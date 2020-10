Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b1d61b5-eb0d-4471-8489-de430edb6522","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkcióval jelentkezett a Google művészeti alkalmazása, ami ezúttal különleges szelfik készítésére ad lehetőséget, miközben tanítja is a felhasználókat.","shortLead":"Új funkcióval jelentkezett a Google művészeti alkalmazása, ami ezúttal különleges szelfik készítésére ad lehetőséget...","id":"20201008_google_arts_and_culture_app_kiterjeszetett_valosag_ar_filter_szelfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b1d61b5-eb0d-4471-8489-de430edb6522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f31ea9-c0e4-4391-a591-a96931ab9110","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_google_arts_and_culture_app_kiterjeszetett_valosag_ar_filter_szelfi","timestamp":"2020. október. 08. 15:03","title":"Próbálja ki: a Google appjával csinálhat szelfit, amiről Van Gogh-ként köszön vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7992f67e-ef72-49bc-a9e3-c6296af4d7b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 5 minden részlete, így a hűtőrendszer is látszik abban a videóban, melyben darabjaira szedték a Sony új konzolját. A boncolás házon belül történt.","shortLead":"A PlayStation 5 minden részlete, így a hűtőrendszer is látszik abban a videóban, melyben darabjaira szedték a Sony új...","id":"20201009_sony_playstation_5_szetszereles_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7992f67e-ef72-49bc-a9e3-c6296af4d7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85842449-7d50-4a4d-91e5-50a3d6afa5a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_sony_playstation_5_szetszereles_video","timestamp":"2020. október. 09. 11:40","title":"Darabokra szedték a PlayStation 5-öt, most látszik igazán, milyen nagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f945ac6c-2a87-4467-bafe-500f66d91eb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kell fölöslegesen feldíszíteni mindkét oldalon, és kisebb helyen elfér.","shortLead":"Nem kell fölöslegesen feldíszíteni mindkét oldalon, és kisebb helyen elfér.","id":"20201009_Itt_a_karacsonyfelfa_fal_melle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f945ac6c-2a87-4467-bafe-500f66d91eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964b3cff-70b3-43d1-a5a1-39f6bd7fc8db","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Itt_a_karacsonyfelfa_fal_melle","timestamp":"2020. október. 09. 16:51","title":"Itt a karácsonyfélfa, fal mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump nevetségesnek tartja a felvetést. ","shortLead":"Donald Trump nevetségesnek tartja a felvetést. ","id":"20201008_Virtualis_elnokjelolti_vita_USA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7aa02cc-d8dd-487b-88b2-52389f0cff89","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_Virtualis_elnokjelolti_vita_USA","timestamp":"2020. október. 08. 15:03","title":"A koronavírusos Trump miatt virtuális lesz a második elnökjelölti vita az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország azt szeretné elérni, hogy 2030-ra ne keletkezzen egyáltalán műanyaghulladék.","shortLead":"Az ország azt szeretné elérni, hogy 2030-ra ne keletkezzen egyáltalán műanyaghulladék.","id":"20201009_Kanada_is_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_2021_vegeig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c3b815-8831-410c-a9da-bc4f60db7c41","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_Kanada_is_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_2021_vegeig","timestamp":"2020. október. 09. 09:40","title":"Kanada is betiltja az egyszer használatos műanyagokat 2021 végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65603594-c01c-427d-822a-a63651de5f99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkájának új applikációja mesterséges intelligenciával működik. ","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkájának új applikációja mesterséges intelligenciával működik. ","id":"20201009_a_skoda_okostelefonos_alkalmazasa_hang_alapjan_keresi_az_auto_hibait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65603594-c01c-427d-822a-a63651de5f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8fd06c-6f4a-4c02-a1b3-d17d2adfe157","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_a_skoda_okostelefonos_alkalmazasa_hang_alapjan_keresi_az_auto_hibait","timestamp":"2020. október. 09. 09:21","title":"A Skoda okostelefonos alkalmazása hang alapján keresi az autó hibáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446984-3185-4347-895c-09e8c362f337","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miközben a magyar miniszterelnök idehaza már évek óta folyamatosan harcba hívja híveit a migránsok, a \"libernyákok\", Brüsszel és Soros ellen, mára sikeresen exportálta a háborús retorikát és az állandó konfrontációra építő politikáját az unió közösségébe is.","shortLead":"Miközben a magyar miniszterelnök idehaza már évek óta folyamatosan harcba hívja híveit a migránsok, a \"libernyákok\"...","id":"202041__orban_harcai__keszultseg__konfliktuskereses__haditervutasitasos_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e446984-3185-4347-895c-09e8c362f337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858d1d32-fb0d-4d61-a5bf-f5d7416058c3","keywords":null,"link":"/360/202041__orban_harcai__keszultseg__konfliktuskereses__haditervutasitasos_rendszer","timestamp":"2020. október. 09. 07:00","title":"Orbán erkölcsileg megbukott, közben kormányzás helyett inkább haditerveket gyárt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2a090a-2a33-4f02-b89a-c2d311fbf3a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A farkasok intelligensen kommunikálnak, szeretik családjukat, de gondoskodnak öreg társaikról is. Mindemellett mindig kaphatók egy kis játékra. Ezt tapasztalta a vadállatok között élve Elli H. Radinger német farkasszakértő, aki könyvet is írt az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban töltött éveiről.","shortLead":"A farkasok intelligensen kommunikálnak, szeretik családjukat, de gondoskodnak öreg társaikról is. Mindemellett mindig...","id":"202041_konyv__szelid_teremtesek_elli_h_radinger_afarkasok_bolcsessege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd2a090a-2a33-4f02-b89a-c2d311fbf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4374988e-2c7c-4737-85fc-0cc881f60d24","keywords":null,"link":"/360/202041_konyv__szelid_teremtesek_elli_h_radinger_afarkasok_bolcsessege","timestamp":"2020. október. 09. 16:00","title":"Életveszélyes kaland könyvet írni a farkasok bölcsességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]