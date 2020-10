Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5a7b35-701d-45e3-8ecb-2d1797432eb1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Magyarországon első alkalommal került sor egy ipari-természeti katasztrófa hosszú távú hatásainak komplex kutatására. Pszichológus, kommunikációkutató, lelkipásztor és szociológusok bevonásával vizsgálták meg, hogy tíz évvel a vörösiszapömlés után milyen állapotban van a három érintett település, Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely lakossága. A kutatás a koronavírus-járvány hosszútávú kezelésére vonatkozóan is fontos következtetéseket tartogat.","shortLead":"Magyarországon első alkalommal került sor egy ipari-természeti katasztrófa hosszú távú hatásainak komplex kutatására...","id":"20201001_vorosiszap_katasztrofa_devecser_kolontar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5a7b35-701d-45e3-8ecb-2d1797432eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d700e3-eda0-4a88-8d53-4e01659aeceb","keywords":null,"link":"/elet/20201001_vorosiszap_katasztrofa_devecser_kolontar","timestamp":"2020. október. 01. 19:46","title":"A vörösiszap-katasztrófa az egyik közösséget szétzilálta, a másikat megerősítette ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A harmadik negyedévben kisebb, év végén nagyobb gazdasági visszaesés várható, összességében a második negyedévben 8 százalék körüli. A reáljövedelem csökken, a munkanélküliség nő. A kormány keveset tett az egészségügy és az oktatás felkészítéséért, folyik az elvileg válságelhárításra fordított pénz politikai szempontú újraosztása - írja elemzésében a gazdaságkutató.

","shortLead":"A harmadik negyedévben kisebb, év végén nagyobb gazdasági visszaesés várható, összességében a második negyedévben 8...","id":"20200930_GKI_Ev_vegen_9_szazalek_korul_lehet_a_magyar_recesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1dd21a-a5f8-45cf-81ff-1c5d111a7cb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_GKI_Ev_vegen_9_szazalek_korul_lehet_a_magyar_recesszio","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:25","title":"GKI: Év végén 9 százalék körül lehet a magyar recesszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma közel 66 ezerrel emelkedett az elmúlt napon.","shortLead":"Az áldozatok száma közel 66 ezerrel emelkedett az elmúlt napon.","id":"20200930_koronavirus_33_millio_560_ezer_fertozott_vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f74c4-b1d3-4e99-9da7-cdc03ce35263","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_koronavirus_33_millio_560_ezer_fertozott_vilagszerte","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:58","title":"Újabb 280 ezer ember kapta el a koronavírust, 227 ezren gyógyultak meg világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658ea039-aebb-46be-8ddd-b09bc75658f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Lesz egy több szempontból is működésképtelennek nyilvánítható egyetem, valamit tehát lépni kell ebben a faramuci helyzetben” – véli a hallgatói önkormányzat elnöke. ","shortLead":"„Lesz egy több szempontból is működésképtelennek nyilvánítható egyetem, valamit tehát lépni kell ebben a faramuci...","id":"20200930_SZFE_hallgatok_Nem_fogjuk_beengedni_az_uj_vezetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=658ea039-aebb-46be-8ddd-b09bc75658f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90f3308-c717-490c-b75f-3a4c5e4a1391","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_SZFE_hallgatok_Nem_fogjuk_beengedni_az_uj_vezetest","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:23","title":"SZFE-s hallgatók: Nem fogjuk beengedni az új vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b373545-e2cb-4061-af30-9f6c405eb395","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201001_Marabu_Feknyuz_Valtozik_a_protokoll_Cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b373545-e2cb-4061-af30-9f6c405eb395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276f1f88-cf6e-4aa0-90b0-da65103da2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Marabu_Feknyuz_Valtozik_a_protokoll_Cecilia","timestamp":"2020. október. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Változik a protokoll, Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90bbde18-850b-4c74-a230-dd2d98451ee3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A pénzt a zenekar saját segélyszervezete osztja szét.","shortLead":"A pénzt a zenekar saját segélyszervezete osztja szét.","id":"20200930_metallica_erdotuz_segely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90bbde18-850b-4c74-a230-dd2d98451ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48877eb0-94d0-470b-ad8a-c7ccd31c3237","keywords":null,"link":"/elet/20200930_metallica_erdotuz_segely","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:18","title":"250 ezer dollárral segíti a Metallica a kaliforniai erdőtüzek károsultjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos most a spanyol Albert Ramos Vinolas ellen nyert.","shortLead":"A magyar játékos most a spanyol Albert Ramos Vinolas ellen nyert.","id":"20201001_fucsovics_marton_roland_garros_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e92a6f-051e-4263-9ca8-c5ccb48185ec","keywords":null,"link":"/sport/20201001_fucsovics_marton_roland_garros_tenisz","timestamp":"2020. október. 01. 15:04","title":"Fucsovics szépen halad előre, már a legjobb 32 között van a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089dbf42-afee-413d-9839-d42112b333c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ nyolcadik csodájaként emlegetett orosz cári Borostyánszoba kincsei után vadásznak lengyel búvárok. Most azt remélik: kéznyújtásnyira van a fél évszázados rejtély megfejtése.","shortLead":"A világ nyolcadik csodájaként emlegetett orosz cári Borostyánszoba kincsei után vadásznak lengyel búvárok. Most azt...","id":"20201001_Legendas_aranykincsre_vadasznak_a_lengyel_buvarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=089dbf42-afee-413d-9839-d42112b333c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b414ee7e-4d9b-4390-9e59-d4ea6a65ae62","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Legendas_aranykincsre_vadasznak_a_lengyel_buvarok","timestamp":"2020. október. 01. 18:24","title":"Rejtélyes ládákat találtak egy náci hajóroncsban a legendás aranykincsre vadászó lengyel búvárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]