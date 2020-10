Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szlovák államfő arra figyelmeztet, hogy az uniónak keményebbnek kell lennie a jogállamiság ügyében, különben félő, hogy a tekintélyelvű tagországok túsza lesz. A Financial Timesnak adott nyilatkozatban Zuzana Caputová felszólította az EU-tagokat, hogy függesszék fel a támogatásokat azoknak a kormányoknak, amelyek megsértik a közös alapértékeket.","shortLead":"A szlovák államfő arra figyelmeztet, hogy az uniónak keményebbnek kell lennie a jogállamiság ügyében, különben félő...","id":"20201012_Jogallam_Caputova_kontra_Orban_es_Kaczynski","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875f5a81-b326-41c0-9a27-4205be2b546c","keywords":null,"link":"/360/20201012_Jogallam_Caputova_kontra_Orban_es_Kaczynski","timestamp":"2020. október. 12. 08:30","title":"Orbán ellen szólalt fel a jogállamiság ügyében a szlovák államfő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hosszabb távon visszafele sülhetnek el a TikTok betiltását kilátásba helyező amerikai intézkedések. A világ legnagyobb közösségi szolgáltatójánál attól tartanak, ha az Egyesült Államok tényleg betiltja a TikTokot, azzal precedenst teremt, és több ország vezetői gondolkodhatnak el, hogy náluk milyen appokat kellene tiltólistára tenni. És akkor a sok minden miatt problémásnak számító Facebook neve is felmerülhet.","shortLead":"Hosszabb távon visszafele sülhetnek el a TikTok betiltását kilátásba helyező amerikai intézkedések. A világ legnagyobb...","id":"20201012_tiktok_betiltasa_facebook_instagram_adam_mosseri_mark_zuckerberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bdbe1e-8b04-44af-b133-fffe99e53408","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_tiktok_betiltasa_facebook_instagram_adam_mosseri_mark_zuckerberg","timestamp":"2020. október. 12. 08:03","title":"A Facebook attól tart, hogy betiltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fd2031-f8a6-4123-b8d9-0bc6468465a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület idén is átadta az év múzeumainak, illetve az év kiállításainak járó elismeréseket. ","shortLead":"A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület idén is átadta az év múzeumainak, illetve az év kiállításainak járó...","id":"20201013_Ezek_lettek_iden_a_legjobb_magyar_muzeumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59fd2031-f8a6-4123-b8d9-0bc6468465a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28751991-699c-410f-b3f6-2dc1d8ae756f","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Ezek_lettek_iden_a_legjobb_magyar_muzeumok","timestamp":"2020. október. 13. 10:32","title":"Ezek lettek idén a legjobb magyar múzeumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"A Brexitről, a következő hétéves költségvetésről, illetve az újjáépítési alapról és az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről tárgyaltak az unió Európa-ügyi miniszterei. Az első két témában nagyon fontos lenne a mielőbbi jelentős előrelépés. Ennek nem sok esélye van, de a politikusok bizakodnak.","shortLead":"A Brexitről, a következő hétéves költségvetésről, illetve az újjáépítési alapról és az Európai Bizottság jogállamisági...","id":"20201013_Csak_a_magyarok_es_a_lengyelek_nem_akarnak_jogallamisagi_feltetelekkel_unios_penzhez_jutni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b1dbe6-efaa-4d99-90ff-63736afa034c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Csak_a_magyarok_es_a_lengyelek_nem_akarnak_jogallamisagi_feltetelekkel_unios_penzhez_jutni","timestamp":"2020. október. 13. 18:07","title":"Csak a magyarok és a lengyelek utasítják el, hogy jogállamisági feltételekkel lehessen EU-pénzhez jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8409e2ae-b1b9-46fb-bf53-84c46c824eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kórház szerint a szülők egyre türelmetlenebbek a korlátozások miatt, és ez a dolgozókon csattan.","shortLead":"A kórház szerint a szülők egyre türelmetlenebbek a korlátozások miatt, és ez a dolgozókon csattan.","id":"20201013_Bethesda_Gyermekkorhaz_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8409e2ae-b1b9-46fb-bf53-84c46c824eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335ae3a-a4e8-4b6b-861f-f1a165095511","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Bethesda_Gyermekkorhaz_rendor","timestamp":"2020. október. 13. 10:10","title":"Már rendőrt is kellett hívni a szülőkre a Bethesda Gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8faa2df-f839-4c1c-8fc9-7337eef0f70a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szlovákia északi részén havazott, de Lengyelországban is előkerültek a szánkók.","shortLead":"Szlovákia északi részén havazott, de Lengyelországban is előkerültek a szánkók.","id":"20201013_Szlovakiaban_leesett_az_elso_ho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8faa2df-f839-4c1c-8fc9-7337eef0f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc8dd14-da3f-4c93-9a9d-2cf87c81f9f7","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Szlovakiaban_leesett_az_elso_ho","timestamp":"2020. október. 13. 12:50","title":"Szlovákiában leesett az első hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A járványra hivatkozva uniós milliárdokat csoportosított át civilektől a kórházakhoz a Békés megyei önkormányzat, az egyik kedvezményezett alapítvány alapítói között van Simonka György is, akinek kedden folytatódik a büntetőpere. Míg a megvádolt politikus bázisán pályázatokat adnak vissza, addig a megyei önkormányzat osztogat, de most másoknak. ","shortLead":"A járványra hivatkozva uniós milliárdokat csoportosított át civilektől a kórházakhoz a Békés megyei önkormányzat...","id":"20201013_Milliardok_vandorolnak_Simonka_Gyorgy_hatorszagaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2339f6-af33-4f47-bb69-e9c22bbe6ece","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_Milliardok_vandorolnak_Simonka_Gyorgy_hatorszagaban","timestamp":"2020. október. 13. 06:07","title":"Milliárdok vándorolnak Simonka György hátországában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus okozta betegség halálozási aránya 2,5 százalékos, csökken a különbség a nagyobb és kisebb települések fertőzöttsége között, az átnedvesedett maszk kevésbé véd – derült ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség halálozási aránya 2,5 százalékos, csökken a különbség a nagyobb és kisebb települések...","id":"20201013_koronavirus_jarvany_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ad3238-71e9-466b-a220-f10c165bb90a","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_koronavirus_jarvany_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. október. 13. 12:38","title":"Müller Cecília: 21 éves volt a legfiatalabb és 103 éves a legidősebb áldozata a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]