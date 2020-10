Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 6G mobil rádiós technológiák nemzetközi kutatási projektjében vesz részt a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI). A Hexa-X projekt 12 millió eurós támogatást kapott az Európai Bizottságtól.","shortLead":"A 6G mobil rádiós technológiák nemzetközi kutatási projektjében vesz részt a Számítástechnikai és Automatizálási...","id":"20201002_6g_mobilkommunikacio_technologia_sztaki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a40e65f-83b2-4e53-8f74-270b23ab77c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_6g_mobilkommunikacio_technologia_sztaki","timestamp":"2020. október. 02. 09:33","title":"Magyar kutatók is dolgoznak a 6G kifejlesztésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2136c1c-2828-416a-9fa1-22edf91e8308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezen hallható Risk It All kapott látványos videót. Klippremier a hvg.hu-n.\r

\r

","shortLead":"A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezen hallható Risk It All kapott látványos videót. Klippremier...","id":"20201001_Uj_klippel_jelentkezik_a_Belau","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2136c1c-2828-416a-9fa1-22edf91e8308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6088ff87-235a-437c-a1e1-f2557d3a8715","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_Uj_klippel_jelentkezik_a_Belau","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Új klippel jelentkezik a Belau","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb06898c-f8d1-40ca-ba16-57b854be5631","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektorhelyettesi kinevezésekre válaszul újabb épületet vettek blokád alá.","shortLead":"A rektorhelyettesi kinevezésekre válaszul újabb épületet vettek blokád alá.","id":"20201001_szfe_Film_es_Mediaintezet_blokad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb06898c-f8d1-40ca-ba16-57b854be5631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0932fbda-62b7-44fe-9bbc-d0c97be7842b","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_szfe_Film_es_Mediaintezet_blokad","timestamp":"2020. október. 01. 06:49","title":"A Film- és Médiaintézetet is blokád alá vették a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre egyheti nyugdíjat utalnak, ami évente emelkedik. ","shortLead":"Jövőre egyheti nyugdíjat utalnak, ami évente emelkedik. ","id":"20201001_Orban_13havi_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e397ee8-e8cb-41e9-a86e-e0e903a112c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Orban_13havi_nyugdij","timestamp":"2020. október. 01. 11:09","title":"Orbán: A koronavírus sem akadályozza meg a 13. havi nyugdíj visszaépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google rövid időn belül megint tucatnyi olyan alkalmazást távolított el a Play áruházból, amik a Joker nevű kártevőt tartalmazzák. A malware pénzt lop.","shortLead":"A Google rövid időn belül megint tucatnyi olyan alkalmazást távolított el a Play áruházból, amik a Joker nevű kártevőt...","id":"20201001_androidos_kartevo_joker_penzlopo_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0433ac3-27df-462e-b657-cb6bbd864abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_androidos_kartevo_joker_penzlopo_virus","timestamp":"2020. október. 01. 19:45","title":"Találtak 17 androidos alkalmazást, amik pénzt lophatnak – akár öntől is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba09b651-3535-4da4-8351-c3787f6b47fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb Dacia Logan kombiként teljesen logikus modell lenne, a pickup pedig egy kis extra lehetne a kínálatban. ","shortLead":"A legújabb Dacia Logan kombiként teljesen logikus modell lenne, a pickup pedig egy kis extra lehetne a kínálatban. ","id":"20201002_XTomi_Dacia_Logan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba09b651-3535-4da4-8351-c3787f6b47fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8991179c-99b9-4ada-8f96-adb4fecea1cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_XTomi_Dacia_Logan","timestamp":"2020. október. 02. 10:22","title":"Piacképes lenne a magyar dizájner által tervezett Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is kilépni agrárbirodalmával.","shortLead":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is...","id":"202040__meszaros_agrarbirodalma__husvertikum__homalyos_hatter__a_marka_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a6dae9-e4c1-4842-b9bf-ad3cd9263c24","keywords":null,"link":"/360/202040__meszaros_agrarbirodalma__husvertikum__homalyos_hatter__a_marka_ara","timestamp":"2020. október. 02. 06:30","title":"Ha pulykafelvágottat vagy -fasírtot vesz, jó eséllyel Mészárosnál cseng a kassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte le a HIV-et.","shortLead":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte...","id":"20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a7abe4-5203-4437-8bd7-b6cfa5b08d40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:46","title":"Elhunyt a férfi, aki a világon elsőként gyógyult ki a HIV-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]