"Lemondott a Fidesz egyik választókerületi elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladta a 33 milliót.","shortLead":"Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladta a 33 milliót.","id":"20200929_koronavirus_pandemia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b30430e-94c4-4ad6-9f6f-5a25faa72d50","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_koronavirus_pandemia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:16","title":"Már több mint egymillió halálos áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányzó felirat miatt cserélhették össze a fertőtlenítőt a sóoldattal.","shortLead":"Hiányzó felirat miatt cserélhették össze a fertőtlenítőt a sóoldattal.","id":"20200928_Sooldat_fertotlenitoszer_hasureg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b26a69a-17e8-466b-8d25-7e430599be06","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Sooldat_fertotlenitoszer_hasureg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:32","title":"Meghalt az a csurgói asszony, akinek fertőtlenítőszerrel mosták ki a hasüregét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]