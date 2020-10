Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62e5772e-290b-4492-8c13-07b98d1cc485","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Leaves on the line”, vagyis levelek a sínen. Az angolok ennek hallatán már csak fáradtan nevetnek, mint egy régi kabarétréfán, de az abszurd előadás továbbra is műsoron van. ","shortLead":"„Leaves on the line”, vagyis levelek a sínen. Az angolok ennek hallatán már csak fáradtan nevetnek, mint egy régi...","id":"202040_levelek_asinen_a_tannin_hatasa_amenetrendre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62e5772e-290b-4492-8c13-07b98d1cc485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a18cfe-d764-4909-871a-f0be87bf032e","keywords":null,"link":"/360/202040_levelek_asinen_a_tannin_hatasa_amenetrendre","timestamp":"2020. október. 01. 14:00","title":"Megjött a vasút és a metró aktuális ellensége: az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányfő borítékban vitte az ajándékát Müllernek, akinek eddig \"mezítlábas maszkja\" volt.","shortLead":"A kormányfő borítékban vitte az ajándékát Müllernek, akinek eddig \"mezítlábas maszkja\" volt.","id":"20201001_muller_cecilia_orban_viktor_arcmaszk_idosek_tanacsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d22f47a-afdb-4062-b066-b8e3235ebd87","keywords":null,"link":"/elet/20201001_muller_cecilia_orban_viktor_arcmaszk_idosek_tanacsa","timestamp":"2020. október. 01. 14:51","title":"Müller Cecília hálamaszkot kapott Orbán Viktortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45adcbf-8e93-4ff4-b3b5-b4c16ad8974c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár nem sokkal szerda dél előtt írt arról, hogy elérhetetlenné vált a Twitteren az About Hungary. A politikus magyarázatot vár.","shortLead":"Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár nem sokkal szerda dél előtt írt arról...","id":"20200930_about_hungary_twitter_csatorna_felfuggesztese_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45adcbf-8e93-4ff4-b3b5-b4c16ad8974c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd5bcee-3a19-4c4f-99df-891b9ccac5aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_about_hungary_twitter_csatorna_felfuggesztese_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:25","title":"Felfüggesztette a Twitter a magyar kormány csatornáját [frissítés: ismét elérhető]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639b2e11-70dc-451e-bbd7-d1113fba7c5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább a jármű ki volt világítva. ","shortLead":"Legalább a jármű ki volt világítva. ","id":"20201001_80_kmhval_ment_meg_elozott_is_egy_elektromos_rolleres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=639b2e11-70dc-451e-bbd7-d1113fba7c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88999f44-3afd-4d3b-ba79-f42f296e09ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_80_kmhval_ment_meg_elozott_is_egy_elektromos_rolleres","timestamp":"2020. október. 01. 12:09","title":"Levideózták, ahogy 80 km/h-val megy és még előz is egy elektromos rolleres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemzetközi kutatás arra figyelmeztet, hogy a világon ötből két növényfaj eltűnőben van a környezetpusztítás miatt.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás arra figyelmeztet, hogy a világon ötből két növényfaj eltűnőben van a környezetpusztítás miatt.","id":"20201001_A_vilag_novenyeinek_40_szazalekat_is_kihalas_fenyegeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1da75a-1cae-4a7c-8a45-7150cc939eea","keywords":null,"link":"/zhvg/20201001_A_vilag_novenyeinek_40_szazalekat_is_kihalas_fenyegeti","timestamp":"2020. október. 01. 15:20","title":"A világ növényeinek 40 százalékát is kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316db72a-ad25-40d4-88e7-cf56d9b93a7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kivezethetné a kormány azt a passzust, amelyet az Európai Bíróság kifogásolt, és amelyről pár éve még úgy beszéltek, mint az alacsony energiaárak záloga.","shortLead":"Kivezethetné a kormány azt a passzust, amelyet az Európai Bíróság kifogásolt, és amelyről pár éve még úgy beszéltek...","id":"20200930_rezsicsokkentes_itm_javaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316db72a-ad25-40d4-88e7-cf56d9b93a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6674087f-34da-4aab-8d4e-f4d369bc8565","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_rezsicsokkentes_itm_javaslat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:35","title":"A kormány megint megvédi a rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megmérgezett ellenzéki aktivista szerint neki az a dolga, hogy ne féljen, és abban is biztos, Putyin áll a háttérben.","shortLead":"A megmérgezett ellenzéki aktivista szerint neki az a dolga, hogy ne féljen, és abban is biztos, Putyin áll a háttérben.","id":"20201001_Navalnij_oroszorszag_mergezes_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc15e39-0b3a-4b0e-a2c2-1b7a1cf9e685","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_Navalnij_oroszorszag_mergezes_","timestamp":"2020. október. 01. 10:14","title":"Navalnij biztosan visszatér Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija a HVG-nek adott interjúban. Köves Slomó azt is elárulta, hogy a választásokra meglesz a Sorsok Háza, amerikaiak készíttették el a kiállítás forgatókönyvét.","shortLead":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita...","id":"20200930_Hatralepunk_kettot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac7fe8-7839-418b-931b-e500a4637762","keywords":null,"link":"/360/20200930_Hatralepunk_kettot","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:00","title":"Köves Slomó: Az \"ellenséges légkör\" miatt végleg kivonul a sajtóból az EMIH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]