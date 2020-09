Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cedc3cf3-2fa8-4e82-86b6-e37112c78525","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai és kínai kutatóknak elsőként sikerült extragalaktikus, vagyis Tejútrendszeren kívüli bolygóra utaló bizonyítékokat találni. A planéta az M51-ULS-1b nevet kaphatja.","shortLead":"Amerikai és kínai kutatóknak elsőként sikerült extragalaktikus, vagyis Tejútrendszeren kívüli bolygóra utaló...","id":"20200928_extragalaktikus_bolygo_urkutatas_messier_51_m51_uls_1b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cedc3cf3-2fa8-4e82-86b6-e37112c78525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c113c53e-3e8c-4c16-9a78-8007b2072ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_extragalaktikus_bolygo_urkutatas_messier_51_m51_uls_1b","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:03","title":"Megtalálhatták az első bolygót, ami a Tejútrendszeren kívül van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von der Leyenhez fordult.","shortLead":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von...","id":"20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d84176-bfff-47d8-9bf6-d869c2a62ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:56","title":"Orbán az Európai Bizottság alelnökének távozását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két ország közösen lép fel az Európai Bizottság migrációs paktuma ellen.","shortLead":"A két ország közösen lép fel az Európai Bizottság migrációs paktuma ellen.","id":"20200928_Magyarorszag_Lengyelorszag_jogi_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d323e9-cd52-42c0-96cd-c481eec83099","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Magyarorszag_Lengyelorszag_jogi_intezet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:00","title":"Magyarország közös jogi intézetet hoz létre Lengyelországgal a \"liberális ideológia\" elnyomásával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa92394-76fd-42dd-a9d0-dd5a466ef9ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan változás érkezik a dalfelismerő alkalmazásba, amellyel az Apple megmutatja, nem csak magára gondol, és nagy riválisa, a Google felé tesz egy gesztust.","shortLead":"Egy olyan változás érkezik a dalfelismerő alkalmazásba, amellyel az Apple megmutatja, nem csak magára gondol, és nagy...","id":"20200928_shazam_felismert_dalok_lejatszasa_youtube_music_alkalmazasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fa92394-76fd-42dd-a9d0-dd5a466ef9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1ac8e3-3600-4d02-a0c9-e4e0054c62be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_shazam_felismert_dalok_lejatszasa_youtube_music_alkalmazasban","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:03","title":"Változik a Shazam, jönnek a YouTube-linkek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tom Moore szerint Michael Caine vagy Anthony Hopkins remekül el tudná őt játszani. ","shortLead":"Tom Moore szerint Michael Caine vagy Anthony Hopkins remekül el tudná őt játszani. ","id":"20200928_Film_keszul_a_szazeves_katonarol_aki_milliokat_gyujtott_a_brit_egeszsegugynek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349d182-1697-4c68-974b-a145b3b4fa4a","keywords":null,"link":"/elet/20200928_Film_keszul_a_szazeves_katonarol_aki_milliokat_gyujtott_a_brit_egeszsegugynek","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:16","title":"Film készül a százéves veteránról, Tom Moore-ról, aki milliókat gyűjtött a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen kiszivárgott, belső felhasználásra készített videóban a British Telecom egyik vezetője arról beszélt, néhány napon elkezdhetik árulni az iPhone 12-t, ami azt jelenti, nagyon közel vagyunk az Apple bemutatójához.","shortLead":"Egy frissen kiszivárgott, belső felhasználásra készített videóban a British Telecom egyik vezetője arról beszélt...","id":"20200929_apple_iphone_12_bemutato_megjelenes_5g_british_telecom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58468c81-24e9-40bc-b324-58854c3b4130","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_apple_iphone_12_bemutato_megjelenes_5g_british_telecom","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:23","title":"Egy szolgáltatótól szivárgott ki: napokon belül jöhetnek az új iPhone-ok, 5G-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három éve, hogy befagyasztották a közmunkások bérét Magyarországon. Most, egy miniszterelnöki interjúban ismét elhangzott, hogy muszáj lesz emelni jövőre. Az érintett szakszervezet szerint az időzítés nem véletlen: a 2022-es választás előtt, vidéken nem alakulhat ki éhséglázadáshoz közeli helyzet. ","shortLead":"Három éve, hogy befagyasztották a közmunkások bérét Magyarországon. Most, egy miniszterelnöki interjúban ismét...","id":"20200928_Kozmunkasok_beremeles_minimalber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976c9eef-62cb-4389-81e6-a0f7ed8571b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Kozmunkasok_beremeles_minimalber","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:37","title":"Közmunkások a belengetett béremelésről: Nem szeretne a kormány éhséglázadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab93c6f-9805-4e40-98a2-a651cf56b30b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Az utóbbi években visszavett a közéleti megnyilatkozásokból, mert megunta a politikai sakkjátszmák, a hatalmi intrikák önismétlő paneljeit. A Free SZFE mozgalom kellős közepén, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia új tagjaként Kovalik Balázs rendező most arról beszélt, hogy milyen nagyra értékeli a hallgatók megmozdulásait, és mennyire elkeseríti, hogy a hatalom agresszióval igyekszik mindent a saját képére alakítani, miközben a sokszínűség védelmezőjének állítja be magát.","shortLead":"Az utóbbi években visszavett a közéleti megnyilatkozásokból, mert megunta a politikai sakkjátszmák, a hatalmi intrikák...","id":"20200928_Kovalik_Balazs_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ab93c6f-9805-4e40-98a2-a651cf56b30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10866657-7532-44dc-bc12-2863c40e9116","keywords":null,"link":"/kultura/20200928_Kovalik_Balazs_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:05","title":"Kovalik Balázs: Az SZFE-hallgatók akciója elvezethet a jelenlegi hatalom bukásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]