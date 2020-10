Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca5c51bc-16bf-47c3-ae54-b1585b4261c9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lelátók nem lesznek, tévében lehet nézni a városi lovaglást, meg a kocsitoló versenyt.","shortLead":"Lelátók nem lesznek, tévében lehet nézni a városi lovaglást, meg a kocsitoló versenyt.","id":"20201009_Kozonseg_nelkul_vagtazik_a_nemzet_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c51bc-16bf-47c3-ae54-b1585b4261c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2b19be-9ffa-47b3-82e0-44cbde2d9011","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Kozonseg_nelkul_vagtazik_a_nemzet_iden","timestamp":"2020. október. 09. 13:08","title":"Közönség nélkül vágtáznak idén a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25c647a-7cbd-4c2d-ad96-b57a27797631","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság arra hivatkozva utasította vissza érdemi vizsgálat nélkül 59 ellenzéki képviselő panaszát a Samsung-gyár területét Gödtől elvevő kormányrendelet ellen, hogy az már nincs hatályban. Igaz, hogy azért nincs, mert azóta törvénnyel véglegesítették a panaszolt eljárást, de mivel arról nem szólt a korábban készült beadvány, azzal nem foglalkozott az Ab.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság arra hivatkozva utasította vissza érdemi vizsgálat nélkül 59 ellenzéki képviselő panaszát...","id":"20201009_alkotmanybirosag_ab_god_kulonleges_gazdasagi_ovezet_samsung_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b25c647a-7cbd-4c2d-ad96-b57a27797631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a7f4cb-e601-4126-8e96-8f6a59b77788","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_alkotmanybirosag_ab_god_kulonleges_gazdasagi_ovezet_samsung_gyar","timestamp":"2020. október. 09. 13:30","title":"Az Alkotmánybíróság nem foglalkozik a gödi különleges gazdasági övezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","shortLead":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","id":"202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b486c-a9d2-403e-b72e-ad270ec69478","keywords":null,"link":"/360/202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","timestamp":"2020. október. 09. 12:00","title":"Tevetenyésztésbe vághat a magyar agrárminiszter, és ehhez Dubajból kérhet tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d62efca-90a5-410a-935f-133f884e1b01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, 10 év múlva már utasokat is szállíthat az a repülő, amely a gyártója szerint a Mach 1,3 sebességen repítené ügyfeleit. Egy-egy utazás feleannyi időbe telne, mint most.","shortLead":"Ha minden jól megy, 10 év múlva már utasokat is szállíthat az a repülő, amely a gyártója szerint a Mach 1,3 sebességen...","id":"20201009_boom_supersonic_xb_1_szuperszonikus_repulo_utasszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d62efca-90a5-410a-935f-133f884e1b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7352834-c296-4868-ba21-2a3fd93b2c83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_boom_supersonic_xb_1_szuperszonikus_repulo_utasszallito","timestamp":"2020. október. 09. 09:03","title":"Ez a repülő 1600 km/h sebességgel visz majd 44 utast, megmutatták a prototípusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f4cb9f-8c43-4312-9e85-569ef15a532a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pecinát egyszer már börtönre ítélték a Hypo Bank körüli botrányok miatt, de az osztrák üzletember felfüggesztett büntetéssel megúszta.","shortLead":"Pecinát egyszer már börtönre ítélték a Hypo Bank körüli botrányok miatt, de az osztrák üzletember felfüggesztett...","id":"20201009_heinrich_pecina_nepszabadsag_hypo_bank_kormanykozeli_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f4cb9f-8c43-4312-9e85-569ef15a532a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0728e984-c3a7-46cd-9d54-225099ac33fa","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_heinrich_pecina_nepszabadsag_hypo_bank_kormanykozeli_media","timestamp":"2020. október. 09. 07:42","title":"Népszava: Ismét elítélték a Népszabadságot bezárató Pecinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újabb felmelegedésre csak a jövő hét második felében lehet számítani.","shortLead":"Újabb felmelegedésre csak a jövő hét második felében lehet számítani.","id":"20201009_Evezze_ki_a_penteket_mert_hetvegen_cudar_ido_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937ac589-a1f4-4442-8c3f-565d4c0d109c","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Evezze_ki_a_penteket_mert_hetvegen_cudar_ido_lesz","timestamp":"2020. október. 09. 11:45","title":"Élvezze ki a napsütést, vasárnaptól cudar idő jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szijjártó Péter vezette minisztérium egyelőre nem árulta el, mennyiért vette a maszkokat és egyéb védőfelszereléseket.","shortLead":"A Szijjártó Péter vezette minisztérium egyelőre nem árulta el, mennyiért vette a maszkokat és egyéb védőfelszereléseket.","id":"20201009_vedofelszereles_lista_szijjarto_adatkeres_kozerdeku_adatigenyles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbd8ca7-6370-4d44-ad91-3ae821b97724","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_vedofelszereles_lista_szijjarto_adatkeres_kozerdeku_adatigenyles","timestamp":"2020. október. 09. 17:58","title":"A kisebb járványügyi bevásárlásokról is titkolózik a Külügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9e6485-db58-474e-ab4c-dadd1bb55cff","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"Nyakunkon az ősz, mindeközben a koronavírus-járvány egyre nagyobb hullámot vet, tehát nem árt több figyelmet fordítanunk immunrendszerünk megizmosítására. Talán hihetetlen, de ehhez sokszor elég csak egy kicsivel több vasat bevinni a szervezetünkbe.\r

","shortLead":"Nyakunkon az ősz, mindeközben a koronavírus-járvány egyre nagyobb hullámot vet, tehát nem árt több figyelmet...","id":"maltofer_20201009_vitalitas_immunrendszer_vashiany_verszegenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d9e6485-db58-474e-ab4c-dadd1bb55cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d391f252-8413-4f4e-9ef1-71bc236b8cb6","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20201009_vitalitas_immunrendszer_vashiany_verszegenyseg","timestamp":"2020. október. 09. 07:30","title":"A vitalitás mellett az erős immunrendszer is kell őszre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"}]