Listába szedte Karácsony Gergely és hivatala, milyen intézkedéseket hoztak Budapesten az eltelt egy évben, mióta ők vezetik a fővárost. Karácsony szerint fontos, hogy az első év végén számot adjon az eddigi eredményekről, de “derüljön ki időben az is, hogy hol van szükség korrekcióra! Hiszen mi sem vagyunk tévedhetetlenek, a sikereink közösek a budapestiekkel, ha hibáznánk, akkor nekünk magunknak kell képesnek lennünk annak kijavítására” – írta.

Az intézkedések közé tartozik a Budapest Kertmozi, a Heller-hagyaték levéltári feldolgozása, közösségi gyűlések, a koronavírus miatti maszkosztás, szűrővizsgálatok, állatvédelmi ombudsman kinevezése, többlettámogatás az idősotthonoknak és a hajléktalanellátásnak, a szmogriadós tájékoztatás szigorítása, ingyenes táboroztatás, forgalomcsillapítások és zajcsökkentés, illetve ivókutak kihelyezése. A teljes listát itt találja.

Karácsony Gergely szerint nehéz év van mögöttünk, “a koronavírus okozta válság fenekestül forgatta fel a mindennapjainkat, a mi munkánkat is pár hét leforgása alatt kellett teljesen újraszervezni”. A főpolgármester azt is írta, hogy a válság miatt bevételeik visszaestek, kiadásaik megnőttek, és a kormányzati elvonások is nehezítik terveik megvalósítását.