[{"available":true,"c_guid":"17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","shortLead":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","id":"20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f7e19a-b21d-4618-93f9-270dcaf3b5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:35","title":"Orbán Viktor szerencsejátékot reklámozott a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","shortLead":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","id":"20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba48b3-0b67-42b4-9bb6-59c88e08a6fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:37","title":"70,3 milliárdos forgalma volt tavaly a kormánykedvenc New Land Mediának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5715ed0-e4df-4d2f-b5c6-047e04ddf58a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Pár száz szimpatizáns énekelte végig az éjszakát az SZFE-t támogatva. A legnagyobb magyar egyetemekről jöttek a hallgatók, hogy szolidaritásukat megmutassák. ","shortLead":"Pár száz szimpatizáns énekelte végig az éjszakát az SZFE-t támogatva. A legnagyobb magyar egyetemekről jöttek...","id":"20201001_SZFE_tuntetes_Egyetem_ter_Titkos_Egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5715ed0-e4df-4d2f-b5c6-047e04ddf58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3939c4-131f-4ec4-a10e-1fb8b568383e","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_SZFE_tuntetes_Egyetem_ter_Titkos_Egyetem","timestamp":"2020. október. 01. 05:17","title":"Őrláng az Színművészetin, virrasztás az Egyetem téren – ismét tüntettek a hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55d77ad-193e-405d-89e4-4d59edc8cea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csodálkozhattunk az elmúlt egy hétben, hogy szeptemberben olyan idő van, mint amilyen a naptár szerint elvárható, ez folytatódik most is.","shortLead":"Csodálkozhattunk az elmúlt egy hétben, hogy szeptemberben olyan idő van, mint amilyen a naptár szerint elvárható...","id":"20200930_omsz_idojaras_Eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d55d77ad-193e-405d-89e4-4d59edc8cea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49dd0eb-6887-4600-881c-14c565f72791","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_omsz_idojaras_Eso","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:55","title":"13-19 fok és egy kevés eső lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija a HVG-nek adott interjúban. Köves Slomó azt is elárulta, hogy a választásokra meglesz a Sorsok Háza, amerikaiak készíttették el a kiállítás forgatókönyvét.","shortLead":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita...","id":"20200930_Hatralepunk_kettot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac7fe8-7839-418b-931b-e500a4637762","keywords":null,"link":"/360/20200930_Hatralepunk_kettot","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:00","title":"Köves Slomó: Az \"ellenséges légkör\" miatt végleg kivonul a sajtóból az EMIH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkatársak negyede távozhat az intézmény központjából a közalkalmazotti törvény módosítása miatt.","shortLead":"A munkatársak negyede távozhat az intézmény központjából a közalkalmazotti törvény módosítása miatt.","id":"20200930_Meg_a_koltozes_elott_padlora_kerulhet_a_Magyar_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899e56c7-bab1-48cf-86b5-17e91eafb39c","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Meg_a_koltozes_elott_padlora_kerulhet_a_Magyar_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:51","title":"Még a költözés előtt padlóra kerülhet a Magyar Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0403ad45-ba0a-4163-942f-103811bd31a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 31-én indulhat útnak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé a SpeceX Crew Dragon űrhajó, három amerikai és egy japán asztronautával a fedélzetén. Az amerikai elnökválasztáson négy űrhajós szavazhat majd az űrből.","shortLead":"Október 31-én indulhat útnak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé a SpeceX Crew Dragon űrhajó, három amerikai és egy japán...","id":"20200930_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0403ad45-ba0a-4163-942f-103811bd31a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1612b01c-2daf-4e30-932f-c0b70fabe3da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:33","title":"Megismételné a történelmi sikerét a SpaceX, négy űrhajóst vinne a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oktatási minisztérium homályos válaszai aligha nyújtanak kapaszkodót a diákoknak.","shortLead":"Az oktatási minisztérium homályos válaszai aligha nyújtanak kapaszkodót a diákoknak.","id":"20200930_brexit_brit_egyetemek_eu_kedvezmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6d429e-504e-46fa-84fd-3646056cd2c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_brexit_brit_egyetemek_eu_kedvezmenyek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:49","title":"Kedvezményekkel tartanák meg EU-s hallgatóikat a brit egyetemek, de törvényt sérthetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]